Sevilla suspende actos vinculados a la Feria al preverse que la semana que viene estará en riesgo extremo por el virus

El desfile de moda flamenca que se iba a celebrar en la Avenida de la Constitución de Sevilla en los días de Feria no podrá desarrollarse, ya que la previsión de que la capital entre en nivel 3 de alerta sanitaria por el coronavirus la semana que viene (lo que supone riesgo extremo) hace recomendable dejar esta iniciativa para mejor momento. Este es el principal resultado práctico de la reunión que este martes han mantenido el consejero de Salud, Jesús Aguirre (PP), y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), un cara a cara con el que se quería poner punto final a los desencuentros y cruces de declaraciones que ha propiciado un calendario de eventos que se ha llegado a confundir con una celebración de la Feria en el centro.

Desde el gobierno municipal se indica que el encuentro se ha celebrado "en un ambiente de lealtad y cooperación institucional", analizándose en el mismo "una a una" las iniciativas concretas que se habían previsto para intentar que los sectores más afectados por la suspensión de la Feria generen algo de actividad económica. El Ayuntamiento, que había insistido en que cualquier acto sería supervisado previamente por la autoridad sanitaria, ha señalado que era necesario revisar lo que estaba previsto hacer a la luz de que la semana que viene habrá "nuevas limitaciones y restricciones en la actividad no esencial".

No al desfile, sí al mercadillo

El principal damnificado es el evento Sevilla te espera vestida de flamenca, la pasarela de moda en la Avenida de la Constitución, cuya celebración "no es idónea para una situación de nivel 3 de alerta sanitaria" y se aplaza para más adelante. Sí se mantendrán la exposición en el Ayuntamiento sobre la evolución del traje de flamenca y el mercado de complementos de moda de la Plaza Nueva, "que se pueden realizar con condiciones de aforo y distancias ajustadas al paso de Sevilla al nivel 3".

También pasa el corte (y por tanto se mantiene) la iniciativa privada que se ubica en la Calle del Infierno, el parque de atracciones Vive Park, al cumplir con la normativa asociada con este nivel 3. También, con controles de acceso y aforos, sigue en pie la programación cultural y musical en espacios como el teatro Lope de Vega, el auditorio de Fibes, la Casa Fabiola-Colección Bellver o el Maestranza. Eso sí, no se organizará ningún concierto al aire libre en ningún espacio público pese a que la normativa lo permite al no considerarse adecuado al nivel 3 de alerta sanitaria, por lo que se aborta el evento previsto (aunque no llegó a concretarse) en la Plaza de España.

La decoración callejera se mantiene

En cuanto al concurso de escaparates y balcones en viviendas o comercios o la ornamentación de algunas calles de la ciudad con motivos que recuerden de alguna forma a la Feria de Abril, también se mantienen. "No tienen por qué suponer ni aglomeraciones ni conllevan la celebración de ningún evento en los espacios públicos", incide en este sentido el gobierno local.

¿Y qué ocurre con las iniciativas privadas? El mensaje es que se deben ajustar a la normativa sanitaria vigente y específicamente a las condiciones que puedan entrar en vigor la próxima semana si, como se prevé, Sevilla entra en el nivel 3 de alerta sanitaria. Por ello, el Ayuntamiento anuncia que se establecerán dispositivos de control y reitera el llamamiento a la responsabilidad y el cumplimiento de las normas.

La vertiente política de la polémica

Además de para analizar los eventos previstos para la que hubiese sido semana de Feria a la luz de las previsiones sanitarias, la reunión buscaba rebajar el nivel de tensión política de los últimos días. El propio Juan Espadas ha llegado a vincular algunas declaraciones hechas desde la Junta de Andalucía con el hecho de que se dé por hecho que aspirará a liderar al PSOE andaluz y, por tanto, que será candidato a la Junta. "Alguien se está poniendo nervioso por informaciones que llegan respecto a mi persona o al futuro que me derive la política", señalaba este lunes.

Eso sí, la buena sintonía vivida en la reunión entre Salud y Ayuntamiento no implica que, necesariamente, se ponga punto final al choque político. De hecho, pocas horas antes de celebrarse el encuentro era el propio portavoz municipal del PP, Beltrán Pérez, el que volvía a apuntarse a la tesis señalada por Espadas, lamentando que "el alcalde esté anteponiendo su proyecto político a los intereses sanitarios de la ciudad", acusándole de "un llamamiento masivo de personas al centro de la ciudad en emplazamientos sin aforar". Por eso, le reclamaba que acabe con "su irresponsable alternativa a la Feria de Abril", lo que hace augurar que el debate se va a mantener vivo durante un tiempo.