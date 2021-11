📩 BOLETÍN | A cien

España vuelve a superar la barrera de los 100 casos por cada 100.000 habitantes en la tasa de incidencia del coronavirus. Es una cifra que habíamos dejado atrás hace dos meses. Este jueves se han notificado 29 muertes más.

Los grupos de edad más afectados por esta incidencia son los menores de 12 años, que aún no entran en la campaña de vacunación; los de 40 a 49 años, los de 30 a 39 y los de 60 a 69 años. Los adolescentes entre 12 y 19 años son los que menos incidencia acumulada notifican.

No somos desde luego el país de Europa donde más crece y donde los niveles son más preocupantes. Más datos.

La ola de Yolanda Díaz

Hoy el podcast lo dedicamos a analizar el momento en el que está la posible candidatura de Yolanda Díaz a unas próximas elecciones generales. ¿Se decidirá a presentarse? ¿Por qué no acaba de concretar si lanza un partido o qué fórmula quiere adoptar? ¿Cuál es el papel de Unidas Podemos en su esquema? Lo analizamos con varios compañeros de elDiario.es: José Precedo, Gonzalo Cortizo y Dani Cela.

Pelea jurídica en el Valle

Un juzgado acaba de paralizar de forma cautelar las exhumaciones de las víctimas del franquismo y de la Guerra Civil que yacen en el Valle de los Caídos. Lo hace tras un recurso de una asociación que se llama Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, que ya tiene tela el nombre pero que no te engañe: son franquistas. La jueza ha entendido que el traslado de los cuerpos no puede hacerse hasta que la justicia no decida si los planes del Gobierno respetan la ley. Así que la primera fase de esos planes, que pasan por la exhumación de las primeras 80 personas y proceder a su identificación como llevan pidiendo años las asociaciones de memoria histórica, quedan paralizados. Más detalles.

Ll√°malo polarizaci√≥n¬†o ll√°malo equidistancia. La Polic√≠a y los Mossos a veces analizan en documentos internos los ingredientes pol√≠ticos de la actualidad para hacer mejor su trabajo.¬†En un informe¬†al que hemos tenido acceso, califican a la bandera feminista o a las manifestaciones contra el fascismo como ‚Äúindicadores de polarizaci√≥n‚ÄĚ. Se ve que son de los de ‚Äúni machismo ni feminismo‚ÄĚ.

Que no se te pase

A la Caye. El PP ha ense√Īado la puerta de salida a Cayetana √Ālvarez de Toledo, que fue su portavoz en el Congreso hasta que Pablo Casado la dej√≥ caer. √Ālvarez de Toledo¬†ha sacado un libro con cr√≠ticas dur√≠simas¬†a Casado y a su n√ļmero dos, Teodoro Garc√≠a Ejea. Ella dice que no se va.

Entrevistamos a la ministra de Educaci√≥n, Pilar Alegr√≠a. ‚ÄúLa cultura del esfuerzo se cultiva desde la motivaci√≥n, no mediante el castigo como algunos quisieran‚ÄĚ.

¬ŅPor qu√© dormimos?¬†En este reportaje¬†se explican nuevos hallazgos sobre sobre c√≥mo la acumulaci√≥n de da√Īos en el ADN neuronal mientras estamos despiertos puede ser el 'motor' del cansancio, y tambi√©n del sue√Īo necesario para reparar esos da√Īos.

Lo de Ryanair¬†es ya casi patol√≥gico. La aerol√≠nea est√° cobrando a la tripulaci√≥n las botellas de agua que se beben. S√≠, no es una errata: los trabajadores a bordo del avi√≥n tienen que pagar el agua que beben mientras vuelan. La Inspecci√≥n de Trabajo¬†les ha prohibido hacerlo¬†al menos en Espa√Īa

Y Deliveroo se va. La empresa de reparto anuncia el despido de¬†3.800 trabajadores y saldr√° de Espa√Īa el 29 de noviembre.¬†Dice que lo hace ante la entrada en vigor de la Ley Rider, que obliga a contratar laboralmente a los repartidores.¬†

Trivial Tertuliano

Azul - ¿En qué ciudad se celebró el Fórum Universal de las Culturas en 2004?

Rosa - ¿Qué presentador dejará a final de año su programa nocturno en Movistar+ después de siete temporadas?

Amarillo - ¿Cuál era el nombre anterior a 2002 del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)?

Marrón - ¿Cómo se llama el alcalde de Valencia?

Verde - ¿Los eructos de qué animal producen un gas que está agravando el efecto invernadero y la crisis climática?

Naranja - ¿Qué piloto de motociclismo que ha ganado nueve títulos mundiales acaba de retirarse de la competición?

Respuestas

Azul - Barcelona

Rosa - Andreu Buenafuente

Amarillo - CESID (Centro Superior de Información de la Defensa)

Marrón - Joan Ribó.

Verde - Vacas.

Naranja - Valentino Rossi.