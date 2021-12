📩 BOLETÍN | La meritocracia

Es viernes y viene un puente. Por cierto, hago puente así que nos echaremos de menos hasta el jueves. ¡Vamos con lo de hoy!

Por dónde va el día

Un ser mitológico llamado meritocracia

Los que hemos tenido la suerte de nacer en una familia con un soporte socioeconómico sólido lo hemos tenido más fácil en la vida educativa. Eso es así, aunque algunas personas, especialmente las más ricas o exitosas, se nieguen a aceptarlo y se abonen al discurso de que “si quieres, puedes” o que con el esfuerzo se puede todo. Mira, no.

Lo dicen los datos de este extraordinario reportaje: el nivel de ingresos de los padres pesa más que las capacidades de los hijos. La mitad de los alumnos pobres repiten curso en algún momento de su escolarización. Entre los ricos, la tasa es del 8,9%. Hay otra brecha aún peor: aunque tengas malas notas, tus opciones de prosperar académicamente son mucho mejores que las de otra persona con la misma capacidad pero menos renta familiar. Eso es lo que se ve en estos gráficos.







En fin, un desastre.

Justicia bajo sospecha

Ya está aquí el primer caso práctico donde se ve claro que el nombramiento en el Tribunal Constitucional de dos nuevos miembros con una estrecha relación con el PP, Concha Espejel y sobre todo Enrique Arnaldo, va a suponer un problema de credibilidad permanente para el órgano judicial. El Constitucional tiene pendiente pronunciarse sobre la condena del Tribunal Supremo contra los líderes del procés, que recurrieron la sentencia y ahora piden que Espejel y Arnaldo se recusen por “falta de imparcialidad”. Se lo han dejado en bandeja.

Sigo con tribunales . Las sentencias judiciales est√°n arrinconando a la pol√≠tica y a la ciencia en Espa√Īa hasta llevarnos a todos a la confusi√≥n total. Si tienes dudas, y no me extra√Īa, de en qu√© comunidades vas a necesitar acreditar la vacunaci√≥n para entrar en un restaurante o museo,¬† aqu√≠ tienes un mapa .

. Las sentencias judiciales est√°n arrinconando a la pol√≠tica y a la ciencia en Espa√Īa hasta llevarnos a todos a la confusi√≥n total. Si tienes dudas, y no me extra√Īa, de en qu√© comunidades vas a necesitar acreditar la vacunaci√≥n para entrar en un restaurante o museo,¬† . Navidad. El Gobierno quiere evitar el campo de minas jur√≠dico y pol√≠tico que son las limitaciones de aforos, horarios y movilidad, y¬†se aferra a la tercera dosis¬†para no aplicar nuevas restricciones en Navidad.

Un cementerio bajo la lava

Una lengua de lava ha sepultado el cementerio más grande de La Palma y hoy en el podcast queremos pararnos a pensar en las implicaciones que eso tiene para las familias que tuvieran un pariente allí enterrado.

Más podcasts. Si le estás cogiendo el gusto a esto de los podcasts, aquí tienes el vídeo de la mesa redonda que ayer moderé con tres grandes autores y autoras de este tipo de formatos en el III Encuentro de Periodismo Iberoamericano. Yo creo que estuvo interesante y hablamos de cómo se hacen.

Que no se te pase

Presupuestos T1 E03  .  ERC no va a vetar por ahora los Presupuestos pactados con el PSOE  a pesar de la falta de entendimiento sobre las cuotas de catalán en Netflix o HBO que se habían negociado como condición para su apoyo. Digo por ahora porque siguen negociando, pero al menos ya sabemos que ERC no presentará una enmienda a la totalidad en el Senado. Continuará.

.¬† ¬†a pesar de la falta de entendimiento sobre las cuotas de catal√°n en Netflix o HBO que se hab√≠an negociado como condici√≥n para su apoyo. Digo por ahora porque siguen negociando, pero al menos ya sabemos que ERC no presentar√° una enmienda a la totalidad en el Senado.¬†Continuar√°. La izquierda . Lo hizo Pablo Iglesias, lo hizo Carmena, lo hizo Errej√≥n y hasta lo hizo Julio Anguita, aunque algunos de ellos o replegaron velas o les acabaron empujando al rinc√≥n. Yolanda D√≠az tambi√©n reivindica que ¬†su espacio no es ‚Äúa la izquierda del PSOE‚ÄĚ ¬†sino que su apuesta es ‚Äútransversal‚ÄĚ.

. Lo hizo Pablo Iglesias, lo hizo Carmena, lo hizo Errej√≥n y hasta lo hizo Julio Anguita, aunque algunos de ellos o replegaron velas o les acabaron empujando al rinc√≥n. Yolanda D√≠az tambi√©n reivindica que ¬†sino que su apuesta es ‚Äútransversal‚ÄĚ. T√°ser . Tres a√Īos despu√©s de su implantaci√≥n en Catalunya, ya tenemos¬† el primer muerto por una descarga ¬†de una pistola t√°ser de los Mossos.

. Tres a√Īos despu√©s de su implantaci√≥n en Catalunya, ya tenemos¬† ¬†de una pistola t√°ser de los Mossos. b4kun4 . Todas las redes sociales dicen que tienen filtros para evitar el contenido negacionista peligroso para la salud y que difunde bulos sobre la pandemia, pero no es tan f√°cil controlarlos.¬† Aqu√≠ los trucos que usan para salt√°rselos .

. Todas las redes sociales dicen que tienen filtros para evitar el contenido negacionista peligroso para la salud y que difunde bulos sobre la pandemia, pero no es tan f√°cil controlarlos.¬† . Vulva. No le digas todo el rato a tu hija o a tu nieta que eso es ‚Äúla rajita‚ÄĚ.¬†Se llama vulva. Venga, dilo en voz alta: vulva. Si lo dices diez veces ya deja de ser raro.

Trivial Tertuliano

Azul - ¿Los científicos de qué país han sido los primeros en detectar la existencia de la variante ómicron?

Rosa - ¿Con quién va a presentar las campanadas a través de Twitch el streamer Ibai Llanos?

Amarillo - ¿Quién ha sido durante décadas la jefa de Estado de Barbados, hasta esta semana?

Marrón - ¿Cómo se llama el alcalde de Vigo?

Verde - ¿Qué animal está siendo cazado ilegalmente en Galicia para el contrabando con su carne para posibles usos alimentarios?

Naranja - ¿Qué futbolista ha defendido a Amancio Ortega en el programa de Pablo Motos frente a los que dicen “que si los impuestos, que si no sé qué…”?

------------------------------------

Respuestas

Azul - Sudáfrica.

Rosa - Con Ramón García.

Amarillo - La reina británica Isabel II.

Marrón - Abel Caballero.

Verde - Caballo salvaje.

Naranja - Gerard Piqué.