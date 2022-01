Delibes reivindica el “papel destacado” que debe tener el Consejo de Participación en lo que “afecte” a Doñana

El presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural Doñana, Miguel Delibes de Castro, ha reivindicado este domingo el "papel destacado" que debe tener dicho órgano colegiado para "oír todas las propuestas que afectan a Doñana".

En declaraciones a la Cadena SER, el presidente del Consejo de Participación de Doñana se ha pronunciado así al hilo de la proposición de ley que el Grupo Popular ha registrado en el Parlamento andaluz, junto con Ciudadanos (Cs) por un lado y con Vox por otro, para la "mejora de la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva", en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva).

Ante el impacto que dicha iniciativa puede tener en el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, aprobado en 2014, Miguel Delibes de Castro ha indicado que "revisar" dicho plan debería hacerse "con tanto cuidado como se hizo el propio plan", que motivó "grandes discusiones en el Consejo de Participación".

"Todas las partes deben ser oídas"

Ha lamentado que "eso no ha ocurrido" con esta iniciativa que apoyan PP-A, Cs y Vox --que suman mayoría absoluta en el Parlamento andaluz--, y ha apuntado que no discute "si hay o no que revisar el plan" de la Corona Forestal, pero sí cree que, "de hacerlo, el Consejo de Participación (del espacio natural de Doñana) debe tener un papel destacado, y todas las partes interesadas deben ser oídas".

"Y el procedimiento actual me parece que ha ido por otro lado", según ha lamentado Miguel Delibes, quien ha subrayado que él debe "defender el papel del Consejo de Participación" que preside, donde "discutimos durante años las condiciones en que debería ordenarse el regadío en la Corona Forestal", hasta que finalmente se aprobó "un acuerdo, un consenso" en dicho órgano en torno a un plan que concitó el apoyo de "una inmensa mayoría de votos"; en concreto, 37 votos a favor de un total de 43, según ha destacado.

Tras añadir que "ese plan es el que, en teoría, la Junta de Andalucía debe desarrollar, de acuerdo con la Confederación (Hidrográfica del Guadalquivir) y con todas las partes sociales", Miguel Delibes ha apuntado que el "que ahora se presente un cambio sustancial sin haberlo discutido me parece sorprendente y, como presidente del Consejo (de Participación de Doñana), decepcionante".

Decepción

"Creo que ese plan que aprobamos es un poco la línea en la que nos animan a trabajar los organismos internacionales", ha abundado el presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, órgano que "debe oír todas las propuestas que afectan a Doñana", según ha remarcado su presidente.

Miguel Delibes ha apostillado que dicho órgano colegiado adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible "no tiene un papel decisivo, porque es meramente informativo, pero es un lugar estupendo para ponerse de acuerdo, discutir, afinar cosas, alcanzar consensos", según ha defendido antes de concluir que, por ello, "que en este caso se haya obviado al Consejo me decepciona".