El Parlamento andaluz incluye en su reglamento el pacto antitransfuguismo 5 meses después de expulsar a Teresa Rodríguez

El Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles con los votos de PSOE, PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía una reforma exprés de su reglamento para incluir el pacto nacional antitransfuguismo, cinco meses después de ampararse en ese pacto para expulsar por tránsfuga a Teresa Rodríguez del grupo que presidía -Adelante- junto con otros ocho compañeros de bancada, que han pasado a ser diputados no adscritos.

Andalucía se convierte así en la primera comunidad que cumple con el mandato del pacto antitransfuguismo, una región gobernada por dos partidos -PP y Ciudadanos- enfrentados en el resto de España por el mismo espacio electoral, y con los populares promoviendo el transfuguismo de los cargos electos naranjas hacia sus filas. El contenido del pacto, ahora incluido en la reforma reglamentaria, sirvió a la Mesa de la Cámara para justificar la expulsión de los nueve ex diputados de Adelante, acusados de tránsfugas por su antigua formación política -Podemos- cuando ya había pasado a manos de otra dirección.

El reglamento de la Cámara añade, por tanto, una definición más pormenorizada de la condición de diputado no adscrito por "supuesto de transfuguismo", y se redefine el concepto tránsfuga en caso de "separación del criterio político del diputado que concurrió por la candidatura de la que trae causa el grupo parlamentario". Esta última frase, que sale directamente del texto del pacto acordado en el Congreso por una mayoría de fuerzas, ha despertado muchos recelos y "dudas jurídicas" a los letrados de la Cámara, a las que se agarra Vox para no apoyar el reforma.

Ha sido un debate tenso y con el ruido de fondo de los diputados de izquierdas insultándose, levantando la voz y faltándose el respeto. Los parlamentarios acusados de tránsfugas han renunciado intervenir en el debate plenario de forma individual y han cedido su turno de palabra a los "portavoces de su grupo". La presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, les ha recordado que "ya no tienen grupo", y que en el diario de sesiones constará como que renuncian a intervenir.

La ex líder de Podemos Andalucía y ex presidenta de Adelante, Teresa Rodríguez, ha subido a la tribuna y en sus dos minutos ha tenido tiempo de atacar ferozmente a sus ex compañeros de grupo, pasar página y anunciar su candidatura "andalucista" a las próximas elecciones. "Vendieron su alma al fascismo para sacarnos del grupo parlamentario. Han dado una imagen lamentable de la izquierda, han provocado el desánimo en nuestros votantes... ¿Semejante desgarro para qué?", ha dicho, para cambiar de inmediato el tono acusatorio. "Hasta aquí hemos llegado, no esperen de nosotros más rencor. En las próximas elecciones habrá tres papeletas de izquierdas, dos con sede en Madrid y otra con voz en Andalucía. No hay drama. Vamos a respetarnos como se respeta la izquierda" en Madrid, sentenció.

A partir de ahí, el oxígeno dentro del salón de plenos se ha contaminado de insultos, voces y palabras malsonantes que lanzaban los diputados no adscritos a los parlamentarios que siguen en Adelante y promovieron su expulsión, "para quedarse con todo el dinero del grupo" [alrededor del millón de euros de financiación de un grupo de 17 diputados, que ahora dirigen seis]. Los aludidos, todos pertenecientes a IU (el otro socio cofundador de Adelante junto a Podemos), no han respondido a provocaciones, aunque su intervención ha sido también muy dura con sus antiguos compañeros. "Transfuguismo es corrupción", advirtió en la tribuna Ismael Sánchez, de IU, que terminó exigiendo a los nueve diputados no adscritos que entregasen el acta al partido con el que se presentaron, "y cuyo proyecto político han traicionado".

Rodríguez, de pie con su hija en brazos, le esperó a que volviera a la bancada, y desde el pasillo le espetó: "Corrupción es lo que hacían los tuyos en el Ayuntamiento de Sevilla quedándose el dinero de las ayudas para contratar a gente". La otra ex portavoz de Adelante, Ángela Aguilera, ha usado la tribuna para lanzar un mitin, acusando a la Cámara de "secuestrar la soberanía popular". "Esta casta que vicia la política noble", ha dicho antes de marcharse.

Tras ella, su compañero Nacho Molina ha mantenido el tono crispado: "Sois el primer Parlamento que resuelve un conflicto interno de un partido, enhorabuena. Intentan hurtar el derecho legítimo a la discrepancia política, nos resistimos a actuar como borregos de aparato. A nosotros la guillotina política, a los que se pasan de partido por dinero, alfombra roja". Molina ha terminado abandonando el salón de plenos con aspavientos y voces durante la intervención del diputado del PP, Juan Bueno. La diputada de Vox, Ángela Mulas, ha subido para explicar que su grupo se abstendrá por las "dudas constitucionales de la reforma". "Hay un informe de los servicios jurídicos de la Cámara que nos advierten de que el planteamiento de lo que estamos haciendo es totalmente equivocado, no podemos entrar en el fondo del asunto", dice Mulas, apelando al artículo 23 de la Constitución. "Tiene cojones, tiene cojones que sea Vox...", se lamentaba entretanto Aguilera desde su escaño.

Al Tribunal Constitucional

Teresa Rodríguez y sus compañeros han recurrido su expulsión ante el Tribunal Constitucional por vulneración de sus derechos fundamentales de representación política, y están a la espera de que los jueces admitan a trámite la denuncia. Es un recurso de amparo contra la expulsión "en base al reglamento de la Cámara que estaba en vigor entonces", y que acusa a todos los partidos del órgano de gobierno del Parlamento de "prevaricar".

La gaditana también interpuso un recurso ante la Mesa contra la admisión a trámite de la reforma del reglamento "por contener artículos inconstitucionales". La expulsión de los nueve diputados, ligados ahora al partido Anticapitalistas, se tramitó y ejecutó en la Mesa de la Cámara, esquivando las "importantes dudas jurídicas" del letrado mayor, que advirtió repetidas veces a sus señorías de que podían estar vulnerando los derechos constitucionales de los expulsados.