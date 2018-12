RADIOJAPUTA | Kit antimachismo para unas navidades feministas

En el último programa del año os traemos un kit antimachismo para pasar unas navidades feministas.

Las oyentas nos dan ideas para regalos que acerquen el feminismo a los hombres de su entorno. También nos proponen villancicos, canciones y actividades feministas; y nos ofrecen respuestas y datos para combatir a machirulos en cenas de empresa o familiares.

Los libros que hemos recomendado son:

- Nuevos hombres buenos, de Ritxar Bacete

- El hombre que no deberíamos ser, de Octavio Salazar

- The will to change, de Bell Hooks

- Hola, guerreras, de Towanda Rebels

- Machismo: 8 pasos para quitárselo de encima

Y las canciones que han sonado las tenéis, como siempre, en el canal Radiojaputa de Youtube.

