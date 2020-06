El Gobierno de Aragón da por controlados los brotes de las cuatro comarcas, con al menos 130 personas contagiadas

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha asegurado en Binéfar que "se ha hecho una actuación rápida y pertinente" y considera que "la situación está controlada, estamos haciendo muchas pruebas y detectando muchos casos, la mayoría de ellos asintomáticos".

Al menos 130 personas se han contagiado por contactos con los trabajadores de la empresa hortofrutícula de Zaidín. El Director General de Salud Pública, Francis Falo, ha afirmado que se espera que los datos que se proporcionen esta tarde sean similares a los de ayer y en la misma zona geográfica: "La fotografía de afectación en este momento es la que estamos mostrando en los últimos días. Un contagio de la enfermedad ligado a la actividad agrícola y a la recogida de fruta".

En cuanto a las medidas, Falo ha querido destacar la proporcionalidad y ha asegurado que "no es necesario el planteamiento del estado de alarma. No estamos en la misma situación que hace dos meses, son muchos casos para los que se están dando a nivel nacional pero están siendo leves" aunque ha vuelto a destacar que "la enfermedad no ha pasado. La levedad de los casos nos lo pueda hacer creer y esos casos leves puedan llegar a otros grupos de población más sensibles o a colapsar el sistema sanitario".

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha destacado la importancia de la responsabilidad individual: "a un problema como este solo cabe combatirlo con eficacia o mediante la restricción absoluta de libertades o mediante la responsabilidad individual de ciudadanos y empresas, sino va a ser muy difícil que estemos a salvo de rebrotes".

La consejera Repollés ha reconocido, en declaraciones recogidas por Aragón radio, que lo que "más va ayudar es el paso a la fase 2 limitando los aforos y aumentar las medidas de higiene". Además, se han reforzado las plantillas de atención primaria.

Lambán ha destacado que el brote no afecta a Aragón, sino a cuatro territorios aragoneses, tres situados en Huesca y uno en Zaragoza, y ha mantenido que "este problema no merma en absoluto la seguridad de las principales zonas turísticas de nuestro territorio, que está en perfecto estado de revista para ser visitado".

Trabajadores temporeros

Además, el presidente aragonés ha recalcado la importancia de que este brote no signifique "ningún repunte de xenofobia, si no fuera por estos trabajadores venidos de fuera la economía de la fruta seria inviable" además de que no perjudique la reputación del sector, "que es fundamental, otra cosa es que se analice lo ocurrido y se tomen medidas para futuras campañas".

El pasado martes, el Ayuntamiento de Fraga aprobó por unanimidad la apertura del polideportivo de Sotet como alojamiento especial para temporeros. Las instalaciones contarán con 30 camas disponibles para los trabajadores del campo.