María Peláe tira de familia para presentar en Málaga la Feria del reencuentro, la libertad y el 'no aguantar'

La cantautora María Peláe ha sacado este sábado todo su “malaguitismo” y el de su familia en el pregón que da inicio a la Feria de Málaga 2022, que espera sea una cita del reencuentro tras dos años de suspensión por la pandemia, de libertad para todos los asistentes y donde celebrar “todo lo aguantado”.

El pregón de María Peláe y la inauguración del alumbrado del Cortijo de Torres marcan el sábado de la Feria de Málaga

Saber más

Durante su discurso, la malagueña “de pura cepa” ha echado la vista atrás, ahondando en sus raíces malagueñas hasta llegar a una “minipeláe” que ha mamado de su familia, el trabajo y el amor por su tierra.

Así, ha tirado de árbol genealógico para presumir que si hicieran “una versión malaguita de 'Ocho apellidos vascos'”, su primer gen “fijo que se encontraba en un boquerón”. “Mire por donde lo mire, Málaga, ahí estás en mis ancestros, en mi historia y mis lunares”, ha dicho.

“Soy lo que soy”

Peláe ha recordado toda una estirpe de malagueños currantes, desde su abuela Maruja, que lavaba la ropa de los marineros en el puerto; su padre Miguelín, que “recorría el Perchel entero para llevarle dos perras gordas a mi maravillosa abuela”; a su abuelo Pepito el de las colchas, que también se buscaba la vida en calle Nueva. De su otra abuela Maruja, asegura, ha heredado “la guasa y las ganas de volar”, y de su madre, sus “ganas de escenario y Andalucía como estandarte”.

Y es que es gracias a su familia por lo que hoy, “soy lo que soy y de lo que no me puedo olvidar”, ha reconocido, haciendo mención al colegio donde estudió, los bares donde empezó a cantar, a platos típicos como la sardina, las migas o el mollete antequerano; y expresiones tan malagueñas como “mijita”, “guarrito” o “chorraera”.

Tampoco han faltado en su recuerdo ilustres personajes malagueños de la talla de María Zambrano, Victoria Kent, Picasso, Chiquito de la Calzada y Pepa Flores, o compañeros artistas que también han pregonado a su “bendita tierra”.

“Todo el mundo es bienvenido”

Bajo la luz de la luna, y ante una multitud de espectadores a la entrada del recinto ferial del Cortijo de Torres, --que se estrena este año como escenario del pregón--, María Peláe ha reivindicado que esta es una feria con “las puertas siempre abiertas” y libre para todos los que la quieran disfrutar.

La cantante lleva más de 12 años fuera de Málaga pero siempre la lleva por bandera. Tal es así que ha augurado que si vinieran los extraterrestres, “que por lo que veo es de lo poquito que nos falta que suceda”, elegirían Málaga --la torre Mónica o La Malagueta-- por ser una zona “perita”, de buena gente con buena percha, con una buena feria y que te trata “por igual seas quien seas”.

Así, se ha mostrado orgullosa de su gente, que “con su trabajo, hechuras y arte por las venas levantan esta ciudad y la convierten” en la que se conoce como Málaga, la bella. Y también de su feria, donde “no se pide la cartilla” porque “si se caracteriza por algo, es por tener las puertas siempre abiertas”.

Eso sí, la malagueña ha destacado que aquí “todo el mundo es bienvenido” pero “con respeto, con cariño y buenas maneras”. De lo contrario, ha lanzado un mensaje contra las agresiones, dirigiéndose a los “fiera” y a los que se creen “dueños de otros cuerpos” para decirles que este no es su sitio: Esta es una feria “de todos, todes y todas las compañeras” y para “gozar libremente” de ella; “libres como los pájaros del parque, como la farola que nos señala el rumbo a tierra”, ha dicho.

Primer brindis por “todo lo aguantado”

La pregonera de esta Feria de Agosto ha recordado que ya han pasado dos años desde que se viviese la última fiesta debido a la pandemia del coronavirus, y los malagueños ya tenían “las ganas enconadas”. Por eso, ha considerado esta es “la feria del reencuentro, de la vuelta al disfrute, del despertar del letargo”.

Peláe ha querido hacer así un primer brindis “por todo lo aguantado”: la crisis, la pandemia, la precariedad en la sanidad, las despedidas, el cinismo de la OTAN, la inflación, las peleas políticas, la división, la lentitud de la burocracia, los alquileres prohibitivos, el guante de quienes se han querido aprovechar del aguante del que no tiene tres cuartos..., ha relatado.

“Aguantamos las ganas, las lágrimas, el beso y el 'yo ya no lo aguanto'. Aguantamos tanto, tanto, que no sé cómo no tenemos psicólogos subvencionados por el Estado”, ha criticado la cantante para reivindicar que “hasta aquí hemos llegado”.

Por ello, ha pedido un primer brindis “por todo lo que mi gente ha aguantado”, y ha deseado que esta feria “lo único que aguantes sea la copa de tu amigo que acaba de irse al baño, que aguantes la sentadilla en la pista cuando el DJ dice hasta abajo; que solo tengas que aguantar que tu amigo pida la misma canción de todos los años”.

Tras estas palabras a Málaga, “llena de vida y de desparpajo”, María Peláe ha entonado a solas con su guitarra un tema que ha compuesto hace un par de días y que habla de su querida ciudad, de la que “si me voy, es para poder regresar”.

La noche en el Real del Cortijo de Torres se ha iluminado con la posterior inauguración de la portada, a cargo de la propia pregonera, y el alumbrado artístico del recinto, donde los malagueños y visitantes podrán disfrutar de ocho días de fiesta que este sábado dan comienzo.