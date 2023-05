El PP explota la división de izquierdas ante la Junta Electoral de Cádiz para echar al heredero de Kichi de los debates

La división de las izquierdas se ha cobrado la primera derrota preelectoral del bloque progresista en Cádiz, a instancias y en beneficio de su principal rival, el PP.

La Junta Electoral Provincial (JEP) ha reestructurado el plan de cobertura informativa de campaña de la televisión pública local -Onda Cádiz-, expulsando de las entrevistas y los debates a Adelante Izquierda Gaditana, la coalición del partido de Teresa Rodríguez con IU para las municipales del 28 de mayo, que representa la continuación del proyecto del actual alcalde, José María González 'Kichi'.

La resolución de la JEP, a la que ha tenido acceso este periódico, dibuja un escenario inédito en una campaña electoral: los representantes del actual Gobierno de Cádiz que aspiran a la reelección no estarán presentes en los debates de candidatos en la televisión municipal. Hay ocho concejales de Kichi en la actual corporación municipal que repiten en la lista de Adelante Izquierda Gaditana, que encabeza David de la Cruz.

Su espacio en la cobertura informativa de Onda Cádiz lo ocupará Podemos, que se descolgó de la confluencia con sus ex socios en el último minuto y concurre en solitario, pero sin ningún representante en el Ayuntamiento.

Cómo repartirse una coalición y 26.500 votos

Las elecciones municipales de 2019 las ganó Adelante Cádiz, la coalición entre Podemos e IU encabezada por 'Kichi', y que supuso el embrión más representativo de la marca autonómica Adelante Andalucía, pilotada por Teresa Rodríguez. Obtuvo 13 concejales y el 43,59% del sufragio (26.498 votos).

En 2023, Podemos e IU se presentan separados, ninguno de los dos forma ya parte del Adelante original, y Teresa Rodríguez no forma parte de Podemos. El PP, que aspira a recuperar la Alcaldía de Cádiz tras ocho años en la oposición, ha aprovechado la fractura interna de las izquierdas para pedir a la Junta Electoral Provincial que decida cuál de los dos partidos fundadores de la vieja Adelante Cádiz es el heredero legítimo de los derechos electorales de la nueva coalición: Adelante Izquierda Gaditana.

Esta vez, el veto a un candidato de izquierdas no parte de otro candidato de izquierdas -como ha ocurrido en el debate programado por RTVE en Sevilla-, donde IU y Podemos se presentan juntos y disputan a Adelante Andalucía la herencia de los derechos electorales que compartían en el mandato anterior. En Cádiz el recurso ante la Junta Electoral Provincial lo firma el PP de Bruno García, gran beneficiario del guirigay de marcas enfrentadas a la izquierda del PSOE.

“En 2019, la coalición Adelante Cádiz obtuvo representación en el Ayuntamiento, pero en las presentes elecciones dicha coalición no se presenta, debiendo aclararse qué candidatura de las actuales debería heredar los derechos electorales de aquélla, si Podemos o si Adelante Izquierda Gaditana”, plantea el recurso del PP, al que ha tenido acceso este periódico.

Los sondeos de intención de voto publicados en Cádiz no son concluyentes, pero sí parece claro que la Alcaldía se decidirá en un pulso de bloques: la alianza conservadora contra la progresista. Bruno García, el candidato popular, es diputado autonómico y presidente provincial de su partido. Su candidatura la impulsa personalmente el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, que ha diseñado una renovación integral de listas en la provincia de Cádiz para ganar peso donde ahora las izquierdas tienen prácticamente el monopolio.

El PP ha recurrido la cobertura de campaña de Onda Cádiz ante la Junta Electoral Provincial, porque considera que la presencia de dos formaciones a la izquierda del PSOE en un debate entre candidatos le resta espacio a su aspirante. Hay en el partido quien cree justo lo contrario: que la división del voto progresista y la confusión que generan los bautizos y rebautizos de las coaliciones y sus integrantes beneficia al PP, como ocurrió en las elecciones autonómicas hace un año.

