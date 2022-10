El presidente de los Colegios Médicos andaluces: las médicas trabajan menos en la privada porque “la mujer tiene que atender a sus hijos”

El presidente del Consejo Andaluz de Colegios Médicos, Antonio Aguado, considera la feminización del sector de la medicina “agrava también la medicina privada porque la mujer tiene mayor tradición de conciliación familiar, tiene que atender a sus hijos, los embarazos, cuidar de la casa en muchas ocasiones, aunque hoy día la compartan con el varón también”.

Siete de cada diez nuevos médicos son mujeres

Saber más

“Si sumamos que los médicos jóvenes no quieren saber nada de la privada, que el 64% de los médicos nos vamos en pocos años porque tenemos más de 65 años y la feminización de la carrera, la medicina privada no tiene futuro en el sistema que estamos viendo porque no es atractiva en cuanto a remuneraciones económicas”. “La mujer tiene más dedicación a los niños, más dedicación a las familias, y priorizan antes de trabajar en la privada tener tiempo libre. Ellas valoran más el tiempo libre que nosotros. Eso está clarísimo. Demostrado”.

AUDIO

Your browser does not support the audio element.

A la vista de la información, emitida primeramente en Cadena Ser Cádiz, y consultados por este periódico, desde el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos ha querido aclarar que “el único objeto de la información es advertir que existiendo actualmente un porcentaje mayor de médicas que de médicos (el 53% de la colegiación activa en Andalucía son mujeres) en la Sanidad Privada solo ejercen el 28% del total de las mujeres en activo de nuestra comunidad, siendo la información que se ha querido transmitir en la rueda de prensa sobre Medicina Privada, que consideramos que este porcentaje tan bajo puede ser debido a las dificultades de desarrollo profesional que venimos reivindicando en este ámbito”.

“El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos siempre ha defendido y defenderá la igualdad del ejercicio profesional de las médicas en Andalucía. Pedimos disculpas si la declaración haya podido ser equívoca y agradecemos la posibilidad que nos brinda su medio de poder aclararlo”, concluye la nota aclaratoria.