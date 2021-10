🎙 PODCAST: La pieza de Pandora en el puzle de Juan Carlos I

Testaferro, amante, socia, comisionista, pareja. Lo importante no es quién era Corinna sino de quién era realmente el dinero de Corinna.

Paraísos fiscales, fondos opacos, cuentas en Suiza… y ahora, un nuevo documento que desvela que Corinna Larsen dejó escrito en 2007 que quería que el 30% de un dinero depositado a través de una sociedad opaca en Nueva Zelanda fuera a parar a Juan Carlos de Borbón si ella moría.

Lo han desvelado los papeles de Pandora, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación coordinada entre 150 medios de comunicación de todo el mundo, entre los que están La Sexta, El País y nuestro proyecto hermano en Argentina, elDiarioAR. Hablamos con Emilia Delfino, que ha investigado los papeles de Pandora para elDiarioAR, y con José Precedo, subdirector de política de elDiario.es.

¿Esto qué es?

elDiario.es ha estrenado este podcast diario para explicarte la actualidad. Conducido por Juanlu Sánchez y con ayuda de los periodistas de la redacción de elDiario.es y otros invitados, nos detendremos de lunes a viernes en un asunto: puede ser una noticia compleja, un debate de fondo o una historia sencilla que merezca la pena.

