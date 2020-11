Las placas tectónicas de la política española están este otoño en danza, en pleno baile de reposicionamientos. Vox presenta una moción de censura que en teoría va contra Pedro Sánchez y su Gobierno, pero que en el fondo reta y obliga a mover ficha al Partido Popular. El PP de Pablo Casado, que gobierna tres Comunidades Autónomas (Madrid, Andalucía y Murcia) y algunos grandes ayuntamientos gracias al apoyo del partido de Santiago Abascal, se aleja del abrazo del oso de su socio por la derecha y anuncia un enésimo viaje de la formación hacia el centro. El imprevisto viraje del PP obliga a extremar la cautela defensiva al Ciudadanos de Inés Arrimadas, que desde hace meses busca en el centro del tablero político un espacio donde tomar aire tras la asfixia y agonía a la que le había conducido la deriva derechista de su anterior líder, Albert Rivera. El PSOE, que gobierna en coalición con su izquierda, Unidas Podemos (UP), coquetea con Ciudadanos para tener una alternativa a su derecha a corto, medio y largo plazo. Y UP, que se sabe más fuerte cuanto menos alternativa tengan los socialistas, intenta anclar a estos hacia su izquierda incorporando a la ecuación no solo a ERC sino incluso a Bildu, lo que incomoda y encela al PNV, que también se mueve. No hay ni un solo movimiento de una de las placas tectónicas que no provoque un pequeño sismo que afecte a todas las otras, cercanas y lejanas.

Hasta mañana, solo los socios y socias de elDiario.es pueden acceder a este contenido Leer ya las noticias de mañana es solo una de las razones que han llevado a nuestros más de 56.000 socios y socias a apoyarnos. Tú también puedes hacer posible el mejor periodismo independiente. Hazte socio/a Date de baja cuando quieras No, Gracias Ya soy socio/a. Iniciar sesión