"Me siento como un amante del arte que pasea por el Louvre mientras lo destruyen las llamas": el científico Hugues desde la Gran Barrera de Coral

Tras nueve días sobrevolando la Gran Barrera de coral australiana, el reconocido científico Terry Hughes se desmoronaba este jueves en Twitter: "Un día deprimente y agotador. Me siento como un amante de arte que pasea por el Louvre... mientras lo destruyen las llamas", escribía en su cuenta.

Su exploración desde una avioneta en colaboración con la Autoridad del Parque Marino de la Gran Barrera de Arrecifes (GBRPA, siglas en inglés) ha corroborado lo que varios científicos y él mismo venían advirtiendo desde hace unas semanas: el Gran Arrecife sufre un nuevo blanqueo de gran extensión, el tercero en los últimos cinco años.

It’s been a shitty, exhausting day on the #GreatBarrierReef.



I feel like an art lover wandering through the Louvre....as it burns to the ground. pic.twitter.com/I0Mx7epLCe