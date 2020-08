La novela histórica, la llave que ha abierto las puertas de la historia a muchas personas

Es más que un estilo literario, ya que su forma de describir la historia ha servido tradicionalmente para que muchas personas cojan por primera vez un libro de historia (a veces un libro en general). Es la novela histórica, algo tan amplio para definir que sería imposible hacerlo en solo una semana, pero que sirve de excusa perfecta para reunir en la UNIA durante estos días a expertos de varios puntos de España bajo el título genérico de 'Andalucía en la Historia y la novela histórica'.

Al frente del curso se encuentra el historiador, expolítico y novelista José Calvo Poyato. Su labor no ha sido fácil, ya que ha tenido que reunir en torno a él a un profesorado variopinto, e incluso tener que dejar fuera a gente que daría también su punto de vista, pero, con todo, ha destacado en la sede de La Rábida que esta figura literatura cumple un papel "fundamental" en el campo de la divulgación de la historia, es decir, de acercar el conocimiento de esta a lo que se ha venido a denominar "el gran público".

Para el director del curso, es parte del patrimonio cultural, algo que considera “magnífico", sosteniendo en todo momento que "la novela histórica abre las puertas a acercarse a la historia a aquellos a los que un libro de historia se le hace demasiado duro”.

El temario es amplio, pero sobre todo sirve para poner en valor a toda aquella firma que alguna vez ha puesto negro sobre blanco algo relacionado con la historia en forma de novela: "Los historiadores españoles hemos adolecido en general de no ser capaces de difundir nuestra historia, de divulgarla; muchas veces hemos escrito obras demasiado específicas, extraordinariamente valiosas, sin duda, pero para otros colegas, para entendidos en historia no para el público en general”, explica Calvo Poyato.

Eso sí, ha recordado, por encima de la imaginación del autor, que en la novela histórica "los hechos no se alteran nunca, deben responder a lo que la historia nos dice de ellos y no se han de crear alteraciones que desde el punto de vista de la creatividad, desde el punto de vista del novelista pueden alterar la realidad, porque si esto pasado ya no es novela histórica, aunque no estoy diciendo que haya necesariamente que escribir así, pero si queremos que la novela sea histórica ha de responder a unos parámetros muy concretos y, a veces, determinadas novelas a las que se le da el marchamo, el carácter, de novela histórica en realidad no lo son”.

Un acercamiento

El curso se plantea como un acercamiento a diferentes momentos de la historia de Andalucía abordados desde la perspectiva de la propia historia y también desde que ofrece la novela histórica.

Analizar esos momentos, desde ambas perspectivas, permite comparar la forma en cómo son presentados los hechos, personajes, grandes acontecimientos por la por la historia y como son abordados por la novela histórica. Otro de los objetivos del curso es abrir un debate acerca del posible valor histórico de las novelas de este género, así como determinar cuáles serían aquellos requisitos que habrían de exigírsele para que pueden ser consideradas como históricas.

Así, permite analizar acontecimientos significativos, personalidades relevantes y momentos de particular interés histórico acaecidos en Andalucía; plantear algunos de esos temas a la luz de la historia de la novela histórica; establecer relaciones entre la historia y la novela histórica o debatir acerca del concepto de novela histórica y del valor de la misma como vía de conocimiento de la historia.

La oportunidad del curso viene determinada por el propio interés que despierta el conocimiento de la historia de Andalucía, en el marco de la historia de España, así como el entusiasmo de un numeroso público lector por el conocimiento de la historia a través de la novela histórica y que hacen este género el preferido por un elevado porcentaje de lectores.