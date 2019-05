"Queremos integrar la protección animal como extensión natural de las políticas de cuidados"

¿Qué propone Más Madrid para proteger y defender a los animales?

Lo más importante es que desde Más Madrid proponemos incorporar la cuestión de los animales como una extensión natural de nuestras políticas de cuidados. Esto se traduce en toda una serie de medidas, donde la más importante por su innovación y por el importantísimo avance que supone, es la creación de un Área de Gobierno de Protección Animal en el Ayuntamiento de Madrid. Una concejalía desde la que trabajar de manera específica y especializada en el desarrollo de políticas comprometidas con la protección y el bienestar animal. Madrid se situaría así a la vanguardia y se convertiría en un referente de modernidad, apertura y escucha a la sensibilidad social de nuestro tiempo.

A través de esta concejalía proponemos medidas como la sustitución de la pirotecnia convencional por pirotecnia silenciosa, la apertura de un nuevo centro municipal de acogida de animales, el desarrollo de un Plan de Abandono Cero o la potenciación de la estrategia para la gestión de colonias felinas a través del Método CER (Captura, Esterilización y Retorno). Pero también queremos desarrollar proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo en aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad, porque entendemos que la protección animal está íntimamente relacionada con el bienestar social. Así, desde esta concejalía queremos desarrollar protocolos para atender a los animales de las mujeres que sufren violencia machista, mayores o personas sin hogar. Proponemos un enfoque integral y transversal porque entendemos que una ciudad que cuida de sus animales, es una ciudad más amable y con mayor disposición hacia la empatía y la solidaridad.

Te conocemos mucho como activista. ¿Qué te ha hecho dar el salto a la política?

He dado este salto a la política porque creo que es fundamental que la protección animal tenga un espacio propio en las instituciones. Llevo más de 10 años participando en el movimiento por la defensa de los animales y soy consciente de lo difícil que resulta articular soluciones para mejorar la vida de los animales si no conseguimos estar presentes también en la vida política. Me parece algo complementario, la sensibilidad y la preocupación social por los animales ha crecido de forma exponencial en los últimos años y es momento de que ese crecimiento tenga representación en las instituciones. Necesitamos incorporar esa mirada, ese entendimiento de la realidad compleja que supone la protección y el bienestar animal. Y para eso, nos toca dar un paso adelante a las ciudadanas y ciudadanos que, aunque no tengamos trayectoria política previa, sí tenemos la experiencia, la profesionalidad y el deseo de aportar para el desarrollo de políticas que sienten las bases para una mejor convivencia con los animales.

¿Por qué con Más Madrid?

Porque la fórmula que plantea Más Madrid como plataforma ciudadana me parece una oportunidad extraordinaria para que personas como yo, que no hemos formado parte antes de partidos políticos, podamos participar y ponernos al servicio de lo público temporalmente. También, lógicamente, porque Más Madrid mantiene un compromiso con la defensa de los animales y asume una serie de propuestas valientes e innovadoras que me ilusiona apoyar, y en las que creo que puedo aportar para su puesta en marcha. Pero también porque Más Madrid propone un modelo de ciudad y de Comunidad basado en la convivencia, en el diálogo, en el feminismo, en la sostenibilidad, en la cultura de los cuidados; un modelo que se asienta sobre la idea de progreso. Y eso es lo que yo deseo para Madrid: un futuro más verde, más justo y más solidario.

Alguien que ha sido activista durante muchos años y ahora trabaja desde la política, ¿cómo cree que se debe trabajar desde ambos ámbitos para un objetivo común como defender a los animales?

Colaborando, escuchando y generando espacios de diálogo, dando oportunidades para el intercambio de conocimiento y experiencias. Pienso que la gente suele ir muy por delante de sus instituciones, por eso me parece fundamental hacer política de forma realmente permeable. Favorecer que toda la creatividad, todas las soluciones innovadoras y todo el conocimiento experto que tiene la sociedad civil sobre sus distintos ámbitos de actuación, se vea reflejado y se incorpore de forma ágil en la vida política.