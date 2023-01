Bormujos apaga su alumbrado navideño del centro “para que luzca Elena Huelva”

El Ayuntamiento de Bormujos ha querido expresar el dolor por la pérdida de su vecina, Elena Huelva, “que hoy nos ha dejado tras pelear durante cuatro años contra el cáncer”, ha dicho el Consistorio en sus redes sociales oficiales.

“Una luchadora que mereció el premio Bormujeres en la edición 2022 por su constancia y su vitalidad, pese a la enfermedad, que supo transmitir a través de las redes sociales su fuerza y energía bajo el lema ‘Mis ganas ganan'”, han recordado desde el Ayuntamiento. En señal de respeto, hoy se han apagado las luces de Navidad del Ayuntamiento y la avenida principal, para quedarse “con la luz que ella irradiaba”. El mensaje termina mandando “un fuerte abrazo a familiares y amigos, y lamentamos esta terrible pérdida”.

Su adiós

Esta mañana publicaba un mensaje ella misma en sus redes sociales: «Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más , nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más , pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho. Seguimos, siempre».

La joven luchaba contra un sarcoma de Ewing. Su familia ha dado la noticia en las redes sociales: «Elena os baila y os mira desde su estrella».