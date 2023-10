Un concejal del PP califica de “bomba de relojería” a migrantes acogidos en Torrox: “No sabemos si te van a robar un coche”

Salvador Escudero, concejal de Cultura y Tradiciones Populares de Torrox (Málaga, 19.997 habitantes), gobernado por el PP, ha calificado a los migrantes que han llegado esta semana al municipio procedentes de Canarias de “bomba de relojería” y ha planteado un “control” sobre ellos, sugiriendo colocarles “una marca”. “Control no sé: como no le pongan una marca como a los animales que les ponen una pulserita o algo de eso, no sé hasta qué punto va a haber un control de estas criaturas que van a vagar por ahí dentro de un mes”, ha dicho Escudero en una entrevista en una radio local, que él mismo y el PP local difundieron en redes sociales. Horas después, con la polémica ya desatada y una exigencia de dimisión por parte del PSOE, el concejal ha emitido un comunicado de disculpas.

El concejal había augurado que, en su “desesperación”, los migrantes podrían cometer diversos delitos: “No sabemos lo que harán, por dónde van a ir, si te van a tirar por la carretera, si van a robar un coche, porque no tienen nada, y ante la nada tienen una desesperación y llega un momento que cometes algo que no está en tu pensamiento pero la necesidad empuja”.

Mari Nieves Ramírez, diputada nacional del PSOE (y natural de Torrox) ha anunciado este jueves que los servicios jurídicos del partido trabajan en una denuncia que presentarán ante la Fiscalía por un presunto delito de odio del artículo 510 del Código Penal, y ha pedido a Patricia Navarro (presidenta del PP malagueño) y Juan Manuel Moreno (presidente del PP andaluz) que lo cesen, en vista de que no lo ha hecho el alcalde Óscar Medina. “Podemos entender la preocupación del alcalde, y que pueda incluso reclamar más coordinación con otras instituciones, pero no podemos permitir este tipo de declaraciones”.

Málaga Acoge ya ha puesto una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Málaga, apuntando igualmente a la posible comisión de un delito de odio. “Los comentarios de D. Salvador Escudero se dirigen contra un colectivo social muy concreto, como son en este caso las personas de origen migrante provenientes de países africanos” reforzando el rechazo social contra ellos, resalta el documento, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía. “Nos encontramos ante declaraciones que deshumanizan a las personas que se encuentran dentro de este colectivo (los llega a comparar con animales a los que hay que marcar para tenerlos controlados), y que los relaciona y asimila directamente con la delincuencia en España, afectando a la dignidad y libre desarrollo de su personalidad”.

Durante su entrevista, Escudero arremetía contra el Gobierno y Pedro Sánchez, sugiriendo que hay fuertes intereses económicos en que las fronteras sean permeables: “Aquí lo que hay detrás es que alguien se beneficia de esto”. El concejal también ha alertado de que pueden introducir enfermedades difundiendo una información incorrecta. Según ha dicho, en Canarias “están contagiando el tifus”, algo que ya ha sido desmentido por el Gobierno canario. “Metemos el tifus aquí. Es que no sabemos lo que nos puede traer”, ha advertido.

240 migrantes, la mayoría subsaharianos, fueron el martes por la noche al hotel Urban Beach de El Morche, una pedanía de Torrox, donde vive el propio Escudero. Cruz Roja acompaña y asesora a estos migrantes, que llegan desde Canarias, donde han desembarcado unos 1.600 durante el fin de semana, más de 13.000 en el último mes, y en torno a 23.000 en el último año. Para paliar esta emergencia, el Gobierno está ejecutando un plan de traslado a la Península, previa apertura de instalaciones públicas en desuso y acuerdos con entidades.

Cargos públicos del PP como Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, o Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, han criticado al Gobierno por, según dicen, no informarles de estos traslados. La madrileña llegó a comparar a los migrantes trasladados con “fardos”.

“Vacaciones totalmente pagadas”

“En plan sorpresa, el señor Pedro Sánchez, vista la crisis que hay en Canarias que llegan como locos allí, nos encasqueta a nosotros, sin decirnos nada, a 250 criaturas. A estas criaturas no se les ha incendiado la casa, ni se les ha inundado… No... No los meten en un pabellón, los meten en un hotel. En un hotel durante un mes: vacaciones totalmente pagadas. Sin embargo, a un vecino de Torrox le pasa algo de eso y se tiene que meter en un pabellón, o a la casa de un vecino, pero no a un hotel”, ha lamentado Escudero, antes de preguntarse: “¿Por qué no se lo meten en su casa? ¿Por qué no se va a vivir con ellos al lado?”.

Horas después de que se difundiera la entrevista, y en medio de la tempestad política, Escudero ha remitido un comunicado en el que expresa sus “más sinceras disculpas” tanto ante los torroxeños como ante “las personas que llegan de fuera de manera temporal o permanente”, a quienes ha pedido “perdón de corazón”. “Soy consciente de la gravedad” de esas palabras, ha dicho, asegurando que no representan al municipio de Torrox, al Ayuntamiento ni a la Corporación municipal. Según dice ahora, su única intención era señalar la necesaria colaboración entre instituciones para garantizar la organización óptima del dispositivo de ayuda humanitaria.

Ya en la noche del miércoles, el alcalde Óscar Medina lo había desautorizado, pidiendo “disculpas en su nombre” en declaraciones recogidas por Sur. Sin embargo, por la mañana el regidor había criticado al Gobierno en el medio ultra EdTV por realojar a los migrantes en un hotel de la localidad, según dijo, sin identificar y sin decir “ni mu”. “Yo siempre creo que la gente somos buena, pero si hay gente que no es tan buena, ¿a quién le vamos a pedir explicaciones? A Pedro Sánchez y el Partido Socialista”.

Las declaraciones del concejal provocaron la reacción del PSOE e IU. “No tiene cabida este tipo de declaraciones es una sociedad democrática como la nuestra. Detrás de cada una de estas personas, seguramente no hay una vida lo más cómoda posible, y no nos podemos permitir que responsables públicos utilicen la vida de estas personas para hacer política, para quemar las calles, para crispar el ambiente”, dijo el miércoles Mari Nieves Ramírez. Toni Valero, coordinador general de IU en Andalucía, calificó las declaraciones de Escudero de “inaceptables” y “racistas” rayanas con el delito de odio.