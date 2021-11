La guerra en el PP ya no es un choque entre estrategias diferentes, ni una crisis ideológica, ni una resaca por malos resultados. Lo de la guerra del PP es ya un concurso de egos, un ir y venir de gestos de esos que en la calle no significan nada pero que en palacio son puñales con firma. Con cada congreso regional, y quedan unos cuantos, el PP se convierte en una gran corte donde el rey tiene cara de no durar mucho.

Libre. Ayuso tiene un conjuro ganador: parece poseedora de los poderes propagandísticos de la palabra ‘libertad’ y ya los usa no solo para atacar a Pedro Sánchez o ganarle elecciones al PSOE sino ahora también para desestabilizar a su propio partido. Ayuso se plantó en casa de Juanma Moreno Bonilla y se sentó a su lado para decirle: “Te quiero recomendar que vueles libre, que tomes tus propias decisiones, solo se desgasta quien se comporta como una marioneta”. Traducido: haz con el PP de Andalucía lo que quieras, convoca elecciones cuando te convenga, manda a Casado a pastar. La cara del presidente andaluz fue de ‘¿consejos tú a mí de qué?’ y luego quiso aclarar que “siempre he sido libre”. Pero no le vino mal. Al día siguiente, el número 2 del PP salió a decir: “No tenemos que venir de fuera a decirte lo que tienes o no tienes que hacer, tú eres libre”. Es una forma de responder a Ayuso, pero en realidad es también una forma de ceder al marco que propone Ayuso y asumir que Bonilla puede decidir solo. El conjuro de Ayuso vuelve a funcionar.

Y cuando Casado sube al escenario a pedir unidad ya hay demasiada sangre por todas partes. El presidente del PP intenta que, por lo menos, su crisis se quede en Madrid.

Patadas, policías y cintas de vídeoPara muchos jueces, la policía nunca miente. Si un policía dice que un manifestante le ha agredido, será verdad. Pero resulta que, a veces, hay alguien grabando.

En varios casos recientes, como el del exdiputado Alberto Rodríguez, la palabra de un policía ha bastado para armar un caso judicial contra un manifestante. En dos de esos casos, la aparición de un vídeo ha demostrado que el agente sobre el que se construía la acusación mentía. Hoy en el podcast nos preguntamos: ¿por qué los jueces suelen confiar en la versión policial? Nuestros invitados nos dan claves llamativas.

C√°diz no quiere ser Benidorm

Esa frase, “Cádiz no quiere ser Benidorm”, que titula una magnífica crónica de Juan José Téllez, reúne algunas de las claves de lo que estamos viendo en la provincia andaluza durante ya casi una semana.

El conflicto viene por la negociación del convenio en el sector del metal, que afecta a 22.000 trabajadores de grandes empresas como Navantia, Dragados o Airbus, pero también de talleres mecánicos o empresas del mantenimiento de carreteras. Son estos últimos los que más precariedad sufren y cada vez más. La huelga de las empresas del metal son la punta del iceberg de un sector que encadena varios golpes y en el contexto de una provincia asfixiada por el paro. Aquí tienes todas las claves para entender el conflicto, en el que se están produciendo disturbios y barricadas porque, en palabras del alcalde de Cádiz, el ‘Kichi’ megáfono en mano, “lamentablemente hay que meterle fuego a Cádiz para que Madrid se fije”.

Que no se te pase

Y después de la vacuna… llegan los tratamientos. Empiezan a surgir medicamentos para prevenir la Covid-19 y eso nos coloca ante una nueva etapa de la pandemia. Mientras, en varios países de Europa hay manifestaciones y disturbios por las nuevas restricciones de la sexta ola. Menos mal que me volví de Bruselas a tiempo.

La CIA y ETA.¬†√Čchale un ojo a los informes¬†de la CIA que recogen la informaci√≥n sobre ETA que recabaron los esp√≠as y analistas estadounidenses en Espa√Īa durante las presidencias de Gerald Ford, Jimmy Carter y Ronald Reagan. Eran documentos clasificados pero ya no.

Custodia compartida. El Tribunal Supremo, que no es precisamente un pozo de feminismo sin fondo, acaba de dictar una sentencia que marca¬†un precedente importante: ha retirado la custodia compartida a un hombre condenado por violencia machista porque la custodia compartida ‚Äúno es un mero reparto del tiempo (‚Ķ) sino un sistema de guarda que requiere una cooperaci√≥n entre ambos‚ÄĚ.

Nuevas voces de Podemos. La dirección de Podemos busca reforzar su peso territorial. Por un lado hay elecciones autonómicas en el horizonte y por otro lado se vienen procesos de confluencia alrededor de Yolanda Díaz para los que deben prepararse. Todo empieza por Asturias y Baleares.

Chile. Ayer se celebró la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile. Por primera vez, ninguno de los dos grandes partidos tradicionales pasa a la segunda ronda: los candidatos de la extrema derecha y de la izquierda alternativa se disputarán la victoria. 

Cosas que no sabía

No sab√≠a nada¬†sobre¬†el origen de la canci√≥n del cumplea√Īos feliz. Es una canci√≥n de origen estadounidense compuesta en 1983 por dos mujeres, hermanas y maestras, para que los ni√Īos se dieran los buenos d√≠as en clase; la letra era ‚ÄúGood morning to all‚ÄĚ. El primer documento donde aparece la letra del ‚ÄúHappy Birthday to you‚ÄĚ con esa melod√≠a es de 1912. En 1935, una discogr√°fica registr√≥ el copyright de la canci√≥n bajo la autor√≠a de dos hombres, y desde entonces hay batallas legales al respecto.

Nunca me hab√≠a planteado¬†que, obviamente, debe haber pa√≠ses en el mundo donde la canci√≥n del cumplea√Īos feliz no tenga la misma melod√≠a con una letra traducida similar. Todo esto viene porque el otro d√≠a coincid√≠ con unos polacos que cantaron¬†Sto lat, sto lat¬†para felicitar un cumplea√Īos y me ca√≠ del guindo. La canci√≥n americana es ya universal, pero en decenas de pa√≠ses resisten con sus propias canciones, como la de¬†Pa√≠ses Bajos. En otras zonas, no existe una canci√≥n que se cante en los cumplea√Īos.¬†V√≠deo recopilatorio.

No sab√≠a que¬†la otra canci√≥n t√≠pica de los cumplea√Īos en Espa√Īa, ‚ÄėPorque es un muchacho excelente‚Ķ‚Äô, se encaja entre la melod√≠a de una canci√≥n francesa,¬†Mambr√ļ se fue a la guerra, que tiene como origen parad√≥jicamente la Guerra de Sucesi√≥n Espa√Īola. El soniquete fue tan popular que Beethoven la incluy√≥ en otra sinfon√≠a en 1815, tambi√©n de tem√°tica militar.

