Sin trampa ni Cantó

Dicen que Reino Unido alcanzará hoy la 'inmunidad de grupo'. A los demás nos toca seguir remando. Vamos con la actualidad de hoy y con alguna cosa del fin de semana por si has desconectado. Buenos días.

Sabemos demasiado. ¿Cuál es el principal problema de la vacuna AstraZeneca? Que sabemos demasiado. Hoy hablamos con varios expertos de cómo la sobreinformación sobre las vacunas contra la Covid-19, nunca vista antes para un medicamento, nos ha metido en una espiral de alarma de la que es complicado salir.

Dicen que cuanto más tiempo pase más sabremos y eso es bueno porque se acotará bien dónde están los posibles problemas, pero también malo porque si hay otros efectos secundarios muy raros, que a lo mejor los hay porque eso es lo que pasa con los medicamentos, pues más leña a la hoguera. Este repaso de Sergio Ferrer es una de las lecturas imprescindibles de hoy.

Hay que insistir: los recelos con AstraZeneca son más políticos que científicos. Pero si te interesa saber en profundidad qué son exactamente esos trombos detectados en ese puñado de casos aquí tienes una explicación técnica detallada.

Seguro que si tienes gente a tu alrededor que está recibiendo citas para vacunarse habrás detectado algunas de estas dudas: ¿hay que tomarse un paracetamol? ¿puedo tomar mi medicación habitual? ¿tengo que vacunarme si ya he pasado la Covid-19? Respuestas aquí.

Si estas dudas las tenemos en España, imagínate cómo están en países empobrecidos donde la salud del periodismo y los niveles de educación y formación científica son aún más débiles. Si esas sociedades acaban por desconfiar en la vacuna totalmente, las consecuencias pueden ser devastadoras. Lo analizamos aquí.

La cuarta ola avanza mientras tanto, pero no igual para todos. La Comunidad Valenciana es la única que está donde se supone que todos deberíamos estar a estas alturas: menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes. Madrid, Euskadi, Navarra y las ciudades autónomas comienzan la cuarta ola con cifras de incidencia muy altas. Más datos.

***

Sin trampa ni Cantó

Toni Cantó, al que el PP pescó en el río revuelto de Ciudadanos, no podrá ser candidato en las listas de Isabel Díaz Ayuso. La Justicia ha determinado que su empadronamiento en Madrid en el último minuto para ingresar en las listas electorales madrileñas no cumple con los requisitos. La Junta Electoral había dado permiso a Cantó para presentarse porque en el DNI constaba un domicilio en Madrid, pero el juez has señalado que Cantó estaba censado en Valencia hasta una semana después de la convocatoria de elecciones. No cuela. En la misma situación queda otro candidato de la lista, el exalcalde de Toledo Agustín Conde.

Un resultado que no se puede descartar para el 4M es el empate entre los bloques de la derecha y la izquierda. Le hemos dado vueltas a qué pasaría si sucediera. Tiene pinta de repetición electoral.

Vox dice que lo suyo en Vallecas no fue ni provocación ni cinismo, que ellos son muy de Vallecas de toda la vida. Hoy recordamos las veces en que dirigentes de Vox llamaron “estercoleros multiculturales” a barrios donde luego hacen mítines de campaña.

Teresa Ribera. Este domingo hemos publicado una entrevista a Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno. Habla el futuro del turismo, del futuro de una movilidad con menos coches, y de nuestra sociedad envejecida.

***

Elecciones en Ecuador y Perú

Malas noticias para la izquierda en Ecuador. El conservador Guillermo Lasso ha ganado las elecciones celebradas este domingo y será nuevo presidente del país. Se ha impuesto a Andrés Arauz, considerado heredero de Rafael Correa.

Perú ha acudido también a las urnas este domingo para la primera vuelta de sus elecciones generales. A esta hora no hay resultados oficiales, pero un sondeo a pie de urna avanza que el izquierdista Pedro Castillo coge ventaja a la espera de lo ocurra con la segunda ronda.

***

Que no se te pase

Solo el 17% de los hogares españoles vive de alquiler. La tendencia va al alza, pero España sigue siendo un país de propietarios. Busca tu perfil en estos datos.

Treinta años de la ley Corcuera, la frustrada 'patada en la puerta' que ha resurgido en plena pandemia. Es una de las polémicas que mantiene al ministro de Interior, Grande-Marlaska, en horas bajas.

Entrevista con la primera mujer en la historia con derecho a voto en un Sínodo de Obispos de la Iglesia. Es la religiosa francesa Nathalie Becquart.

Youtubers del bien. Olga Rodríguez habla con Ida Carruido, que ayuda a miles de migrantes tras vivir en España sin papeles: "Podemos aportar mucho a este país”.

Ada Colau deja Twitter. La alcaldesa de Barcelona, que siempre ha acompañado su actividad social y política de una intensa presencia en redes sociales, anuncia que deja Twitter. Merece la pena leer sus razones.

***

Cosas que no sabía

No conocía el origen de la disposición QWERTY de los teclados que usamos. Si no sabes de qué hablo, mira las letras en tu ordenador o el movil, empezando por la Q. El orden se ‘inventó’ para las máquinas de escribir en 1874 y estaba pensado para que las letras que suelen usarse juntas no estuvieran cerca y así evitar que se quedaran bloqueadas al pulsarlas casi a la vez. Lo he leído en TreceBits.

No sabía, y ya que estaba con teclados me he puesto a mirarlo, por qué el orden de los números en los teclados están invertidos. No está muy claro, pero la principal teoría es fácil de intuir: en las cajas registradoras el 1, 2 y 3 estaban abajo porque se usan más y de ahí se heredó hacia calculadoras y teclados. Lo que es curioso es que el teclado de los teléfonos se desarrolló paralelamente en otro orden. Más aquí.

No sabía, cambiando de tercio, que la mítica Asociación Nacional del Rifle de EEUU no siempre fue como ahora, un lobby de locos por las armas que quieren evitar cualquier regulación que impida su uso y su posesión por la calle. La organización fue fundada en 1871 y durante décadas estuvo a favor de poner límites, exigir permisos y agravar las penas de cárcel cuando los delitos fueran cometidos con armas sin licencia. Lo he leído aquí.

Venga, que ya falta menos para el viernes.

un abrazo,

Juanlu.

-------

Si te gusta el boletín, apúntate para recibirllo.