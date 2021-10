Málaga se queda sin un semáforo que diga “jarl”

No habrá un semáforo que diga “jarl”. La intención del ayuntamiento de Málaga, respaldada por un acuerdo unánime del Pleno, se ha topado con la realidad de la movilidad urbana. Y la realidad es que homenajear a Chiquito de la Calzada alterando la naturaleza de un semáforo supondría un riesgo para los invidentes y es muy caro. Así al menos lo advierten los técnicos de la empresa que gestiona las instalaciones semafóricas de la ciudad, que no ven nada claro eso de que haya un semáforo que suene como Chiquito y reproduzca su figura.

El informe de los técnicos de Monelec, adelantado por Sur y al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, es claro. Un semáforo así “no es apto para la regulación del tráfico”. Los semáforos, recuerdan los técnicos, reproducen tres tipos de sonido para que las personas invidentes puedan seguir el ciclo: orientación (para situarse), de paso y de fin de paso.

El uso de estos tonos, en contraposición a la voz, evita la confusión y se distingue claramente del ruido del tráfico, aumentando su seguridad. Por eso, la reproducción de otros sonidos (ya sea “jarl”, “al ataquerr” o cualquier otro) “sería incompatible con esta funcionalidad, pudiendo incluso dar lugar a equívoco”, dicen los técnicos.

Más de 100.000 euros

Además, advierten de que sería muy caro fabricar un semáforo de este tipo. No existe en el mercado un semáforo de Chiquito, por lo que habría que diseñarlo y fabricarlo a medida y para la ocasión. Habría que realizar el diseño, hacer los ensayos, fabricar… ¿Cuánto costaría? Monelec ha consultado al fabricante, y tiene una respuesta aproximada: “Más de 100.000 euros”, según las estimaciones.

En todo caso, el fabricante no se cierra en banda a ejecutar el encargo: “Si el peticionario quisiera correr con los gastos, junto con la factura, se añadiría informe en el que se notifica que el fabricante en ningún caso ha proporcionado elemento de regulación del tráfico, sino un artículo de carácter ornamental, el cual no es apto para la regulación del tráfico”. Es decir, que si el ayuntamiento quiere hacer el encargo, adelante. Pero eso no es un semáforo que sirva para regular el tráfico, que es lo que debe hacer cualquier semáforo.

Esta parece ser la opción por la que se decanta el ayuntamiento. “El Ayuntamiento instalará el semáforo de Chiquito de la Calzada, pero con carácter ornamental junto al parque en el que se ubicará la escultura homenaje al humorista malagueño”, explica una fuente oficial. La escultura, encargada por la Asociación del Humorismo Español al artista Ramón Chaparro hace ya cuatro años, se colocará en el Parque Gregorio Sánchez.

Aprobado en Pleno

La concejalía de Cultura recibió el pasado mayo el encargo de estudiar una posible ruta de homenaje al humorista malagueño, en la que se incluyera un semáforo con su silueta que reprodujera sus expresiones. Así se lo encargó el Pleno, que aprobó por unanimidad una moción de la confluencia de IU y Podemos.

“En Berlín todo el mundo se lleva de souvenir el hombre del semáforo. Aquí podría ser igual”, señalaba entonces Remedios Ramos, la concejala de la confluencia. Estaba de acuerdo Noelia Losada, la concejala de Cultura (Ciudadanos), que observaba en la idea una línea para promocionar el “turismo de experiencia”. Sí sigue adelante el festival de humor en homenaje a Chiquito.

Sin embargo, todo quedó siempre condicionado al estudio del área de movilidad. Y han sido los técnicos quienes, en aras de la seguridad, han dado el “no puedor” a la idea.