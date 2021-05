Ánimo con el lunes, que ya es casi viernes. Agarra un café y vamos a lo nuestro. ¡Buenos días!

España Central

Madrid Central anda moribunda, pero la idea de que las grandes ciudades necesitan luchar contra la contaminación no ha muerto. El Gobierno prepara un plan para que comunidades autónomas y ciudades puedan regular las emisiones basándose en una guía común. Solo 19 de los 63 municipios con más de 100.000 habitantes de España tienen algún protocolo. Para los niveles máximos de alerta, el plan establece la restricción del tráfico en determinadas zonas o la reducción de la velocidad permitida. Tienes más detalles aquí.

NO2, O3, S02… Si como yo te pierdes en los tipos y definiciones de las partículas que nos contaminan el aire, tienes una breve guía para fijar conceptos: ¿cuáles son las sustancias tóxicas que respiramos?

Y plásticos. En el gráfico de abajo puedes ver cómo es la basura vertida al mar en España cada día, clasificada por tipos. El 76% son plásticos de usar y tirar. Trozos de plástico, objetos desechables como bastoncillos, pajitas, cubertería o botellas. Tienes más datos aquí.

***

Aragonès, president de Catalunya

Pere Aragonès toma posesión hoy como president de la Generalitat. Si no le conoces mucho, aquí tienes un perfil muy útil. Me gusta la anécdota de que su padre le dijera a los 16 años, cuando entró en las Juventudes de ERC, que por favor no acabara en comisaría. Décadas después, aquel consejo es casi una estrategia política.

La euforia por la investidura no le ha durado mucho. El desahucio inminente de tres pisos en un edificio simbólico para la lucha contra la especulación urbanística ya pone tensión entre el nuevo Govern y la CUP, que les garantiza la mayoría desde el Parlament.

Es solo un test de estrés de los muchos que le quedan al president. Aquí tienes otras patatas calientes que les irán poniendo en las manos en los próximos meses.

***

Turistas y ratios

A partir de hoy, los turistas de Reino Unido y Japón pueden entrar en España sin restricciones. Hay una lista de países considerados 'seguros' por su baja incidencia del virus y a partir de ahora España incluye, sobre todo en el caso británico, a una de sus grandes fuentes turísticas. Que les dejemos venir es una cosa y que ellos vengan es otra, porque España sigue estando entre los destinos no-seguros para el gobierno británico.

Por cierto, que el 'pasaporte Covid' será una realidad en España a partir del 1 de julio. Si no sabes de qué va, tienes esta pequeña guía.

Colegios. Se va a acabar el curso con una mala noticia para las familias y los colegios: en septiembre se recuperará el número de alumnos por clase de antes de la pandemia. Hablamos con voces que denuncian que es un error.

Los datos de incidencia del coronavirus nos dicen que seguimos mejorando. Los contagios bajan en 9 de cada 10 provincias a las puertas del verano. Puedes comprobar cómo va la tuya en este mapa.

Con todo, no hay que perder de vista lo que pasa con las UCI, entre otras cosas porque las plazas a día de hoy casi duplican las que existían antes de la pandemia y por tanto son un poco improvisadas, un poco precarias y un poco invasivas con otras instalaciones importantes de los hospitales. Es interesante este tema al respecto.

***

Que no se te pase

Ceuta. Este fin de semana hemos seguido contándote las derivadas políticas de la crisis con Marruecos, pero sobre todo en qué situación quedan los que lograron cruzar y las familias de los menores a los que Marruecos empujó al mar e intentan localizarlos en Ceuta: “Estamos desesperados”.

¿Va a sobrevivir Ciudadanos? Inés Arrimadas hace lo que puede para reflotar el partido. En julio quiere organizar una convención en la que tendrán la siempre arriesgada tentación de "refundar" el partido, cambiar el logo, quién sabe si el nombre... No suele salir bien.

Una de las historias del día viene del Bielorrusia. Un avión de Ryanair que volaba desde Grecia a Lituania fue desviado hacia Bielorrusia por orden del gobierno, con el pretexto de un aviso de bomba, para detener a un periodista disidente que iba a bordo.

La regla. Hoy en Micromachismos, varias mujeres cuentan cómo tener la menstruación desata reacciones absurdas, extemporáneas e impertinentes por parte de algunos hombres.

Trabajar demasiado mata. Resulta que trabajar demasiado no es bueno para la salud y puede provocar la muerte. Una evidencia como un castillo que al menos ahora tiene el sello de una investigación oficial de la OMS y de la Organización Internacional del Trabajo. 745.000 personas murieron en un solo año por razones vinculadas con los excesos laborales. Todos los detalles.

Cosas que no sabía

No sabía lo que es el dióxido de titanio, un aditivo alimentario que se usa como colorante blanco brillante para chicles, caramelos, pasta de dientes, salsas, pasteles… En los envoltorios lo encontrarás como E171. No aporta nada a la comida, ni nutrientes ni sabor ni textura. Solo color. Lo de titanio llama la atención, ¿verdad? Son nanopartículas presentes en el E171. La UE lo tiene en el punto de mira para su prohibición. Puedes leer más en Consumo Claro.

No sabía que la BBC tiene una página de sonidos y música para ayudar a las personas con algún tipo de deterioro cognitivo como la demencia senil o el Alzheimer. No deja de ser una lista de grandes éxitos de la historia de la música, pero me gusta que esté pensada para “ayudar a la gente” con problemas de memoria “a conectar con sus recuerdos más importantes”. Algunas listas de reproducción vienen acompañadas de actividades y posibles conversaciones para estimular la memoria.

No sabía que el primer caso de ransomware, un tipo de virus informático que bloquea los sistemas y que simplemente pide dinero a cambio de ‘liberarlos’, se produjo contra la Organización Mundial de la Salud. De manera casi macabra, las primeras víctimas de chantaje con un virus fueron los asistentes a un congreso sobre el Sida organizado en Suecia. El creador tuvo el mal gusto de llamarle AIDS (siglas de Sida en inglés). Lo he leído en Business Insider España.

Pues ya estaría. Mañana nos leemos de nuevo, si quieres.

Un abrazo,

Juanlu.