Yolanda Lobo: “A las mujeres de más de 50 años nos queda mucho por hacer y por decir”

Defiende el empoderamiento de las mujeres a cualquier edad. Ha pasado de ser la hostelera 'Yolanda, la de la Santa Sebe', al mimetizarse con el nombre del local que regentó durante décadas en el Oviedo Antiguo a ser conocida como 'Yolanda, la de Cincuenter', el movimiento social que ha fundado para reivindicar que a las mujeres, a partir de los 50 años, aún les queda “mucho por hacer y por decir” y con el que reclama que se rehúya de micromachismos y edadismos.

Yolanda Lobo (Oviedo, 1962) se involucró en el movimiento feminista a los 17 años como reacción a una sociedad que consideraba muy machista. Asegura que su objetivo era vivir en un mundo en igualdad entre hombres y mujeres, donde se desterraran los roles que tradicionalmente se asignaban en función del sexo, desde el ámbito familiar, social, laboral y económico.

“En los años 80 del siglo pasado había en España una carga machista tremenda. Había todavía una ley de adulterio y teníamos que pelear por derechos como el aborto y el divorcio. Incluso yo he llegado a oír frases como: '¿qué hace esa mujer quitando el trabajo a un padre de familia'? en vez de cambiar el chip y decir: 'esa mujer está ocupando el puesto laboral que le corresponde”, rememora echando la vista atrás.

Mientras la movida madrileña tenía sus templos, entre otros, en la sala de conciertos 'Rock-Ola' o en locales como la 'Vía Láctea', en el barrio de Malasaña, en Asturias el referente era la 'Santa Sebe' que pilotaba Yolanda Lobo que además de hostelera ejercía como una verdadera promotora cultural. En aquellos años, se podía ver en su local al músico asturiano Jorge, el de 'Ilegales', al director de cine manchego Pedro Almodóvar, a la escritora Almudena Grandes y a su marido el poeta Luis García Montero y donde debutó con sus primeros bolos el dúo zaragozano 'Amaral'.

En esa época, tras la barra y especialmente a altas horas de la madrugada, Yolanda Lobo ya se rebelaba cuando escuchaba muchos de los micromachismos contra los que lleva toda la vida luchando: “¿Dónde está tu jefe?, ”Que se ponga el dueño“ y frases similares.

De la barra de la 'Santa Sebe' a influencer en las redes sociales

Hace tres años dio un giro radical a su vida . Dejó la hostelería, la vida nocturna y se convirtió en una influencer en las redes sociales. Creó el movimiento 'Cincuenter', una idea que planteó en Facebook a sus numerosos seguidores y con los que compartió la búsqueda de un nombre que pudiera ser perfectamente identificable para reivindicar el papel de las mujeres a partir de los 50 años.

“A esa edad es cuando la mujer está en el momento de la cima total, tanto personal como profesional. Además, ahora que la esperanza de vida para las mujeres se sitúa alrededor de los 80 años, demuestra que a las mujeres 'cincuenter' donde englobamos de 50 años en adelante, nos queda mucho por hacer y por decir”, indica.

El abanico de reivindicaciones de las mujeres 'cincuenter' es variado. En primer lugar, piden que a la hora de dirigirse a ellas las traten como personas adultas, sin lenguaje infantil o como si no fueran capaces de asimilar los conceptos.

Hay que detectar los microedadismos igual que se detectan los micromachismos. A esta edad es cuando la mujer está en el momento de la cima total, tanto personal como profesional

“Hay que empezar a detectar los microedadismos machistas igual que se detectan los micromachismos. Si yo voy a una tienda de telefonía y comento que tengo un problema con mi teléfono que no ancla bien con mi ordenador nuevo no tienen por qué preguntarme si lo habré entendido bien. Tampoco hace falta que me hablen como si fuera tonta. O que se extrañen porque tengo el último modelo de alta gama porque coincide que es mi herramienta de trabajo y la manejo bastante bien, pero por alguna razón no ancla bien”, argumenta.

Yolanda Lobo anima a las mujeres a que no escondan su edad y no hagan caso a recomendaciones como que eviten incluir fotografías en los currículos para cualquier oferta laboral y apela a que a cualquier edad se realicen todos los sueños que quedaron aparcados.

Un nombre sin connotaciones peyorativas y plenamente identificable

La influencer asturiana rehúye de expresiones como cincuentonas, sesentonas, mujeres de mediana edad o mayores. Cuando publicó en redes sociales que quería crear un movimiento que englobara al colectivo femenino de más de 50 años encontró una gran receptividad y enseguida comenzaron a surgir nombres para bautizarlo.

“Queríamos un nombre sin connotaciones peyorativas, fresco, que se entiende y acepta muy bien. Estoy convencida de que hacía falta un movimiento como este para decir a las mujeres que hay que empoderarse, que este es el momento, cuando ya tienen la experiencia, saben relativizar las cosas y cuando pueden hacer lo que antes no podían porque ya conocen sus fortaleza y sus debilidades sin complejos”, explica.

Hacía falta un movimiento como este para decirle a las mujeres que tienen que empoderarse. Ya tienen la experiencia y conocen sus fortalezas y debilidades sin complejos Yolanda Lobo — Fundadora de 'Cincuenter'

Yolanda Lobo recomienda que se haga el ejercicio personal de intentarlo cada día y pone como ejemplo que en EEUU si una mujer presenta un proyecto y dice que tuvo tres intentonas anteriores es considerada como una persona muy válida porque la ven como una luchadora cuando en España, según su percepción, ocurre el caso contrario y en general se ve como un fracaso.

En estos tres años, 'Cincuenter' es ya un movimiento totalmente consolidado que anualmente organiza un encuentro al que asisten mujeres consideradas como referentes en los distintos ámbitos de la vida. El primer año arrancó con la actriz María Barranco que puso de manifiesto la problemática de los papeles que se adjudican en el cine a las mujeres cincuenter y de más edad. Otro referente fue la directora Chus Gutiérrez, presidenta de la Asociación de Mujeres cineastas de España.

El pasado 2 de abril concluyeron los terceros encuentros, organizados por la Fundación Municipal de Cultura (FMC) de Oviedo con la colaboración del Instituto Asturiano de la Mujer. Este año, el encuentro de este movimiento dedicado a inspirar, conectar y potenciar el talento y la creatividad de las mujeres a partir de los 50 años, llevaba por título “Celebrando la edad y el estilo”. Otra reivindicación que Yolanda Lobo no deja pasar por alto. “A estas edades, las mujeres podemos lucir canas, vestir como nos apetezca y, sobre todo, seguir siendo nosotras mismas, siempre empoderadas”.