Los populares no han presentado la misma denuncia ante la Junta Electoral de Zona, que decide sobre el reparto del espacio físico en la ciudad para colocar propaganda y cartelería. Aquí, Podemos ha obtenido 60 farolas para anunciar a sus candidatos y Adelante Izquierda Gaditana otras 60 farolas.

Primer recurso de Podemos

Onda Cádiz presentó hace dos semanas su plan de cobertura informativa para la campaña electoral, dejando fuera a Podemos del debate entre candidatos. Los morados alegaron ante la Junta Electoral Provincial que ellos eran tan herederos de Adelante Cádiz como la otra parte (Adelante Izquierda Gaditana), y ésta terminó dándoles la razón y obligando a la televisión municipal gaditana a incluirlos. Sus ex socios no recurrieron la resolución que metía a Podemos en el debate, porque entendieron que era “lo justo”.

El guirigay de nombres y candidatos a la izquierda del PSOE es difícil de ordenar en términos políticos, pero mucho más complejo es situarlos en el plan de cobertura de campaña de los medios públicos de comunicación, que deben dar un espacio a cada candidato en función de su representación en los últimos comicios.

“Podemos no debe ser incluido en el Plan de Cobertura Informativa con la condición de grupo político significativo, como mantiene Onda Cádiz, sino como partido heredero de los porcentajes de voto obtenidos por la anterior coalición Adelante Cádiz”, concluye la resolución de la Junta Electoral Provincial de Cádiz. Los expulsados por esta resolución presentaron un recurso ante la Junta Electoral Central el domingo, esperando que se corrija esta decisión.

Lo que está en juego el 28M es la única capital de Andalucía gobernada por un partido que nació del 15M y del impulso fundacional de Podemos. En 2015, tras 20 años de gobiernos municipales del PP, Kichi se convirtió en alcalde de Cádiz siendo líder de una filial de Podemos -la coalición de electores Por Cádiz sí se puede-, con el apoyo de PSOE y Ganemos Cádiz (otra coalición que incluía a IU y Equo).

Cádiz, la plaza del 15M

En 2019, Kichi se presentó a la reelección con la marca Adelante Cádiz, la coalición que formaron Podemos e IU para las andaluzas de 2018, y que supuso una ruptura con la dirección estatal de Pablo Iglesias. Se convirtió en primera fuerza, con los 13 concejales que hoy ostenta. El regidor anunció que no repetiría como candidato un tercer mandato, dejaría la primera línea política para volver a su puesto de profesor, y dio su apoyo a su sucesor, David de la Calle.

De la Calle encabeza una lista electoral que representa otra coalición nueva, la reconciliación (en diferido) de Adelante con IU después de que los comunistas expulsaran a Teresa Rodríguez del grupo parlamentario Adelante Andalucía bajo la acusación de tránsfuga.

Es una reconciliación en diferido, porque la dirección central de Adelante decidió mayoritariamente en asamblea que no pactarían con Podemos e IU en ningún proceso electoral. Finalmente lo han hecho por intermediación de un partido instrumental -recuperando la marca de 2015 Por Cádiz sí se puede- que ha pactado con otro partido instrumental -Ganar Cádiz en Común-, donde se integra IU. “Es IU, pero no es IU”, dicen en el entorno de Teresa Rodríguez.

El candidato a Alcalde de Adelante, David de la Cruz, ha acusado al PP de “vetar” a su formación de los debates de Onda Cádiz, poniendo en entredicho la “moderación” de la que hace gala el aspirante popular. “El PP moderado y del supuesto diálogo considera que el partido que representa al Gobierno municipal no debe estar en los espacios de la cadena municipal”, que ha afeado también a la cadena pública que niegue “el derecho a la información”. “Nos parece mezquino y ruin y, sin embargo, no nos sorprende. Es el PP de siempre haciendo las cosas de siempre. Acallar por la vía judicial lo que no puede hacer por la vía política”, concluye de la Cruz.

