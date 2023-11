Un programa de Canal Sur enseña a Elon Musk cómo pagar por usar el vídeo de El Risitas

Andalucía Directo, el programa de Canal Sur, ha pedido a Elon Musk (“Elondo”) una compensación por el uso de un chiste de El Risitas en la red social X (antes Twitter). Ocurrió este lunes por la noche y, que conste, aún no hay respuesta del magnate estadounidense, a quien la cuenta de Andalucía Directo recordó que el coste de la licencia de uso depende del volumen, tipo de producción y su ámbito de difusión. “A ti te sale ”a pagar“ que significa ”pay now“”, cerraba el mensaje, que incluía un enlace a los formularios de solicitud a Canal Sur. Elon Musk tiene casi 164 millones de seguidores en X, la red social de la que es propietario, y a esta hora el vídeo de El Risitas publicado en su cuenta acumula 22.000 reposteos y 23 millones de visualizaciones.

Este martes por la mañana, la misma cuenta de Andalucía Directo ha dado a entender que la cosa no iba en serio sino a modo de troleo: “Hahaha. You have been CanalSured”, decía citando al post de Elon Musk. Algo así como “Has sido ”canalsureado“”.

Lo cierto es que el mensaje, sorprendente porque los vídeos de El Risitas son de uso frecuente, podía ser tomado a broma o en serio. No recoge ningún emoticono que aclare el tono, aunque sí comienza refiriéndose al dueño de X llamándole “Elondo”. “¡Hola Elondo! Te dejamos el enlace en el que puedes solicitar las solicitudes de búsqueda, ventas, cesiones y envío de imágenes y programas propiedad de Canal Sur Televisión”. Desde hace meses, decenas de usuarios españoles se refieren a Elon Musk como “Eloncio”.

En realidad, el vídeo de El Risitas, al que se le han superpuesto unos subtítulos que nada tienen que ver con lo que en él se oye, fue republicado en la cuenta de Musk, pero creado por Matt Griswold, un usuario con interés en los juegos, la educación y la inteligencia artificial. En la pieza acaban por mezclarse una anécdota de El Risitas en bañador, chanclas y “sin peinar”, una paellera entre las hamacas de Chipiona y un movimiento de sillas digno de Succession en algunas de las empresas con mayor capitalización del mundo.

¿Movimiento empresarial de altos vuelos o una paellera en un chiringuito de Chipiona?

En uno de sus registros habituales, Musk aprovecha el vídeo para mofarse de una operación empresarial ajena. Fue publicado bajo el título “La historia de la Inteligencia Artificial”, y hace referencia al despido por sorpresa de Open AI (la desarrolladora de productos como ChatGPT) de Sam Altman y la posterior dimisión Greg Brockmann, fundadores y hasta el pasado viernes CEO y presidente de la compañía, respectivamente.

Para muchos analistas, OpenAI es la gran perdedora de un movimiento empresarial que les ha dejado sin sus líderes y gran parte de su equipo, todos de camino a Microsoft, cuyo CEO Satya Nadella, acaba de anunciar el fichaje de Altman y Brockman. Microsoft es el principal socio de OpenAI, con los que tiene suscritos multimillonarios acuerdos de inversión. “Mantenemos el compromiso con OpenAI, mientras invita a Sam y Greg a su mesa. Tiene su ordenador, sus modelos y la mitad de su equipo en camino. ¡Por dos duros!”, se lee en los subtítulos (en inglés) mientras Quintero y El Risitas se tronchan.

Muy lejos de esta trama, El Risitas en realidad contaba a Jesús Quintero cómo cuando trabajaba en un chiringuito de Chipiona le encargaron recoger una paellera de la playa, pero al hacerlo se encontró con que había subido la marea. “Estaba la paellera agarrá entremetía entre las piedras del faro”, relataba, hasta acabar muerto de risa: “¡¡Llegaba el agua hasta el restaurante!!!”.

Musk ha seguido hurgando en la herida este martes, calificando el vídeo y el doblaje del Griswold como el meme de la semana.