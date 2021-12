Teruel y el FITE tendrán su propia Mesa de Diálogo Social

Las cosas se mueven en Teruel, donde el Gobierno de Aragón acaba de crear una mesa de diálogo con presencia de instituciones y de agentes sociales y económicos que tendrá dos objetivos básicos: “la identificación y el impulso de las capacidades y fortalezas de la provincia” y, paralelamente, la revisión de la gestión del FITE, el Fondo de Inversiones específico para esa provincia que desde 2007 financian el ejecutivo central y el autonómico.

La comisión de trabajo, que deberá reunirse al menos tres veces al año, existe formalmente desde el pasado 8 de diciembre, el día siguiente a la publicación en el BOA (Boletín Oficial de Aragón) de la orden de la consejera de Presidencia de la DGA, Maite Pérez, que la crea, aunque todavía no hay fecha para su primera convocatoria.

La provincia de Teruel, la más sobrerrepresentada políticamente de las tres aragonesas tanto en el Congreso como en las Cortes de Aragón, había sido históricamente un granero de escaños para el PSOE y el PP a escala estatal y para esos mismos partidos y el Par en el ámbito autonómico hasta que Teruel Existe sacudió en las generales de 2019 un tablero que ya había comenzado a moverse en 2011 en las autonómicas con el acta de parlamentario de Luis Ángel Romero (IU), temblores que ganaron intensidad cuatro años después al sumar tres escaños Podemos y Cs en las dos siguientes convocatorias.

¿Responde la creación de la comisión a un movimiento táctico del Gobierno de Aragón, en el que participan tres de los partidos con escaños autonómicos en esa provincia (PSOE, Par y Podemos), ante el eventual avance de la plataforma ciudadana transformada en partido?

Es posible, como casi todo en política, aunque también existen probabilidades de que en la decisión haya tenido algún peso las recomendaciones sobre la necesidad de efectuar ajustes en la gestión del FITE que la Cámara de Cuentas viene haciendo en sus informes de fiscalización sobre ese fondo.

Reorientar el FITE y evaluar su rendimiento

La orden recuerda que Aragón no accede al Fondo de Compensación Interterritorial del Estado “por su nivel de renta”, aunque eso no evita que en su territorio se den “desigualdades interterritoriales significativas sobre las que la política regional no puede actuar eficazmente con los mecanismos de carácter general disponibles”.

No obstante, también la provincia de Teruel presenta desequilibrios, o cuando menos peculiaridades, tanto internas como en relación con otras áreas de la comunidad: se trata de la provincia de menor renta disponible de las tres aragonesas, con 19.551 euros por declarante del IRPF frente a los 21.188 de Huesca y los 22.773 de Zaragoza, aunque con grandes diferencias entre sus municipios, tanto en cuantías como en tendencias.

En ese marco, el FITE tiene como objetivo mejorar la “dotación de capital productivo” y los niveles de renta en Teruel, así como “la corrección de los desequilibrios estructurales territoriales identificados, mediante la financiación de proyectos de inversión que promuevan la creación de un espacio de competitividad necesario para superar las peculiaridades socioeconómicas de la provincia de Teruel y favorecer la generación de actividad económica”.

La orden asigna a la comisión cinco tareas directamente relacionadas con el FITE: “establecer mecanismos de actuación para la mejor identificación de proyectos de inversión a desarrollar”, analizar las convocatorias de ayudas “con el ánimo de mejorar la definición y concreción de sus planteamientos”, “colaborar en el análisis de las necesidades y oportunidades del tejido socioeconómico presente en el territorio para afianzar la definición de nuevos proyectos estratégicos en la provincia” y “trabajar conjuntamente en el diseño de un proceso de evaluación cuantitativa y cualitativa que permita arrojar datos sobre los proyectos incorporados en convenios FITE anteriores, así como en la implementación de fórmulas de mejora”, encomiendas a las que se añade la de “analizar de forma conjunta las convocatorias de ayudas incluidas en el FITE, con el ánimo de mejorar la definición y concreción de sus planteamientos”.

Un ‘dafo’ con patronales, sindicatos, Cámara de Comercio y administraciones

El catálogo de tareas incluye la actualización del ‘dafo’, el análisis de fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades de la provincia, para orientar a partir de esas conclusiones “las estrategias de presente y futuro en las políticas públicas”, así como la creación de “un instrumento de colaboración público-privada que permita diseñar proyectos y actuaciones de desarrollo comunes a todas las comarcas turolenses, incidiendo en la corrección de los problemas estructurales de la provincia y dando respuesta a las necesidades reales de los municipios”.

La comisión, que podrá crear grupos de estudio sobre materias específicas con expertos externos para “identificar acciones susceptibles de configurarse como proyectos de inversión, en el marco del FITE”, estará presidida por la consejera de Presidencia, Maite Pérez, y contará como vocales con un representante de la Subdelegación del Gobierno, otro de la Diputación Provincial y con el director general de la DGA encargado de la gestión del FITE.

Junto con estos, intervendrán sendos representantes de las organizaciones provinciales de CEOE, Cepyme, UGT, CCOO y la Cámara de Comercio.