Una manifestación contra el fascismo en Sevilla deriva en una concentración en memoria de Laura Luelmo

La cita era clara: manifestación 'Contra el fascismo'. Pero el asesinato de Laura Luelmo ha hecho que la joven estuviera en la memoria de todas. La cita ha derivado en apoyo a la familia de la mujer y en una condena explícita por este nuevo crimen como paradigma del "terrorismo machista".

"Todas somos Laura" ha sido una de las consignas más repetidas en la marcha. Con gritos de rabia: "Ni una menos". Con decisión: "Vivas nos queremos". Con resistencia: "Que no, que no, que no tenemos miedo". Con determinación: "La calle y la noche también son nuestras". Señalando a los culpables: "Vosotros, machistas, sois los terroristas".

Varios centenares de mujeres han caminado (junto a muchos hombres) desde Las Setas de la Encarnación al Parlamento de Andalucía. La convocatoria, organizada por el Consejo de Feminismo en Sevilla, nacía como una protesta contra la irrupción de la ultraderecha de VOX en el escenario político andaluz.

"El aparato político del capitalismo ha abierto las puertas del Parlamento de Andalucía a paradigmas de sumisión y explotación como el racismo y el machismo porque le son útiles para dividir a la clase explotada", marcaba el cartel de la manifestación 'contra el fascismo'.

'De camino a casa quiero ser libre, no valiente'. | JUAN MIGUEL BAQUERO

La desaparición y asesinato de Laura Luelmo en El Campillo (Huelva) ha teñido la reivindicación. Al arrancar la marcha, el cuerpo de la joven ya había sido encontrado. La autopsia confirma que murió por "un fuerte golpe" en la frente "con objeto contundente".

"Reacción contra el machismo"

"Nos tocan a una, nos tocan a todas", han gritado las mujeres por las calles sevillanas. Y la manifestación ha unido fuerzas: "es una reacción contra el machismo y el fascismo", declara a eldiario.es Andalucía Marta Blázquez, de la Comisión Permanente del Consejo de Feminismo en Sevilla.

Laura Luelmo estaba entre ellas. "Venimos conmocionadas con este asesinato. Pero también con el discurso que dan algunos medios de la política del miedo, que nos quedemos en casa, que no salgamos por la noche, que no salgamos solas… ahora ni siquiera podemos salir solas a las cuatro de la tarde a correr. Y las políticas del miedo nunca funcionan", reivindica.

Marcha en Las Setas de Sevilla 'Contra el fascismo'. | JUAN MIGUEL BAQUERO

"Mucha rabia, venimos conmocionadas"

Mientras Marta hace estas declaraciones, cientos de mujeres siguen marchando y lanzando consignas. "La lucha antifascista también es feminista”, dicen. "Escucha, hermana, aquí está tu manada". Y "se va a acabar la justicia patriarcal”, porque "patriarcado y capital, alianza criminal" y "quien ama no mata, ni humilla ni maltrata". O "ni una agresión sin respuesta".

"Me da muchísima rabia. Venimos todas conmocionadas con este asesinato pero también nos asusta mucho el discurso que lleva detrás", subraya Marta. Ahí enlazan con los tiempos políticos. "El fascismo ha entrado en el Parlamento andaluz", dice tajante.

'Fuera la VOX de los machistas de las instituciones'. | JUAN MIGUEL BAQUERO

"No podemos consentir que haya partidos políticos que tienen un discurso de odio contra las mujeres y las migrantes, que somos las más oprimidas dentro de esta estafa que llaman crisis. Señalan a las víctimas de las crisis como culpables", asegura.

Por eso en la manifestación se han reunido "muchas feministas, organizadas para ponerle freno al auge del fascismo". Porque "en la lucha por la igualdad estamos contra la opresión de raza, sexo, clases, de género, de cualquier tipo de exclusión social". Y "combatirlas es nuestra misión como feministas". Y porque las "olas de resistencia" como la cita 'Contra el fascismo' son un paso al frente contra las violencias machistas. Y de abrazo a la memoria de Laura Luelmo.