El choque entre Lambán y la portavoz del PP se recrudece en vísperas del debate de la Comunidad

En apenas diez días, las Cortes de Aragón van a vivir un duelo inédito en los debates de la comunidad celebrados en la actual legislatura. El presidente aragonés, Javier Lambán, se medirá por primera vez en el debate más importante del año con la portavoz del PP, Mar Vaquero, empujada, aunque de forma interina, a ser la cara visible del principal partido de la oposición desde que el anterior líder del partido, Luis María Beamonte, fuera obligado a dimitir ahora hace un año por el entonces indestructible tándem formado por Pablo Casado y Teodoro García Ejea, que demostró su escasa sensibilidad forzando el relevo.

Los prolegómenos de ese cara a cara entre Lambán y Vaquero, que tendrá lugar la próximos 3 y 4 de noviembre, están siendo especialmente broncos en las últimas semanas, hasta el extremo de que el choque entre ambos se ha recrudecido y son constantes las descalificaciones, comentarios sarcásticos y desprecios mutuos. Lambán no pierde la ocasión de echar mano de su habitual ironía para ridiculizar la estrategia de oposición de la dirigente del PP, dejando claro que no le va a conceder ni un pequeño resquicio por donde respirar. “Señora Vaquero: o anda desinformada, y me extraña con lo sagaz y lista que es o viene a esta Cámara a deslizar medias verdades, cuando no mentiras enteras”, le soltó Lambán desde la tribuna a la dirigente popular durante el debate sobre la crisis energética y sus consecuencias en Aragón celebrado esta semana en las Cortes.

Lejos de pactar soluciones conjuntas de los dos principales partidos de la Cámara ante una situación económica complicada, el pleno vivió lo que bien puede considerarse un prólogo de lo que será el debate de principios de noviembre. La brecha entre Lambán y Vaquero es aparentemente irreconciliable y se incrementa a medida que se aproxima la fecha de la cita parlamentaria de principios de noviembre, el último debate de estas características en esta legislatura y, por tanto, es previsible que se vea influenciado por la refriega electoral de las autonómicas y municipales de mayo del próximo año.

En la sesión del jueves, ambos dirigentes se enfrascaron en el “y tu más” habitual y se volcaron en desautorizarse mutuamente. Que si Aragón ocupa las peores posiciones en los indicadores económicos, denunció Vaquero. A lo que Lambán respondió, tras negar las cifras aportadas por la popular, que la Comunidad está entre las tres comunidades “más igualitarias”. “A usted, señora Vaquero, le interesa que pida yo mi comparecencia porque usted solo tiene munición para diez minutos. Si quiere lo pactamos y pido la comparecencia de lo que usted quiera”, ridiculizó el presidente aragonés entre la algarabía y los aplausos de su grupo.

En otro momento del duelo, Vaquero se refirió al próximo “presidente de Aragón” que, dijo, será del PP y Lambán se agarró veloz a la forma masculina empleada por Vaquero en su intervención: “Solo una cosa nos ha aclarado usted. Ha hablado del próximo presidente del Gobierno de Aragón, con lo cual usted ya se descarta. Yo confiaba en que pudiera ser usted la candidata”, le dijo entre aplausos de su bancada. Y Vaquero, que no suele amilanarse ante las embestidas del socialista, le replicó: “¡Ay, señor Lambán, si yo le contara cuáles son mis aspiraciones! Pero no voy a entrar a ese comentario quisquilloso y pueril. Usted quisiera que le resolviera algo que le preocupa bastante más de lo que aparenta”, aludiendo al hecho de que Jorge Azcón no ha desvelado todavía si será el candidato a la DGA del PP y se medirá a Lambán o, por el contrario, repetirá como alcaldable en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Un día después de ese rifirrafe, ayer viernes, en las preguntas que formula la oposición al presidente, Vaquero denunció en una dura intervención “la irrelevancia política” de Lambán ante Madrid, citando como ejemplo las polémicas condiciones impuestas por el Gobierno central para la ciudad española que quiera acoger la Agencia Espacial Europea, unos requisitos que ponen muy difíciles las cosas a la candidatura de Teruel. Lambán negó esa irrelevancia denunciada por la popular con un argumento contundente: “Ustedes, son lacayos sumisos de la calle Génova. Espero que el señor Campoy que es el único del PP de Aragón que pinta algo en Madrid enderece algo esta situación”, en alusión al diputado aragonés Javier Campoy, que ha sido rescatado recientemente por Núñez Feijoo para la dirección nacional, junto a Beamonte y al oscense Mario Garcés.