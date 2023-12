Los riesgos del autobús eléctrico: tres atropellos en dos meses en Zaragoza

El sindicato Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT) en la empresa Avanza Zaragoza ha achacado este domingo a la falta de visibilidad de los conductores de los nuevos autobuses urbanos eléctricos los tres atropellos ocurridos en la ciudad en dos meses. El sindicado ha lamentado esos atropellos en una nota de prensa, el último este sábado cuando un bus eléctrico de la línea 40 se encontraba realizando el giro a la izquierda, en el barrio de San José, y ha insistido en el riesgo para la seguridad vial que supone la falta de visión en la circulación de estos vehículos desde que las primeras unidades llegaron a la flota municipal.

“Sin embargo, nada se ha hecho hasta ahora para modificar el errático diseño de los nuevos autobuses eléctricos” que, según el sindicato, “merma y dificulta considerablemente la visión fronto-lateral de la calzada por parte del conductor, especialmente en los giros hacia la izquierda”.

Según CUT, la concesionaria Avanza-ADO no ha mostrado ninguna medida correctora al respecto, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Inspección de Trabajo “han mantenido su mutismo y han mirado para otro lado” y el único organismo que en su día se mostró sensible a los requerimientos de los trabajadores del servicio fue el Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Aragón, aunque “tampoco sirvió de mucho al no disponer de capacidad ejecutiva”.

Para este sindicado, estos vehículos no deberían ser autorizados por el Ayuntamiento para prestar servicio “hasta que no se corrija esta grave deficiencia que impide la correcta visibilidad del conductor de ángulo muerto al girar hacia la izquierda de estos modelos”.

En cuanto a la comisión de investigación que analiza la prórroga de la concesión, para el sindicato el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza y Avanza-ADO “se han quedado solos defendiendo” esa prórroga y, para CUT, “cada vez más huele a cerrado”.

“Desde CUT, como hemos hecho desde el principio, unimos nuestra voz a las cada vez más numerosas voces que desde distintos ámbitos políticos, sociales y vecinales, exigen la inmediata anulación y reversión de la prórroga de cuatro años en el bus urbano de Zaragoza”, ha subrayado.