La reforma laboral ha acabado convirtiéndose, también, en un debate semántico, casi retórico, entre los que prometían tumbar la ley del PP, derogarla y aplastarla con sus propias manos si es necesario, y los que anunciaban retoques, reformas, tampoco nada radical.

Hablemos claro: derogación como tal, aunque tanto PSOE como Podemos usen ese término, no va a haber. Porque tumbar una ley laboral entera es imposible y porque hay aspectos muy polémicos de aquella ley de 2012 que no se van a tocar, como las indemnizaciones en caso de despido. Pero sí que hay mucho margen de acción en los planes del Gobierno. Para que no te líes con debates terminológicos, aquí está lo que PSOE y Unidas Podemos pactaron en el acuerdo de Gobierno y lo que dicen los planes enviados a Bruselas. Eso es lo que hay.

En todo este lío, Pedro Sánchez se ha reservado el papel de conciliador. De la reunión de las vicepresidentas enfrentadas y el presidente pacificador, ha salido este martes un mensaje: habrá “derogación” y será compatible con el diálogo social (es decir, con la patronal en este caso). La crisis parece encauzada, pero me da que veremos nuevos desbordes.

Pensiones. En otro flanco del diálogo social, el Gobierno ha lanzado una idea: aumentar temporalmente las cotizaciones que pagan empresas y trabajadores para garantizar las pensiones de los nacidos en el 'baby boom’. Aquí más detalle.

Gases

Argelia ha cerrado uno de los dos gasoductos que traen gas natural licuado desde el Magreb hasta España. No lo hace porque tenga un problema con nuestro país sino que es parte de sus movidas con Marruecos, por donde pasa la canalización antes de cruzar hacia Europa.

Como consecuencia, España tendrá que duplicar el suministro por barco para transportar el gas necesario para las próximas semanas. Parece una sencilla solución logística, pero recuerda: hay un enorme atasco mundial en el transporte marítimo.

COP26. En la Cumbre del Clima, un centenar de países han acordado emitir menos gas metano para atajar el calentamiento global. Esos países, aunque representan el 70% de la economía mundial, solo suponen el 50% de las emisiones, porque China, India y Rusia, con actividades muy contaminantes, no han firmado.

Y bosques. También en la cumbre se ha reiterado el acuerdo para revertir la deforestación. Una promesa que ya enarbolaron en 2014 y mira lo que te contamos hoy: se acaban de batir récords en la destrucción de la Amazonía. El 70% de los incendios en la zona se dan en zonas de explotación de empresas cárnicas.

Un #MeToo en la alta sociedad

Llevo muchos años fuera de Sevilla y no me conocía el detalle de la espeluznante historia que contamos hoy en el podcast: la de Javier Criado, un popular psiquiatra de la aristocracia local que ha sido denunciado por más de 30 mujeres. Esta semana uno de los casos llega a juicio.

Que no se te pase

¬ŅHemos tocado suelo?¬†La incidencia del coronavirus ha dejado de bajar. Se ha quedado estancada en una tasa de 49 casos por cada 100.000 habitantes y es probable que recuperemos la simb√≥lica cifra de los 50 que marca el riesgo alto. ¬ŅHay que preocuparse? Los expertos dicen que no porque estamos vacunados.

Google News¬†Tras siete a√Īos sin dar servicio, Google puede anunciar hoy mismo que vuelve Google News, el agregador y buscador de noticias que no funciona en Espa√Īa por viejos conflictos con el copyright que una reforma de Ley de Propiedad Intelectual se encarga de resolver.¬†Aqu√≠ las claves.

Ni rastro.¬†Una joven denunci√≥ la semana pasada un ataque violento¬†cuando volv√≠a de madrugada a casa e identific√≥ a los agresores como "menas magreb√≠es". La denunciante fue candidata electoral de Vox. Tras diez d√≠as de investigaci√≥n, la Polic√≠a no ha encontrado ning√ļn indicio ni rastro en las grabaciones de seguridad.

Alfonso. Rendimos homenaje a los primeros grandes fotoperiodistas de la primera mitad del siglo XX en Espa√Īa. Muchos de ellos firmaban de manera colectiva, bajo la marca ‚ÄėAlfonso‚Äô. Sus im√°genes son pura historia y¬†hoy contamos la suya.

En el capítulo de hoy

Idioma puente. En este fantástico hilo, alguien que se dedica a la traducción de películas nos cuenta cómo funciona la industria del subtitulado. Hay, como en todas, cosas que se hacen bien y se hacen mal. Cuando se hacen mal, vemos subtítulos sin mucho sentido o poco fieles al original, como en El Juego del Calamar, porque en vez de pasar por personas pasan por un Google Translate que luego alguien edita. Y luego pasa lo que pasa. Aquí para profundizar.

Biopic deportivo.¬†Si te van las biograf√≠as y sientes admiraci√≥n por los grandes deportistas, hay tres series reci√©n estrenadas que te pueden servir. Giran alrededor de tres figuras: la leyenda del f√ļtbol Diego Armando Maradona, la estrella de la NBA Kevin Durant y el jugador de f√ļtbol americano Colin Kaepernick.¬†Aqu√≠ la rese√Īa de Vertele.

Termin√© White Lotus, que nos recomend√≥ por aqu√≠ nuestra compa√Īera Ana Ordaz. Efectivamente, es una serie recomendable. No es que estemos en el a√Īo dorado de las grandes series y esta, al menos, tiene un enfoque interesante,¬†un trasfondo abierto a lecturas sociales¬†y una trama entretenida. La canci√≥n principal de la banda sonora¬†la repiten tanto que se te mete en la cabeza.

