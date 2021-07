Canyon 500 unisex de Maskoon

Desde hace un tiempo Decathlon, con su marca Maskoon, está apostando por el mundo del barranquismo sacando producto cada vez más específico y elaborado. Tras los lanzamientos al mercado de los neoprenos bipieza Canyon de 5mm, construidos en corte unisex, femenino y masculino, y sus mochilas, ahora nos presenta su nuevo arnés: Canyon 500 unisex.

Tras probar este arnés en barrancos de nivel medio y exigentes (desde Formiga y Furco hasta Eriste, Foz de la canal, Sorrosal, etc), podemos confirmar que es un arnés seguro, resistente y bien desarrollado.

Es un arnés regulable desde talla XS hasta talla XXL, adaptable a medidas de 70cm a 110cm por lo que acoge a un amplio rango de barranquistas. Su cintura y perneras regulables nos aporta un buen ajuste a todo tipo de cintura y piernas. Algo que destacar, que pasa mucho en otros modelos de arneses de barranquismo, es que no se desajustan las perneras ni la cintura, por lo menos en el tiempo de uso que lo hemos empleado.

La primera sensación es de comodidad gracias a su cintura construida en espuma EVA. Las correas son de poliéster resistentes al agua y a la abrasión con cierres de aluminio anodizado de doble hebilla, lo que hace que no se desajuste a primera vista. Su anillo ventral viene reforzado con una camisa protectora de color naranja que evita que el alma de éste se deteriore por el roce del mosquetón del descensor. La culera es intercambiable y fabricada en material similar a todas en PVC, aunque la marca lo describe como “laminado TPU”.

La calidad de los acabados es buena, como ha de ser en material de seguridad de este tipo.

Dispone de dos portas materiales rígidos enfundados en goma negra, que facilita la extracción y enganche de los mosquetones y otros medios de progresión. Algo que hemos echado de menos ha sido alguna porta material más, sobre todo para barrancos exigentes donde tienes que llevar más piezas.

Su cintura es cómoda y no se desliza con el neopreno. Hemos estado colgados en instalaciones de altura no muy cómodas y puede llegar a fatigar un poco la espalda con neoprenos finos. En neoprenos de 5mm bipiezas (10mm en pecho y espalda) no se nota y te permite estar durante bastante tiempo colgado de él. En el mercado hay arneses bastantes mas caros y bastantes más incómodos.

El punto de gravedad de su anillo ventral es correcto, aportando estabilidad a la hora de los rapeles.

En definitiva es un arnés con una gran relación calidad/precio , cómodo, resistente y direccionado para un tipo de barranquista amateur u ocasional o que no va a hacer barrancos muy técnicos.

DATOS TÉCNICOS:

Arnés Tipo C

Peso: 705 gr (con culera)

Rango de apertura de cintura: 70cm a 110cm

Uso: Barranquismo, escalada y alpinismo

No apto para pesos inferiores a 40Kg

No apto para distancia de hombros inferior a 50cm

Producto conforme con las disposiciones de seguridad UIAA y CE

A FAVOR:

Acabados

Peso

Precio

Ajuste

A MEJORAR: