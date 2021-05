Un semáforo que diga "jarl": Málaga aprueba una ruta para homenajear a Chiquito de la Calzada

Los malagueños, que cuentan entre los suyos a Picasso, hace años que citan con orgullo que comparten raíces con un señor nacido Gregorio Sánchez. Chiquito de la Calzada no eligió seudónimo en vano, sino como homenaje a la calle que le vio nacer, la Calzada de la Trinidad, eje de un barrio popular y jaranero, y pura esencia malaguita. A punto de cumplirse el 89 aniversario de su nacimiento, y más de tres años después de su fallecimiento, los políticos locales se han puesto de acuerdo para recordar la vida y obra de Chiquito. Acaban de aprobar una moción, presentada por Adelante Málaga (confluencia de Podemos e IU), que recoge el compromiso para crear una ruta oficial de Chiquito de la Calzada, que incluye la instalación de un semáforo donde se reconozca la figura del artista.

La moción fue aprobada este jueves por unanimidad en la comisión municipal de Cultura. Sin discrepancias, los grupos municipales (Adelante Málaga, PP, Ciudadanos y PSOE) se pusieron de acuerdo para "honrar la memoria" señalando los lugares de vida de Chiquito con una placa, a la que se incorporaría un código QR. Bastará que el paseante lo escanee para escuchar una entrevista al humorista o, lo que es mejor, un chiste.

"Se trata de poner en valor la figura de Chiquito, que ponía a Málaga por delante donde quiera que iba. Es de justicia hacerle un reconocimiento a uno de nuestros artistas más universales y reconocidos", argumenta Remedios Ramos a elDiario.es/Andalucía, concejala de la confluencia de izquierdas impulsora de la iniciativa.

Cuenta Ramos que la idea surgió tras un encuentro con el presidente de la asociación de vecinos de la Trinidad, que se lamentó de que este año no pudieran celebrarse los tradicionales corralones. Ramos recordó que en el anterior mandato municipal se adoptó la decisión de colocar una placa en el barrio. Pidió ideas en el grupo de Whatsapp que comparte con los compañeros de la confluencia. "Empezamos a venirnos arriba y nos salió esto".

Un semáforo con su silueta y sonidos

La ruta establece un itinerario que va de la casa natal de Chiquito, en Calzada de la Trinidad, 23, a su última vivienda, en el barrio pesquero de Huelin. Pasaría por el Café de Chinitas, donde era fijo para almorzar; el parque que lleva su nombre, donde se colocará una estatua a cargo del escultor Ramón Chaparro; y la Peña flamenca Juan Breva, donde se conserva la Medalla de Oro de la ciudad en su honor.

En la Trinidad se pintará un mural en su recuerdo y se celebrará un festival de humor en su honor. Pero el elemento más llamativo de toda la ruta será un semáforo de Chiquito de la Calzada próximo a su última vivienda, "con las reconocibles silueta y sonidos de Chiquito". "Si fuera posible y no entorpeciera a los ciegos, intentaríamos meter algún sonido característico, como “jarl”", explica la concejala, aunque para eso tendrán que obtener la aprobación del área de movilidad.

El objetivo es que la ruta despierte la curiosidad del malagueño y atraiga al turista. "En Berlín todo el mundo se lleva de souvenir el hombre del semáforo. Aquí podría ser igual", apunta Ramos.

La ruta tendrá que ejecutarla el área de Cultura, liderada por Noelia Losada, la única concejal de Ciudadanos.

Reconocimientos a título póstumo

Desde que falleció, la figura de Chiquito ha sumado reconocimientos. En 2017 recibió a título póstumo la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes. Es también Hijo Predilecto de Málaga, Medalla de Oro de la Ciudad y Medalla de Andalucía (también a título póstumo). De él dijo Umbral que había robado en una noche toda la popularidad a Felipe González, cuando este era presidente del Gobierno y Chiquito, una estrella de Genio y figura.

Con los años, y aun retirado de la televisión, su leyenda se agigantó, como una figura de culto que sin embargo gozaba de todo el reconocimiento popular posible. No era extraño cruzárselo por la calle, incluso ya en sus últimos años, cuando había fallecido Pepita, su esposa, y hay cientos de malagueños que guardan como oro en paño alguna foto o anécdota con él. "Un día me lo encontré en una oficina de Correos. Algunos le llamaban y yo le dije: "Hay que ver, Chiquito, que no te dejamos en paz". Sin decir nada, me plantó dos besos, dijo buenas tardes y se fue", recuerda Cristina Gutiérrez.

Hace ahora dos años, el diputado del partido naranja en el Congreso Guillermo Díaz mostró su pasión por Chiquito con una singular intervención en una comisión del Congreso, en la que se debatía una proposición no de ley para conmemorar las hazañas de Magallanes y Elcano. En dos minutos y cuarenta y seis segundos, Díaz leyó su defensa de la proposición intercalando una decena de expresiones que ya forman parte del lenguaje popular, y sin reírse: "no puedor", "por la gloria de mi madre", "que lo sepas", "fistro duodenal", "cuidadín", "cómor", "te da cuén", "al ataquer", "jarl". "Si en toda España se ha sentido su pérdida, en Málaga ha sido un seísmo", alegó.

Fue la última vez que Chiquito se paseó por la política. Si la moción que ahora se ha aprobado no sale adelante, cualquiera podrá dirigirse a los políticos para recordarles su falta: "Pecadorrrr".