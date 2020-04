Fuerte subida del paro en Andalucía, que se acerca al millón de desempleados en el primer dato desde la pandemia

Fuerte subida del paro registrado en Andalucía en el primer dato que ha trascendido desde que se originó la pandemia por coronavirus. Un total de 138.569 personas desempleadas más durante el mes de marzo, es decir, un 17,18 % más que en el mes anterior, alcanzando un paro registrado de 945.333. El batacazo del mercado laboral disparó el paro en España en 302.365 personas respecto al mes de febrero, es decir, casi la mitad en Andalucía.

En términos interanuales, la cifra de parados se ha incrementado en 140.014 personas en el tercer mes de 2020, lo que representa una bajada del 17,39% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Por sectores, los más afectados son construción y servicios. En el sector de la construcción hay un paro registrado en marzo de 104.286 (en febrero, 72.304), mientras que en el sector servicios se ha pasado de un paro de 539.656 personas en febrero a 628.660 en marzo. En el sector de la industria se ha registrado un paro de 58.276 personas (47.858 en febrero).

Los trabajados afectados por ERTE (Expedientes de Regulación de Temporal de Empleo) no figuran como parados sino como ocupados dentro de los afiliados. Sus contratos de trabajo no están extinguidos, sino solo suspendidos, por lo que aunque las personas en estos expedientes pueden cobrar la prestación por desempleo no figuran en la estadística oficial del paro. Cabe recordar que la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha contabilizado a fecha de 1 de abril un total de 79.664 solicitudes de ERTE.