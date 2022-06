El miedo a la baja participación por el calor contagia también al PP andaluz: “¡Hay muchos días de playa: id a votar!”

El riesgo de una baja participación en las elecciones del próximo 19 de junio se ha disparado, no sólo por la campaña hipotensa que están viviendo los andaluces estos días, sino porque la ola de calor amenaza con llevarse a las playas miles de papeletas. La abstención es un factor que se ha colado con fuerza en los mítines de Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta y candidato del PP, a quienes sus adversarios de izquierdas acusan precisamente de haber convocado a las puertas de las vacaciones de verano para desmovilizar a los suyos.

Pero el miedo a que las expectativas de victoria de Moreno -remarcadas por todas las encuestas- termine haciendo que sus seguidores se confíen y el domingo opten por la playa en lugar de las urnas ha asaltado también al PP. El candidato popular viene señalándolo desde el principio, pero nunca con tanta energía como este jueves en Churriana de la Vega, municipio de 14.500 habitantes del área metropolitana de Granada. En la plaza de la Constitución, bajo un sol intenso y con temperaturas próximas a los 40 grados, Moreno ha pedido a los asistentes que vayan a votar, que “días de playa hay muchos, pero para votar sólo hay uno”, que “no está nada ganado” y que ese día “hay que votar”.

El pronóstico para los próximos días es de una ola de calor que se prolongará ya hasta el día de las urnas por toda Andalucía. Moreno salió el miércoles del mitin de Torremolinos flechado para el puesto de mando de Benahavís, donde fue informado del avance del incendio próximo a Sierra Bermeja, que ha arrasado ya a 2.000 hectáreas. El calor es protagonista de las elecciones en todos sus frentes, porque los mítines por las tardes, en hora punta, son más breves de lo habitual por razones evidentes. Unos 20 minutos estuvo en Torremolinos.

En Churriana, un municipio donde más del 50% votó al PP y a Ciudadanos, el presidente se dilató un poco más aprovechando que en primera fila estaba su familia política, sus suegros y sus cuñados. “Yo no puedo estar en todas partes para deciros que vayáis a votar. Con que cada uno de vosotros convenzáis a 5.000 o 6.000 personas, me parece razonable. Mi suegro no veas cómo es, o vota a PP o se corta las venas”, bromeó. Éste ha sido el discurso más personal y emocional del presidente, jaleado por un público entregado que le retuvo tras el mitin, sin dejarle avanzar, para tocarle y hacerse fotos con él.

Aquí no se percibe ese miedo al PP del que viene hablando Moreno desde hace meses. Juega en terreno amigo y, con todo, ha pedido a los asistentes que hablen “con sus familiares y amigos que todavía tienen miedo”. “Nosotros somos como somos, no somos de cartón piedra. ¿Qué miedo doy yo? ¿A quién me voy a comer yo? Miedo a dar pasos atrás, a políticas antiguas y rancias, a que en Andalucía llegue un gobierno de ocho partidos de izquierdas”, sentenció.

El riesgo en Granada no es tanto que el PSOE recupere terreno, según los datos que manejan en San Telmo, como que Vox crezca taponando el avance del PP. Para ello, el presidente recurre al discurso de la experiencia y la gestión en estos tres años y medio de Gobierno. La mayoría suficiente, ese eufemismo machacón que sustituye a “un Gobierno sin Vox. ”Andalucía no está para experimentos, y yo estoy muy cansado de enseñar a gobernar, que la gente venga aprendida, que esto es muy difícil“, dijo, tras recordar que durante la pandemia tuvo que decidir qué provincias cerraba, qué sectores económicos suspendía y cuándo volvía a abrirlos, y 24 horas antes había ordenado la evacuación de 3.000 personas de Benahavís amenazadas por el fuego.