Susana Díaz cede el testigo del PSOE de Andalucía sin aclarar su futuro

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha dejado su puesto al frente de la federación andaluza en el Comité Director que se ha celebrado este lunes en Sevilla. Se esperaba que este encuentro de la familia socialista fuese además la oportunidad para darle una "salida digna a una secretaria general que no ha perdido unas elecciones", como han resaltado desde su círculo. Sin embargo, la expresidenta de la Junta ha dejado en el aire su futuro. De nuevo. "Estaré donde digan mis compañeros y compañeras", ha dicho.

Sobre la mesa tiene un puesto con "responsabilidades especiales" en el Senado que le ha ofrecido el nuevo líder de los socialistas andaluces y candidato a la Junta, Juan Espadas. Esta propuesta se enmarca dentro de un plan de renovación de los tres senadores por designación autonómica que ha iniciado la nueva dirección del grupo parlamentario socialista. Pero Díaz no ha aclarado en su intervención el camino que tomará.

La secretaria general saliente, que ha ocupado el cargo durante los últimos 8 años, ha pedido "unidad, que no se puede confundir con uniformidad". Ha reclamado un partido "diverso" que después de las primarias debe mirar "sin banderas y sin 'ismos'" por el PSOE-A. "Sólo con uno, el socialismo". La expresidenta se va dando las gracias a todos. Desde los trabajadores de San Vicente (sede regional) a los compañeros del Comité Regional pasando por la militancia. A punto de emocionarse, Díaz ha resaltado: "No voy a tener tiempo para devolver todo lo que me han dado".

Nuevas primarias

El Comité Director del PSOE-A, máximo órgano entre congresos y encargado de "supervisar y coordinar los mecanismos organizativos", ha puesto en marcha este lunes el proceso de primarias a la secretaría general de la federación andaluza por unanimidad. Sin sorpresas y siguiendo la hoja de ruta que Susana Díaz y Juan Espadas habían marcado.

El adelanto, que fue aprobado por el Comité Federal en Madrid el pasado 3 de julio, comienza este martes 13 de julio con la presentación de precandidaturas. Del 14 hasta el 23 de este mes se ha fijado el periodo para la recogida y la presentación de avales.

El nombramiento de Espadas como secretario general del PSOE-A ya encara su recta final. Se prevé que el candidato socialista a la Junta sea designado por aclamación el próximo 23 de julio ya que se presume que no tenga ningún rival. De presentarse otra alternativa, las primarias finalizarían el 5 de septiembre con las votaciones de la militancia. Fuentes cercanas a Espadas esperan que "todo quede solventado antes del nuevo curso político". El tercer aspirante en las primarias a la presidencia de la Junta, el diputado y profesor universitario, Luis Ángel Hierro, ya confirmó que desde su proyecto, 'Andalucía Socialista', no se presentarían a la secretaría general. "La militancia ya ha decidido el liderazgo del PSOE-A".

La convocatoria de primarias a la secretaría general del PSOE-A es otro paso para hacer de derecho -"de iure"- un liderazgo que ha sido "de facto" desde la victoria del alcalde de Sevilla en las primarias del pasado 13 de junio. Esa misma noche, Díaz ya anunció que no se presentaría a la reelección. Después llegaron las jornadas de cábalas, las maniobras de Ferraz para dar solución a una bicefalia incómoda y la revelación de Espadas de que fue él mismo el que pidió a Díaz que no dimitiese. Estaban buscando fijar un calendario "sin injerencias" para la transición de poder en el PSOE-A que pusieron de manifiesto a finales de junio. Este nuevo proceso orgánico ha refrendado las negociaciones entre ambos y ha sido "la mejor fórmula" para evitar que una gestora tomase el control de la federación andaluza.

Además, el Comité Director ha dado otra fecha más para la escenificación del nuevo liderazgo de Espadas: el 14º congreso regional se celebrará los próximos 6 y 7 de noviembre. El alcalde de Sevilla ya obtuvo del Comité Federal la luz verde, gracias a un cambio en el reglamento, para nombrar a su propio comité organizador.

Carpetazo a las primarias

"Ahora es tu tiempo". Así ha finalizado Susana Díaz su intervención antes de que Juan Espadas tomase el atril. El nuevo líder de los socialistas andaluces ha centrado toda su intervención en la "unidad" del PSOE de Andalucía. Ha apelado a la autocrítica para "saber qué es lo que falló [en las últimas elecciones], que es lo que se necesita y que debemos proponer". Por ello ha emplazado a las directivas provinciales a "trabajar codo con codo" para volver al Gobierno de Andalucía.

Espadas necesita que su proyecto comience a andar. "Damos comienzo a una nueva etapa", ha dicho el nuevo líder socialista que descarta "más procesos ni más plazos". El candidato socialista a la Junta quiere recuperar la "ilusión", la “conexión” con la ciudadanía y ser capaz de "ganar la confianza de los andaluces".

Su comparecencia ha estado marcada por la búsqueda de la consolidación de una "unión real" para "ser más fuertes". "Lo más importante es que este proyecto se traslade a toda la militancia”, ha pedido para dar por cerrado el proceso de primarias “definitivamente”.