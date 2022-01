Moreno fracasa en su intento de aplacar la escalada beligerante de los sindicatos por el deterioro de la sanidad en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, se ha reunido este lunes en el Palacio de San Telmo con el presidente de la patronal, Javier González de Lara, y las líderes de CCOO, Nuria López, y UGT, Carmen Castilla. El Gobierno andaluz retoma el contacto con los agentes sociales en plena ofensiva sindical por el "colapso de la sanidad pública", por el que han convocado una manifestación "multitudinaria" el próximo 19 de febrero. Tres horas se ha prolongado la reunión, "fructífera y cordial", en palabras del portavoz de la Junta. Pero no lo suficiente como para desconvocar la protesta sanitaria.

A Moreno le interesaba recuperar la foto del diálogo social en vísperas de las elecciones andaluzas. "Esta tarde me he reunido con los agentes sociales en San Telmo. Siempre hemos demostrado voluntad de acuerdo. El diálogo ha sido fundamental en lo peor de la pandemia y sería acertado que todos siguiéramos en esa dirección. La estabilidad favorece la recuperación económica", ha escrito en su cuenta de Twitter, tras la reunión. A Moreno le interesaba, al menos, amortiguar la escalada beligerante de los sindicatos, que en las últimas semanas han empezado a apretar al Gobierno de PP y Ciudadanos en el frente que más le preocupa: el deterioro de la sanidad pública. No lo ha logrado.

Tanto López como Castilla han defendido que hay razones "poderosas" para mantener la manifestación y han denunciado, en la propia sede del Gobierno andaluz, "el deterioro de los centros de atención primaria", "la falta de recursos y profesionales", "la necesidad de revertir externalizaciones" a la privada, "los sueldos de miseria, algunos por debajo del salario mínimo interprofesional, como las limpiadoras de hospitales".

Además las líderes de UGT y CCOO han revelado que "desconocen" el plan de choque de refuerzo de la atención primaria que aprobará este mismo martes el Consejo de Gobierno. El presidente andaluz fue quien lo anunció por sorpresa el viernes pasado, durante una entrevista con RNE en Madrid, horas antes de que se celebrase en el Parlamento andaluz un pleno extraordinario sobre el colapso sanitario. Moreno decidió no acudir a ese pleno, que había forzado toda la oposición en bloque, pero desde la distancia anunció un plan de refuerzo en los centros de salud, para sorpresa de las organizaciones sindicales del sector, que no habían sido informadas en la mesa sectorial de Salud. "La sanidad es algo muy serio que no se puede improvisar, necesita planificación en la mesa sectorial. No se puede no planificar ni jugar con la salud de todos", ha respondido López, a la pregunta de si conocía el plan anunciado por el presidente.

"Ni lo conocíamos ni lo conozco", añadió Castilla, quien abundó en que "el sistema andaluz de salud está tensionado no, lo siguiente". "Ha recibido recortes antes y ahora. Y los números de sanitarios contratados que usa este Gobierno [de 95.000 a 125.000 en esta legislatura] no cuadran con los datos que nosotros tenemos. En todo caso, la cantidad de profesionales es insuficiente para atender a la población andaluza".

Fondos europeos

No es el único golpe que ha encajado el presidente de la Junta. El orden del día de la reunión era el mismo que en el último encuentro con los agentes sociales, el pasado 28 de diciembre: abordar el futuro de los fondos europeos Next Generation que van a llegar a Andalucía, vía el Gobierno de España. Alrededor de 22.000 millones de euros, según el cálculo de la patronal. En este punto ha habido coincidencia de la importancia que este dinero va a suponer para la economía andaluza, sus empresas y trabajadores, y todos han puesto el acento en la necesidad de pactar el diseño de los proyectos estratégicos, el calendario, la ejecución y la evaluación de los mismos. Para ello se ha acordado constituir una mesa técnica entre Gobierno y los agentes sociales para la gestión de la llegada de los fondos europeos. En ella estarán los consejeros de Hacienda, Juan Bravo, y de Economía, Rogelio Velasco.

Sin embargo, tras la reunión, y a preguntas de los periodistas, tanto las líderes sindicales como el presidente de la patronal han coincidido en señalar que es un "error" la estrategia del PP de "judicializar" los fondos europeos, bien denunciando un supuesto fraude en el reparto ante el Tribunal Supremo (como ha hecho la presidente madrileña, Isabel Díaz Ayuso), bien cuestionando el uso por parte del Gobierno de España ante las instituciones europeas, como ha hecho el equipo de Pablo Casado, y replicado en algunos actos de partido el propio Moreno. El presidente andaluz no ha llegado a amagar con acudir a los tribunales -"yo soy más de la miel que de la hiel"- habida cuenta de que Andalucía es la región que más fondos europeos va a recibir, dado su volumen poblacional.

"La Junta tiene que dialogar con el Gobierno central. No es posible judicializar algo tan importante para los trabajadores y las empresas", ha advertido la líder regional de CCAA. "Es un absoluto error judicializar los fondos europeos", coincide Castilla. El presidente de la patronal, González de Lara, ha apelado a ambas administraciones en discordia: "Nunca estaremos a favor de judicializar nada. A nadie le interesa judicializar algo que va a transformar la economía andaluza, pero en este caso, pedimos lealtad entre ambos gobiernos".

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, ha defendido el diálogo social como una de las señas de identidad del Gobierno de Moreno, garantizando que la gestión de los fondos europeos será compartida con sindicatos y empresarios. También ha destacado el desbloqueo del proyecto de ley de Participación Institucional, que empezó a plantearse hace más de 15 años, y que la Junta ultima "unos flecos" para llevarlo al Parlamento andaluz en este periodo de sesiones. Bendodo ha apelado a la concordia y al entendimiento, y ha evitado responder a las críticas que de viva voz le han lanzado las líderes sindicales.

López y Castilla también han reprochado al Ejecutivo andaluz el no saber dónde se han gastado los fondos europeos que ya ha recibido Andalucía, y por qué con un superávit reconocido en 2021 -alrededor de 1.700 millones de euros sin gastar hasta noviembre, según datos reportados por la Junta al Ministerio de Hacienda- no se han cubierto los déficit de recursos y personal de la sanidad pública. "¿Dónde han ido a parar los fondos extraordinarios por el Covid? Hace falta más transparencia o más reuniones para recuperar la confianza. La Junta debe meter la sexta velocidad en inversión", asegura López. González de Lara ha sido más ecuánime que sus compañeras, y ha defendido que de la reunión de este lunes salga "una estrategia global del uso de los fondos europeos, dentro del diálogo con los agentes sociales".

La cita de este lunes estaba programada desde hace tiempo, dicen desde San Telmo, y se ha ido aplazando por problemas de agenda. Sea como fuere, el reencuentro de Moreno con los agentes sociales se produce en un momento de distensión total, en el que la líder de CCOO llegó a decir que el vínculo del Gobierno andaluz con los representantes de los trabajadores estaba "congelado" o "roto", porque la Junta había optado por negociar exclusivamente con los empresarios el decreto ley de simplificación administrativa, que modificó de una tacada 80 leyes autonómicas. Los sindicatos consideraron este decreto ley "regresivo" para muchas políticas públicas, en materia urbanística y medioambiental, y criticaron el espíritu de liberalización de los mercados que, dicen, afectará a los trabajadores y a las pequeñas y medianas empresas frente a las grandes potencias económicas de Andalucía.