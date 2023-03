La falta de plazas para prácticas “acaba con las ilusiones” de la mitad del alumnado de Radioterapia en Sevilla

Se suponía que por estas fechas, los 52 alumnos y alumnas del grado superior de Radioterapia y Dosimetría del IES Albert Einstein de Sevilla iban a estar iniciando sus prácticas en los hospitales Macarena y Virgen del Rocío. Al menos, es lo que “vende” el programa de este ciclo formativo, tal y como lo recuerda Eusebia López, la madre de María. Esta joven de 20 años es una de los 26 estudiantes que han visto sus ilusiones “frustradas” al comprobar que después de año y medio de formación teórica, no van a poder realizar las prácticas antes de que concluya el curso en el que les corresponde terminar.

El motivo, según los afectados, es que el centro solo ha convocado 26 plazas FCT (de Formación en Centros de Trabajo), de modo que la otra mitad del alumnado se ha visto abocado a “repetir curso” para poder completar el currículo y obtener así el título con el que aspiran a optar a unas oposiciones, al mercado laboral o acceder a un grado universitario. En definitiva, “se han frustrado sus planes de futuro”, lamenta esta madre que no se explica cómo los responsables han podido ofertar 52 plazas “si después no pueden dar cobertura a todos para las prácticas”.

A pesar de la incredulidad que verbalizan los afectados, alumnos como Manuel admiten que “nos lo veníamos oliendo desde principio de curso, pero nadie se ha preocupado en solucionarlo”. De acuerdo con la explicación que comparte este joven con elDiario.es Andalucía, en 2021, el año que arrancó su promoción, el centro amplió el número de alumnos y conformó un turno de tarde, sin que tal aumento haya repercutido en la oferta de prácticas. A tenor de las circunstancias, el estudiante atribuye la coyuntura actual a la “despreocupación” manifestada a su juicio tanto por parte del instituto como de la administración competente. Consultadas por esta redacción, fuentes de la delegación territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional informan que en estos momentos “están trabajando conjuntamente las Consejerías de Salud y Educación con la finalidad de buscar una solución beneficiosa para todos”. En lo que respecta al centro, este periódico se ha puesto en contacto con él, sin que sus directivos hayan dado una respuesta hasta el momento.

En la calle en vez de en el hospital

Asimismo, desde el departamento que lidera Patricia del Pozo matizan que “la cuestión no está en el número de plazas de prácticas, sino en la tecnología que requiere y los especialistas que pueden dar esas prácticas”, que solo se encuentran en el Macarena y el Virgen del Rocío. Contando con ello, padres y alumnos consideran “incongruente” que se ampliara el cupo de esta FP, si no se podía dar respuesta a las necesidades de semejante volumen de alumnos. De hecho, una de las alumnas afectadas comenta a este periódico que algunos profesores del ciclo formativo les han reconocido que incluso cuando había un solo turno de 25 alumnos “era complicado encontrar plazas todos”.

“Si lo hubiéramos sabido, nos habríamos planteado hacer el grado, pero cuando comenzamos nos ofrecían una formación completa y ahora, después de un año y medio cursando la teoría, nos encontramos con que no podemos terminar”, se aqueja Lucía haciéndose eco del sentir de sus compañeros. Tanto es así que el malestar que ha provocado la “incertidumbre” de no saber “qué va a pasar con quienes no tienen plaza” los ha llevado a celebrar cuatro jornadas consecutivas de concentraciones frente a la sede de Formación Profesional y su correspondiente delegación territorial en Sevilla. Para ello, han contado con el respaldo del Sindicato de Estudiantes, cuyos integrantes critican “la falta de planificación y dejadez de la Consejería de Educación y la de Salud”.

Días “con la vida paralizada”

En este sentido, Eusebia entiende que para chicos y chicas de entre 19 y 20 años “es muy fuerte ver que se frustra su futuro, a pesar del esfuerzo y de haber hecho las cosas bien”. Al hilo añade que su hija “tiene un 8,9 de media y no tiene plaza”. Pero en el turno de mañana y de tarde también hay alumnos de 30 y 50 años que llevan igualmente días “con la vida paralizada”. De ahí que exijan una solución inmediata que no pase por aplazar las prácticas al próximo año académico, pues ello acarrearía “pérdida de becas y de oportunidades para seguir formándonos o comenzar nuestra andadura profesional”, según denuncian los propios alumnos, que se preguntan “quién asume esos gastos”.

Al respecto, Manuel apunta que al tratarse de “una asignatura más”, si las dejan para septiembre “cuenta como que has repetido”. Y por eso, proponen la alternativa de “reducir las horas” (estipuladas en 380) “al mínimo que exige la ley” con objeto de poder rotar en dos grupos. De este modo, esperan que todos los alumnos puedan culminar el periodo de formación práctica antes de que expiren los tres meses que quedan antes de que llegue el final del calendario educativo.