Mar Romero, experta en Igualdad: "Hay que atender los problemas de salud de las mujeres desde la perspectiva de género"

La consultora y formadora experta en igualdad de género, coeducación e intervención social y facilitadora de procesos creativos para el empoderamiento, Mar Romero, ha protagonizado este lunes 'Creciendo desde la igualdad’, el webinar violeta organizado por el Ayuntamiento de La Rinconada, que cada lunes analiza los avances y trabajos para lograr la igualdad plena entre hombres y mujeres desde distintas ópticas.

Mar Romero ha protagonizado la ponencia ‘La feminización del consumo de psicofármacos’, en la que ha planteado “la mirada estereotipada y sesgada en base al género generalizada de los y las profesionales del ámbito social y sanitario y la falta de conciencia de género de las propias mujeres hace que éstas reciban como respuesta a sus malestares tratamientos medicalizados paliativos”.

Como ella misma ha explicado al inicio de la ponencia, su propia experiencia con mujeres que consumían psicofármacos le hizo plantear esta cuestión, aunque por un problema personal “yo misma fui una mujer dormida”, algo que, unido, le hizo ver que “la sociedad tiende a medicalizar a las mujeres cuando tienen una dolencia que, en realidad, son situaciones vitales”.

Así, ha mostrado los resultados de distintos estudios que demostrarían que la medicina se ha acostumbrado en exceso a conseguir “mujeres dormidas” más que mujeres tratadas, entre otras cosas porque muchas veces los datos sobre distintas dolencias no se separan por sexos, de modo que no se cuenta con herramientas para luchar contra unas estadísticas que no están tan claras como a simple vista parece.

“Si tenemos en cuenta el dolor de cabeza o migraña, el cómputo total es 8,3 % de población, pero en esos datos se esconde un 4,4 % de hombres y un 12 % de mujeres, pero si los datos no se desagregan, invisibilizamos a las mujeres. Pasa lo mismo con la depresión, con un 3,9 % de hombres y un 9,97 en mujeres. Necesitamos a profesionales sanitarios y sanitarias para abordar la cuestión desde la perspectiva de género”, ha explicado.

Por eso, “tenemos que buscar una alternativa, ya que a los hombres ya los atendemos desde el punto de vista androcéntrico, a los niños y niñas en pediatría, a las mujeres en embarazo y parto. ¿Por qué no se puede atender a las mujeres desde la perspectiva de género?, ha dicho.

Señala además que “los problemas de salud en el hombre tienen que ver con los excesos, y en las mujeres con el cansancio y los agobios”, y pone el acento en cuestiones tan importantes como que “hay síntomas de infarto en la menopausia que pueden hacer creer al médico que la mujer sufre un cuadro de ansiedad”.

Con todo, lamenta que "las mujeres dormidas no molestan”, y expone datos que alertan de que “se receta el doble de ansiolíticos a mujeres que a hombres”.

Drogas ilegales

Otro aspecto que llama la atención es que el consumo de drogas ilegales tiende a igualarse en menores de 30 años “si hablamos de consumo recreativo, en ocio nocturno y diversión”, con el matiz de de que “las consecuencias del consumo de droga en chicos y chicas no tiene nada que ver. Las mujeres están expuestas a sufrir violencia de género continuamente”.

Otra de sus reflexiones pasa por recordar que “a partir de los 35 el consumo deja de ser recreativo e ilegal y comienza la etapa de cuidados. La maternidad no se pone en juego, es el mandato fundamental que se espera de las mujeres, mientras que el consumo de drogas en hombres está alienado con los mandatos de género asociados a lo hombres”.

Según se recoge en el resumen de la ponencia, en la mayoría de los casos la alternativa al consumo de psicofármacos es la intervención social con las mujeres con un objetivo claro: “el empoderamiento de ellas mismas sobre sus propios cuerpos y sus propias vidas”.

Intervención social y formación

Mar Romero es consultora y Formadora experta en Igualdad de Género, Coeducación e Intervención social y Facilitadora de procesos creativos para el empoderamiento.

Cuenta con más de 15 años de experiencia en intervención social con menores y especialmente con mujeres, diseñando, creando y ejecutando proyectos para la transformación social desde el feminismo.

Su largo recorrido en intervención directa la ha llevado a la formación de profesionales del ámbito social, por lo que en la actualidad compagina la intervención social directa con las ponencias y formaciones.