📩 BOLETÍN | Palomitas

Por dónde va el día

Lucha por la derecha

Cuando eres de izquierdas tienes una certeza: siempre habrá alguien que es más de izquierdas que tú. Pues parece que en la derecha también se cumple la norma: a la derecha de la derecha de la derecha hay gente que cree que la ultraderecha no es suficientemente de derechas. Resultado: la fundación HazteOír ‘rompe’ su relación preferente con Vox y le acusa de “derechita cobarde” por no ser más beligerante con el aborto o en defensa de la Iglesia.

Está la cosa como para defender a la Iglesia. Hoy te contamos que, a pesar de la proliferación de denuncias por abusos sexuales en la última década (ayer revelamos otro caso), tanto la Conferencia Episcopal como las diócesis o congregaciones señaladas se están librando de pagar indemnizaciones a las víctimas incluso cuando hay una sentencia condenatoria contra sus empleados (véase, los curas). No se les suele considerar responsables indirectos de lo que sucedió.

Por cierto, no me preguntes c√≥mo me ha venido justo en este punto esta noticia a la cabeza, pero que sepas que el informe anual de 'The Economist'¬†sobre la calidad democr√°tica¬†considera a Espa√Īa una ‚Äúdemocracia defectuosa‚ÄĚ y no ‚Äúplena‚Ä̬†por la falta de renovaci√≥n del Poder Judicial.

Sigo por donde iba. Las tensiones para definir el espacio de cada uno en la derecha ‘dura’ también nos ha regalado un sorprendente momento en Madrid: Isabel Díaz Ayuso ha querido negar que Madrid tenga un problema de seguridad ciudadana con un argumento contra Vox que no es habitual en el nuevo PP. “La delincuencia no está relacionada con el origen de las personas. Muchas de las personas en el caso de las bandas latinas son inmigrantes de segunda generación tan españoles como Abascal”. Nos llama la atención porque es excepcional, y no debería serlo, pero ahí está. La puedes ver en vídeo.

Mantita, sof√°, Goya y elecciones

El sábado por la noche se entregan los Premios Goya. Aquí puedes repasar las principales nominadas y consultar dónde puedes verlas si te quieres poner al día antes de la gala. 'El buen patrón' ha hecho historia con 20 nominaciones pero ojo: la estadística nos dice que cuando una cinta recibe más de 10 nominaciones lo más probable es que se lleve menos de la mitad. Aquí los datos. Hay varios ejemplos de ‘supernominadas’ que no recibieron ninguna estatuilla. ¿Quién crees que va a ganar? Puedes participar en nuestra encuesta y ver quiénes son los favoritos.

Y ve comprando palomitas también para el domingo por la noche, que hay elecciones. A lo mejor no eres de Castilla y León y crees que te da igual, pero en realidad no debería. Además del futuro de los vecinos de esa comunidad, que de por sí ya es lo más importante, estas elecciones pueden desencadenar algunas otras cosas. Por ejemplo, si le va bien al PP, puede acelerar una convocatoria electoral en Andalucía, a lo que el PSOE puede contestar con la misma moneda y propiciar un adelanto también en la Comunidad Valenciana. Y si le va bien pero no mucho, lo mismo tenemos a Vox por primera vez en la vicepresidencia de un Gobierno. Y si le va regular, lo mismo empieza la guerra interna contra Casado. Y si le va fatal, lo mismo hay posibilidades de un gobierno alternativo y eso sí que sería la hecatombe para un partido que casi contaba con la mayoría absoluta.

Quédate atento a elDiario.es, que viviremos la noche electoral (y la de los Goya) de manera intensa, con resultados en directo y reacciones al minuto.

¬ŅUna vida sin Facebook ni Instagram?

Hoy en el podcast hablamos de la amenaza que ha lanzado esta semana Facebook, que dice plantearse el cierre de sus aplicaciones en Europa (eso incluye Instagram) si la regulación no le permite tratar nuestros datos personales en EEUU. ¿Puede pasar? ¿O es sólo un farol? ¿Qué hay detrás de esa amenaza?

Que no se te pase

Covid. Tenemos hoy una tasa de incidencia de unos 1.500 casos por cada 100.000 habitantes, la mitad que hace dos semanas. Sigue bajando a buen ritmo. Aunque también sabemos que muchos contagios leves no se están registrando oficialmente.

Mascarillas. El primer día de cole sin mascarilla en el patio ha sido caótico; muchos centros no se han dado por aludidos y otros directamente quieren mantener la obligatoriedad. El Ministerio de Educación advierte: no pueden hacerlo.

Los nazis de Gran Vía. Un numeroso grupo de fascistas y criminales de la II Guerra Mundial utilizaron Madrid como refugio, al abrigo del franquismo. Desde ahí tejieron una red de contactos y poder que ha mantenido viva la ideología durante décadas. Muy interesante.

Do√Īana en peligro. PP, Ciudadanos y Vox est√°n impulsando en Andaluc√≠a¬†una ‚Äėamnist√≠a‚Äô para los regad√≠os ilegales¬†que est√°n expoliando el espacio natural. El PSOE se ha abstenido.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿Cuál es la capital de Luxemburgo?

Rosa - ¿Cuántas nominaciones españolas han deparado los Oscar de este año?

Amarillo - ¿Cómo se conocía a la ley educativa de Aznar que provocó protestas que paralizaron la universidad durante meses en el curso 2001-2002?

Marrón - ¿Quién es el presidente de México?

Verde - ¿Qué se consigue añadiendo aditivos bacterianos en cañones de agua pulverizada y aire comprimido a baja temperatura?

Naranja - ¿A qué pieza afecta un jaque mate en ajedrez?

Respuestas

Azul - Luxemburgo

Rosa - Cuatro (Bardem, Cruz, Iglesias y un corto)

Amarillo - LOU (Ley Orgánica de Universidades)

Marrón - Antonio Manuel López Obrador

Verde - Nieve artificial.

Naranja - Al rey.