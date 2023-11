Los cambios de Azcón en el transporte sanitario: UVIs nocturnas sin solución y una promesa de más de 100 nuevos trabajadores “difícil” de cumplir

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, se comprometió a que en los primeros 100 días de mandato se modificaría el pliego del transporte sanitario urgente, que entró en vigor en junio porque había provocado una reducción en los servicios de vehículos de asistencia sanitaria. Y lo ha cumplido, pero con ciertos matices. Lo anunció en el municipio turolense de Híjar cuando informó de que 23 ambulancias recuperaban la atención 24 horas y que actualmente lo prestaban solo durante 12, de 09:00 a las 21:00. Algo que provocaba que algunas zonas, especialmente del medio rural, se quedaran descubiertas en horario nocturno y con una única ambulancia, que en caso de recibir dos avisos tendría que elegir a donde ir.

De esa veintena de unidades de Soporte Vital Básico (SVB) que duplicarían las horas de servicio, según los cambios del gobierno de Azcón y tal y como él mismo enumeró, la mitad se ubican en la provincia de Zaragoza: Utebo, Zuera, Illueca/Brea, Ariza, Borja, Daroca, Luna, Herrera de los Navarros, Maella y Sástago. Por su parte, en Teruel se recuperarían las ocho que se habían suprimido y que son la de Híjar, Alcorisa, Orihuela del Tremedal, Sarrión, Muniesa, Cella, Perales del Alfambra y Mosqueruela. En el caso de Huesca, la ampliación horaria se aplicaría en la de Benabarre y Lafortunada a la vez que las de Benasque, Canfranc y Sallent, que solo estaban en funcionamiento las 24 horas durante seis meses, ahora lo harán durante todo el año. Según lo previsto, se volverían a activar las 24 horas del día y los 365 días del año la segunda quincena de noviembre.

Desde el Sindicato de Cooperación Sindical (SCS) en el ámbito de transporte sanitario urgente señalaron que es un cambio “favorable”, ya que una persona que vive en un pueblo ya no va a tener que “elegir” la hora y el lugar en el que se pone enfermo. “Es un cambio muy significativo porque afectaba a zonas con alta dispersión geográfica y población envejecida y en la salud los tiempos están muy marcados”, indicaron.

Sin Uvis nocturnas

Sin embargo, todavía quedan pasos que dar, pues el problema con las Unidades de Vigilancia Intensivas (UVI) -con conductor, médico y enfermero- no se ha conseguido subsanar con esta modificación. De esta forma, por ejemplo, en la provincia de Teruel, las dos UVI que se reparten entre Teruel y Alcañiz, destinadas a desplazamientos entre hospitales, se mantendrán inactivas por las noches y los fines de semana a la vez que están infradotadas por la ausencia de la figura del médico.

Este hecho ha llevado en ocasiones a que las Unidades Médicas Especializadas (UME) de Teruel, Alcañiz y Monreal del Campo -dotadas de médico, enfermero y dos técnicos- tuvieran que efectuar traslados cuando su función es la de atender emergencias. “Hay fines de semana en Teruel que se han tenido que hacer cinco traslados a Zaragoza. Cada uno cuesta entre cinco y seis horas. Así que, de 48 horas, Teruel capital ha estado 30 sin la ambulancia que atiende emergencias, las UME”, destacaron desde SCS.

Otro de los ejemplos que pusieron desde el sindicato es que, al llegar la noche, los médicos se encuentran con la necesidad de trasladar a un paciente con infarto a Zaragoza y solicitan que en la ambulancia haya un médico para supervisión por lo que la UVI no puede atender el servicio. “Hay que tener en cuenta que algunos hospitales no tienen unidades especializadas o UCI como el de Alcañiz y hay que trasladar pacientes de urgencias”, añadieron.

La recuperación de esa UVI móvil en Alcañiz -con médico por las noches y funcionamiento en fines de semana y festivos- fue una de las promesas del Partido Popular en la campaña electoral. “Hay dos problemas que dificultan recuperar este servicio. Uno jurídico, habría que aumentar los traslados por cuatro y el otro es por falta de médicos. También nos hemos encontrado con unos pliegos encorsetados y con dificultades para poder modificarlos”, explicó el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, quien añadió que una de las soluciones en proceso de estudio es “ampliar la plantilla de las urgencias hospitalarias” y que cuando sea necesario se pueda subir un médico a la UVI móvil sin dejar desatendido el centro sanitario.

Respecto a la propuesta que realizó la anterior corporación al mando autonómico -el PSOE- sobre el uso de helicópteros por la noche, el consejero de sanidad lo tacha de “técnicamente imposible”. “No se han construido los helipuertos y en estos momentos solo hay dos bases que permiten vuelos nocturnos en Aragón, el aeropuerto de Zaragoza y el Hospital Militar”, manifestó Bancalero. Así, propuso realizar un estudio en el que acotar dónde tienen que ubicarse las helisuperficies para razonar los recursos.

