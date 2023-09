Moreno Bonilla, entrevistado por un alumno de Primaria: “No terminé la carrera porque trabajar y estudiar no es fácil”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, se sentó en la banqueta de un aula del colegio público Cándido Nogales, de Jaén, dispuesto a ser entrevistado por dos alumnos de Primaria. Moreno inauguró este lunes el curso escolar en Andalucía y, bajo la mirada de profesores, padres, estudiantes y docenas de móviles grabando, se dispuso a hacer una entrevista “divertida”.

-Primera pregunta: “¿Es verdad que usted empezó la carrera de Magisterio?”

-Presidente: Cierto.

-Alumno: ¿Y por qué no la terminó?

-P: No la terminé porque empecé a trabajar. Y trabajar y estudiar no siempre es fácil. Cuando tienes dobles obligaciones en ese momento, pues a veces no terminas los estudios... Empecé otra.

-A: Hizo usted Psicología, pero tampoco...

-P: Sí, estudié unos años. Cuatro.

Comparto con vosotros esta entrevista que me han hecho hoy alumnos del colegio Cándido Nogales de Jaén. Os aseguro que no ha sido fácil.



Tienen mucho talento y un divertido ingenio.



La entrevista se prolonga unos diez minutos en los que el presidente andaluz tiene oportunidad de apartar el foco sobre su persona, hablar del “valor de la educación”, de su trabajo en el Gobierno y piropear el colegio en el que se encuentra, que el pasado 28 de febrero recibió la Medalla de Andalucía por ser el único colegio bilingüe en Lenguaje de Signos de la Comunidad.

-“¿Vais a ser periodistas?”, pregunta Moreno a los dos alumnos al finalizar la entrevista.

-“Pues, a ver, a ver. Hay mucho tiempo por delante y muchas carreras disponibles”, le responde el joven.

-“Yo sólo quiero saber si vais a ser periodistas, para cuando seáis mayores y periodistas, yo ya no esté en la política, porque vais a ser muy duros”, bromea el presidente.

Moreno ha publicado el enlace de la entrevista que le hicieron los dos estudiantes jiennenses en su perfil de la red social X (antes Twitter). “Os aseguro que no ha sido fácil. Tienen mucho talento y un divertido ingenio. Para mí ha sido un placer estar con ellos”, escribe el dirigente popular.

Andalucía ha inaugurado el curso escolar este lunes, con más de 750.000 alumnos de Infantil, Primaria y Educación Especial volviendo a las aulas. Moreno, acompañado de la consejera de Desarrollo Educativo, ha destacado el descenso de matriculaciones provocado por la tendencia a la baja de la natalidad -21.000 alumnos menos-, a la par que ha defendido el aumento de profesores.

El sistema escolar andaluz crece con la apertura de nuevos ciclos de Formación Profesional, donde se concentran los nuevos docentes, pero pierde alumnado en los cursos inferiores y obligatorios. Por primera vez en la historia autonómica, esa tendencia acusada por el desplome de la natalidad ha alcanzado a la etapa Secundaria, que registra 3.000 estudiantes menos que el año pasado.

La entrevista de los chicos de Primaria a Moreno Bonilla ha desempolvado el debate sobre la formación académica de Moreno Bonilla, que aterrizó en Andalucía en 2014 para liderar el PP. Entonces, hizo público su currículum en el que constaba un título académico que no tenía -Licenciado en Administración y Dirección de Empresas-. Al revelarse que nunca terminó esos estudios, lo retiró del mismo. Moreno empezó dos carreras que no terminó -Magisterio y Psicología- como recuerda en la entrevista. Actualmente en su currículum aparece el título de Graduado en Protocolo y Organización.

El hoy presidente de la Junta de Andalucía, uno de los barones territoriales del PP con más peso en el partido, entró en política muy joven, fue presidente de las Nuevas Generaciones del PP en Málaga, concejal en el Consistorio de esta ciudad, diputado cunero en el Congreso por Cantabria y Secretario de Estado en el Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad que dirigía Ana Mato.