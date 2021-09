El documental 'Paralelo 35º50' viaja a la frontera imaginaria con Marruecos para las operaciones de rescate en el mar

Cualquiera sabe que una raya en el agua no es nada: miles de millones de gotas en movimiento perpetuo, mezclándose para ser siempre lo mismo y algo distinto. El paralelo 35º50 es una raya en el agua, pero ha acabado convirtiéndose en una frontera rígida que opera desde 2019 a (supuesta) conveniencia de España. Más allá de esa raya, Salvamento Marítimo no rescata a los hombres, mujeres y niños que tratan de llegar hasta la orilla europea, según se comprueba en Paralelo 35º50, un documental de investigación producido por Entrefronteras, una productora audiovisual malagueña, que se preestrena para mecenas y público en general este miércoles en el cine Albéniz de la capital de la Costa del Sol. La película, que ha contado con unos 8000 euros que han aportado 190 mecenas, podrá verse también el próximo sábado en los cines Verdi, en Madrid.

"Hay una línea de acuerdos internacionales entre Marruecos y España que estos dos países han convertido en una línea fronteriza", detalla Sergio Rodrigo, director y guionista del documental: "Si no pasas del 35º50, España no va a ir a rescatarte", señala. Se trata de un reparto que puede originar conflicto con obligaciones básicas del derecho del mar, como la de prestar auxilio a cualquier persona en riesgo. "Tanto las fuentes oficiales de Salvamento Marítimo como las voces críticas lo dicen muy claro: en el mar no hay fronteras. España y Marruecos pueden fijar una línea de salvamento, pero eso no exime de cumplir las obligaciones de rescate".

Eso es, en la práctica, lo que podría ocurrir: "Tenemos audios inéditos que dicen claramente que Salvamento no puede pasar del 35º50". Por ejemplo, uno de ellos documenta la presencia de una patera en el 35º49, y cómo se envía una embarcación para que no traspase la línea. En otro, se deduce la presencia simultánea de la Armada, la marina marroquí y Salvamento Marítimo, que recibe la orden de alejarse después de que quienes viajan en la patera se lancen al mar en busca de su asidero.

La película también recoge testimonios de trabajadores de Salvamento Marítimo, muchos descontentos con esta decisión. "La forma de pintar una frontera donde no existe en el mar es ponerle nombre. En este caso se llama 35º50. Y una persona se ahoga en el 49º9 o en el 51º2, se ahoga igual. La vida es la vida, igual a un lado que a otro", apunta uno de ellos.

Hay voces que interpretan que podrían cometerse delitos de omisión del deber de socorro. "Nosotros no podemos decirlo. Malas prácticas sí hemos corroborado. Gente que estaba en el agua y no sobrepasaban la línea, España no salía a pesar de que sus embarcaciones estaban más cercanas", comenta el periodista: "El riesgo está en una balsa a la deriva en alta mar: antes Salvamento salía rápido al rescate; ahora lo que tenemos es gente que se pega ocho horas esperando a que te rescaten y llegue la marina de Marruecos".

Una frontera revelada en 2019

La delimitación de esta frontera marítima se produjo a finales de 2018. Ese año llegaron a la costa mediterránea española unas 64.000 personas. Por entonces, y desde hacía meses, venía larvándose un conflicto laboral en Salvamento Marítimo, y el nuevo gobierno de Pedro Sánchez dio un golpe de timón, que iba mucho más lejos que una mera reestructuración operativa: encomendó el nuevo mando único de las acciones de rescate a un miembro de la Guardia Civil, y situó al frente de Salvamento Marítimo a un político de su confianza, Ignacio López, sin experiencia marítima alguna. Salvamento Marítimo dejó de informar de las operaciones de rescate, como hacía hasta entonces.

A mediados de ese año, Entrefronteras, que lleva años documentando el fenómeno migratorio en la Frontera Sur, recibió el primer audio. Aunque barajaron su publicación inmediata, se decantaron por una investigación en profundidad, que ha durado dos años. "Lo que hemos conseguido en estos dos años en ponerle nombre a esa línea que han convertido en una frontera". El documental muestra cómo en mitad del mar Marruecos y España levantaron un muro imaginario con consecuencias para las vidas de miles de migrantes. Paralelo 35º50 recoge la historia de Mamadou Simon Bamba: fue devuelto a Marruecos en dos ocasiones tras ser rescatado en alta mar por la Guardia Civil.

Puede que esta nueva política migratoria contribuyera al objetivo declarado de reducir las llegadas por el Mediterráneo. En 2019 se redujeron en un 52%. Pero también dejó víctimas. Al menos 1885 personas murieron intentando cruzar el Mediterráneo en 2019, según los datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos, de la Organización Internacional de las Migraciones. De ellas, 553 se dejaron la vida en la travesía del Mediterráneo occidental, la ruta española. En lo que va de 2021, al menos 1369 inmigrantes han muerto en la travesía del Mediterráneo, 238 de ellos en la ruta española. A estas muertes habría que sumar los naufragios invisibles: muertes no registradas de las que no hay constancia oficial. La cifra de fallecimientos en relación a los intentos de cruzar el mar sigue creciendo: en 2020 fue del 1%, y este año es del 1,1%.