Más presupuesto y trabajadores

Para poder hacer efectiva la reactivación de las ambulancias se ha aprobado un aumento en la dotación presupuestaria de 4,3 millones de euros anuales, como expuso Azcón. Lo que supone una mejora en la cuantía de un 13,6% y 15,3 millones de euros más durante los cuatro años de vigencia del pliego. Una parte de ese dinero se destinaría a la contratación de 115 personas, que se repartiría de la siguiente manera: 44 conductores, 44 técnicos y 23 ayudantes de conductores técnicos.

Tras conocer estas cifras, el SCS denunció que “no hay capacidad para contratar tanto personal y es que tampoco lo hay”. “Nos han mandado los calendarios del año que viene y ya llegan con exceso de jornada. El convenio marca que son 1792 horas anuales y para 2024 ya se nos indica que se harán 2016 horas”, indicaron desde el sindicato. Algo que ocurre porque en esas 23 ambulancias que incrementan el horario “debería de haber cinco personas que se quedarán en cuatro”. “El Gobierno de Aragón ha sacado que para cubrir todo se necesitan 115 personas siguiendo las horas del convenio, pero no puede asumirse por la falta de gente y la dificultad para encontrar personal”, añadieron.

Los trabajadores del sector del transporte sanitario continúan reclamando un convenio colectivo, pues llevan desde 2018 con uno caducado. Ahora están en proceso de negociación con Tenorio -la empresa de la concesión- y con el aumento del presupuesto esperan que el gobierno aragonés “ponga orden”. “Lo último que hemos pedido es que calculen los IPC para cobrarlos y ponernos al día”, apuntó el SCS.

Además, reconocieron que desde que en junio entró en vigor el pliego “han perdido mucho”. Uno de los ejemplos que indicaron es que las bases en las que tienen que permanecer el personal sanitario están “con servicios mínimos”. “En muchos casos no hay vestuarios o aseos y la empresa no se está haciendo cargo, sino que son los Ayuntamientos los que están adaptando espacios cuando no les corresponde a ellos”, denunciaron.

También resaltaron que como empleados han dejado de retribuirles las dietas, les han quitado conceptos por el tipo de trabajo o algo tan básico como que el lavado de ropa deben hacerlo en casa. “Es difícil encontrar personal y más en estas condiciones porque un técnico de emergencias sanitarias su salario puede rondar los 1.000 euros y si se le suma el gasto de desplazamiento y todos esos incentivos que nos han quitado no resulta atractivo”, declaró la organización sindical.

Disparidad política

Las reacciones de las formaciones políticas no tardaron en llegar tras el anuncio de Azcón de la modificación del pliego y la recuperación de esas 23 ambulancias en horario ininterrumpido. Los diputados de Aragón - Teruel Existe mostraron su satisfacción por la decisión del líder aragonés, puesto que ha sido una lucha constante de esta formación y por la que recogieron cerca de 13.000 firmas entre la ciudadanía. No obstante, Tomás Guitarte declaró que se mantendrá “vigilante” para garantizar que se está cumpliendo el cambio a la vez que pedirá justificaciones por el incremento de 4,3 millones y continuarán reclamando las cuestiones relativas a las UVI móviles, las helisuperficies y la internalización del servicio.

El PSOE se mostró más “escéptico” frente a la medida y lamentaron que el Partido Popular siga adelante viviendo “en su propia mentira” porque los cambios que plantean “son de difícil cumplimiento”. Es por esto que el portavoz socialista de Sanidad, Iván Carpi, alertó de que en las bolsas de trabajo “no hay personal disponible de esa categoría” por lo que es imposible la contratación de las más de 100 personas y que el cambio pueda aplicarse para mediados de noviembre como está previsto. En ese sentido, Carpi reconoció que “por fin” Azcón se ha dado cuenta de que al contrario de lo que prometió “una y otra vez en campaña” es “difícil” conseguir que las UVIs lleven médico las 24 horas los 365 días del año.

Una respuesta más conciliadora tuvo el PAR, cuyo portavoz, Alberto Izquierdo, no quiso dejar de recordar que la mejora en el transporte sanitario era uno de los puntos del acuerdo que firmó para la investidura de Azcón. “Desde el PAR siempre hemos defendido que todos los aragoneses independientemente de donde vivan reciban los mismos servicios públicos, unos servicios de calidad”, explicó.

Por último, desde la oposición, Álvaro Sanz de Izquierda Unida ha respaldado la ampliación a 24 horas de los SVB después de manifestar su disconformidad con el pliego inicial y defender la internalización del servicio. Para él este cambio permitirá que los vecinos del medio rural puedan disponer de “un servicio esencial a 15 minutos”, aunque advirtió de que no da solución a otras “carencias estructurales” tales como la ubicación de las UVIs en cabeceras de comarcas por las noches. También profundizó en que la plantilla se rige por un convenio colectivo “caducado” por lo que la empresa está haciéndose con un dinero que debería ir destinado a nóminas. “Con el aumento en el presupuesto la empresa va a ingresar aún más y las condiciones laborales siguen sin reconocerse”, respondió la responsable de Derechos Sociales de Izquierda Unida, Marga Deyá.