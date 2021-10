¿Qué tal tu nivel de inquietud durante las seis horas que ni Whatsapp, ni Instagaram ni Facebook han funcionado?

Venga, cafelito en mano, y vamos a lo de hoy. Buenos días.

La democracia seg√ļn Vargas Llosa

“Lo importante de unas elecciones no es que haya libertad, sino votar bien”, dijo hace unos días Mario Vargas Llosa en la convención del Partido Popular, que invitó al escritor como gran referente ideológico para el partido. Hoy sabemos, a través de Los Papeles de Pandora que en España publican El País y La Sexta, que Mario Vargas Llosa, que fue candidato a presidente de Perú y vive en España, a lo mejor vota “bien”, pero paga impuestos fatal: gestionó sus derechos de autor tras el Premio Nobel a través de una sociedad en las Islas Vírgenes. Llegó a vender una casa en Madrid a través de ese paraíso fiscal.

Dice¬†Ignacio Escolar en su art√≠culo de hoy¬†que Vargas Llosa es "uno de los escritores m√°s brillantes del √ļltimo siglo" pero "uno de los pensadores m√°s c√≠nicos y nefastos de la actualidad".

El puzle de Juan Carlos I. La investigación también aporta un documento clave para entender mejor la relación de Corinna Larsen, Juan Carlos I y el dinero procedente de Arabia Saudí. Hoy, en el podcast, con ayuda de nuestros compañeros Emilia Delfino y José Precedo, nos detenemos en el papel que hizo Corinna para dejarle el 30% de sus ingresos saudíes al rey emérito.

Llarena solitario

Otra derrota para el juez Llarena, el magistrado del Tribunal Supremo que está empeñado en traerse a Puigdemont por muchos mensajes que le lleguen de que no puede hacerlo. La Justicia italiana ha dicho lo que estaba previsto que dijera: que el proceso de extradición queda en suspenso hasta que no se pronuncie la Justicia europea. El auto de la jueza italiana es el tercer palo consecutivo, tras el de los tribunales de Alemania y Bélgica, al magistrado español, que también sostiene un criterio contrario al de la Abogacía del Estado. No voy a citar quién porque el chiste es tan malo que temo represalias, pero alguien ha comentado en la redacción: “Es un Llarena solitario”. (Llarena, llanero. Lo pillas, ¿no? Es muy malo, sí, pero los has visto aquí peores).

Laya. Aunque con menos atenci√≥n medi√°tica, tambi√©n hemos tenido a la exministra de Exteriores Arancha Gonz√°lez Laya¬†declarando ante el juez¬†sobre la entrada en Espa√Īa del l√≠der del Frente Polisario, Brahim Gali, que acab√≥ abriendo una crisis con Marruecos. Encima de que la medida le acab√≥ costando el puesto como sacrificio para calmar la ira marroqu√≠, Gonz√°lez Laya est√° siendo investigada por dejar entrar a Gali sin pasaporte en un juicio promovido por un grupo de empresarios pr√≥ximos al r√©gimen de Mohamed VI,¬†seg√ļn El Confidencial¬†y¬†P√ļblico.

Pim, pam, Ibex

A lo mejor no es exactamente una puerta giratoria, porque no pintaba nada en el PSOE ni puede influir a un Pedro Sánchez con el que está públicamente enfrentado desde hace muchos años, pero sí podemos decir que Antonio Miguel Carmona, que en realidad tiene más relaciones mediáticas que políticas, ha entrado por la puerta grande en el Ibex 35. El sábado por la noche supimos que el que fuera candidato a alcalde de Madrid en 2015 (arrasado por Carmena) con eslóganes como “pim, pam, propuesta” será el nuevo vicepresidente de Iberdrola en pleno pulso entre el Gobierno y las eléctricas. El PSOE ha querido dejar claro este lunes que Carmona no les representa: "No nos ha gustado esa decisión, no sabíamos nada. Si nos hubiera consultado, habríamos dicho que no".

Aquí, un perfil político del nuevo vicepresidente de Iberdrola.

Mientras, el mercado energ√©tico¬†contin√ļa desbocado. A este ritmo es complicado que pueda cumplirse la promesa de que no pagaremos m√°s en 2021 que en 2018, a pesar de las medidas aprobadas. Espa√Īa y Francia est√°n pidiendo ante la UE reformas estructurales del sector y¬†por ahora Bruselas se niega.

Que no se te pase

Tercera dosis. Vamos despacio pero inexorablemente avanzando en el camino hacia la tercera dosis. La Agencia Europea del Medicamento ya ha dicho que por ella no hay problema en que los países decidan agendar un vial de refuerzo, para todo el mundo, a partir de los seis meses de la segunda.

Marcas sin Navidad. Por increíble que te parezca, estas Navidades no vas a encontrar un montón de productos que normalmente llenan las tiendas ante el subidón de la demanda. Hasta prendas de ropa de marcas como Nike o Adidas se están viendo afectadas por el impacto de la Covid en países pobres sin mucha vacuna, donde tienen sus fábricas estos gigantes de la moda. Más detalles.

Kabul. Una reportera¬†de The Guardian ha estado en la base secreta de la CIA en Kabul, que ha sido quemada y abandonada tras la retirada estadounidense. Aqu√≠ tienes el reportaje¬†en espa√Īol.

Todo es política

Residente vs. J Balvin. Hay bronca entre dos de los m√°ximos exponentes de la m√ļsica urbana latinoamericana con m√°s √©xito en los √ļltimos a√Īos: Residente, de Calle 13, ha dedicado¬†un dur√≠simo v√≠deo¬†a J Balv√≠n donde parece que le critica por cosas internas de estrellas y artistas, pero en el que hay una carga de profundidad importante: industria musical, autenticidad¬†y el rol de lo latino en el mercado global. M√≥nica Zas¬†te hace un resumen perfecto.

007. Hay nueva pel√≠cula de James Bond y ser√° la √ļltima de Daniel Craig. Parte de la cr√≠tica dice que ni el actor ni los productores han conseguido modernizar el mito casposo del agente 007; y la opini√≥n de otros amantes de la saga es que se la han cargado por querer hacerla ‚Äúpol√≠ticamente correcta‚ÄĚ.¬†¬ŅSer√° el pr√≥ximo 007 una mujer negra?¬†No es descabellado.

Netflix¬†est√° sobre la mesa en las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado. Es tal el tama√Īo de la influencia del gigante del steraming, que ya forma parte de negociaciones pol√≠ticas. ERC reclama al Gobierno¬†que fije un 7,5% de contenidos en catal√°n, euskera o gallego en el cat√°logo de Netflix en Espa√Īa. Espera, ¬Ņpuede el Gobierno hacer eso? S√≠, es parte de¬†una voluntad de la UE para fomentar la cultura europea¬†frente a la inundaci√≥n de producciones de habla inglesa.

Pues mañana nos leemos de nuevo. Y nos escuchamos.

Un abrazo,

Juanlu.