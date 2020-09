El Ayuntamiento de Teruel avala la iniciativa de Ciudadanos y creará un plan municipal antiokupa

El Ayuntamiento de Teruel ha aprobado en pleno ordinario la iniciativa de Ciudadanos para impulsar un plan municipal contra la okupación ilegal de viviendas en la ciudad. La propuesta ha salido adelante con el apoyo de PP, Cs y Vox, que han aplaudido la decisión, y el voto en contra de Ganar Teruel-IU, Espacio Municipalista por Teruel, PAR, CHA y PSOE, que han considerado que existen otros temas más urgentes a tratar.

El plan de Ciudadanos contempla incluir medidas de refuerzo de seguridad y vigilancia en los inmuebles susceptibles de okupación ilegal, así como asesoramiento y orientación jurídica para los propietarios afectados. “Queremos un plan que luche contra las bandas organizadas que se aprovechan de las familias más vulnerables”, ha dicho el portavoz de Cs Teruel, Ramón Fuertes, argumentando que el ayuntamiento es la institución “más cercana” y debería ser “la primera en actuar frente a estos delitos”.

Fuertes ha precisado que en lo que va de año ha habido 8.000 okupaciones en España y ha indicado que no solo se han dado casos en grandes ciudades, sino también en otras localidades como María de Huerva o Cadrete, a unos 150 kilómetros de la capital turolense. “Teruel no es una isla y no está exento de tener este problema, por eso queremos adelantarnos y tener una solución”, ha dicho el portavoz de Cs.

En este sentido, Fuertes ha subrayado la importancia de lanzar un mensaje “claro” frente a los okupas y es que Teruel es “implacable e infalible” contra la okupación ilegal, y ha insistido en que es mejor “tener una ley y que no haya casos a que haya casos y no haya una ley”. Además, ha asegurado que también los representantes de los cuerpos y fuerzas del Estado habían solicitado la puesta en marcha de este plan.

Antes de dar paso al debate con el resto de grupos municipales, que se ha prolongado durante más de una hora, Fuertes ha querido distinguir la okupación ilegal de los diferentes problemas de alquiler social que hay en la ciudad y ha señalado que la Concejalía de Servicios Sociales, que ostenta su partido, ya esta “trabajando en ello”.

Cinco de los ocho grupos municipales, en contra

Precisamente ese ha sido el punto al que han hecho referencia los grupos que han votado en contra, además de lamentar la “frialdad” con la que la propuesta de Ciudadanos abordaba el problema de la okupación y el trasfondo que tiene detrás. “Creo que hoy esta moción no procedía en el pleno porque lo que me preocupa es que se produzca un efecto llamada y eso sí que es alarmante”, ha dicho el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Teruel, Samuel Morón, que en un primer momento ha anunciado que se iba abstener y luego ha votado en contra.

Igualmente, el portavoz del Partido Aragonés (PAR), Julio Esteban, ha señalado que hay un problema “muy serio” en Teruel, pero ha matizado que no es de las okupaciones, sino el de la carencia de vivienda, motivo por el que ha invitado a Fuertes a trabajar en este punto. “Este es el tema que le tiene que preocupar, y mucho”, ha manifestado Esteban.

Más tajante ha sido el portavoz de Espacio Municipalista por Teruel, la marca de Podemos en el consistorio turolense, Zésar Corella, quien ha acusado a Ciudadanos de querer “generar problemas donde no los hay” y ha recordado que la protección ciudadana y la justicia no son competencias municipales. “Si tanto le preocupan las familias vulnerables asuman sus competencias y trabajen por conseguir que las familias tengan acceso a la vivienda a precios accesibles”, ha recriminado.

También la portavoz de Ganar Teruel-IU, Anabel Gimeno, ha considerado la propuesta “totalmente irresponsable” por “jugar con algo tan serio” y ha cuestionado si “realmente Ciudadanos se toma las instituciones en serio o simplemente se cree que todo es un espectáculo”. “Me parece tristísimo que un grupo que está en el equipo de gobierno y lleva la Concejalía de Servicios Sociales, sabiendo la escasez de vivienda y los precios exorbitantes, plantee esta política imaginaria en vez de afrontar los problemas de los turolenses”, ha aseverado.

Con un tono más calmado, la portavoz de Chunta Aragonesista (CHA), Marisa Romero, ha lamentado la “falta de sensibilidad” de la propuesta y ha recordado que la okupación es “un drama” para los propietarios a quienes ocupan la casa, como para aquellas personas que se ven obligados a okupar una vivienda. En este sentido, ha respondido a Fuertes que “no todo son mafias o narcopisos”, sino que “también hay familias vulnerables”.

PP, Cs y Vox, a favor

El Partido Popular y Vox se han sumado a Ciudadanos en la propuesta al considerar que se trata de un “problema real” que “preocupa a la ciudadanía”. Así lo ha asegurado el portavoz del PP, Javier Domingo, quien ha destacado la preocupación de su partido y ha precisado que la okupación ha crecido “enormemente” en los últimos años. “Los datos demuestran que es un problema creciente y no podemos mirar hacia otro lado, como está haciendo el Gobierno de España”, ha manifestado Domingo.

También el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, ha reivindicado que es necesario “defender la propiedad privada” porque “está garantizada en la Constitución” y “es uno de los elementos más importantes que existen en cualquier ordenamiento jurídico” y ha argumentado que “el hecho de que no haya habido ninguna okupación en Teruel no quiere decir que no haya que buscar soluciones”. “Me preocupa mucho esta connivencia y permisividad de algunos partidos políticos”, ha agregado el portavoz.

En su respuesta al resto de grupos, el portavoz de Ciudadanos, Ramón Fuertes, ha recordado que la propuesta la hacía desde su grupo municipal, no como teniente de alcalde, y ha justificado que desde la Concejalía de Servicios Sociales se está trabajando en un plan sobre el alquiler, del que no ha adelantado nada más. Aún así, ha manifestado que él cree en el libre mercado y en que “los dueños tienen derecho a poner el precio que consideren”.

La cerca de hora y media de debate ha dado lugar a anécdotas que han rebajado la tensión de las intervenciones, como cuando la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha perdido la conexión a internet mientras intervenía el portavoz del PSOE, Samuel Morón, y el portavoz del PAR, Julio Esteban, se ha preocupado “por si le habían okupado la silla”. Finalmente, Buj también ha mostrado su apoyo a la propuesta, que ha salido adelante.