Vitesse OutDry, cómoda y elegante

El modelo Vitesse OutDry de Columbia es, sin duda, y por encima de todo, un calzado cómodo y muy polivalente. Una zapatilla elegante, que podremos llevar en ciudad, tanto como resistente, preparada para usar en el monte, porque en ambos terrenos luce bien y responde a la perfección.

Destacar en primer lugar que es una zapatilla pensada para el senderismo ligero y en condiciones benignas, aunque sea impermeable gracias a la tecnología OutDry® y a las costuras selladas. Este detalle nos permitirá usarla de primavera a otoño sin problemas pese a los charcos o a las tormentas veraniegas, algo que hemos podido comprobar durante las distintas salidas, ya que siempre ha respondido a la perfección manteniéndonos los pies secos.

No obstante, no es modelo todoterreno, y aunque se adapta bien a diferentes superficies, como ya hemos dicho está pensada para el senderismo ligero, nada de trail running, ni terreno de montaña abrupto o técnico, especialmente descensos donde llevar un calzado especifico para ello es tan importante. A la hora de subir, en cambio, la sensación de seguridad y estabilidad si me ha parecido suficiente...

Dicho esto, pasemos a analizarla más en detalle. En primer lugar destacar como ya hemos indicado antes que es un modelo atractivo a la vista y que entra por los ojos, lo que la hace apta para usar en ciudad o como único calzado a la hora de viajar. Además, es un modelo de corte bajo, lo que supone menos protección del tobillo, pero a la vez más libertad de giro y movimiento, y muy ligero, ya que apenas pesa 355 gramos.

Nosotros la hemos usado tanto en ciudad, como en el monte, principalmente por caminos y senderos de arena, así como campo a través, y siempre se ha comportado muy bien y nos ha parecido muy cómoda.

Construcción

En cuanto a su construcción, se ha utilizado la tecnología OutDry®, que la hace impermebale, pero también transpirable, lo que se antoja muy importante durante largas caminatas. Una tecnología muy equilibrada que nos asegura pies secos y una buena transpiración.

El empeine es de malla transpirable, sin costuras, ni sobrecapas cosidas, lo que sumado a la tecnología OutDry® protege muy bien esa parte de la zapatilla frente al agua, además de asegurar la resistencia y durabilidad frente a los roces. El hecho de estar construida sin costuras evita los puntos débiles que es por donde al final suelen abrirse las zapatillas.

Quizás su punto fuerte, y más novedoso, sea la mediasuela ultraligera. Ha sido elaborada con el compuesto de amortiguación ligero más avanzado de Columbia, que proporciona un alto retorno de energía para aumentar su comodidad y rendimiento durante todo el día. Al correr, la mediasuela ayuda a absorber los impactos, por lo que el cuerpo gasta menos energía, ayudando a prevenir la fatiga así como molestias en el pie. Lo curiosos es que es algo más fina que las mediasuelas habituales pero, sin embargo, resulta muy cómoda y resistente.

Por su parte, la suela es de caucho antimarcas Omni-Grip™, exclusiva de Columbia, con dibujo de alta tracción. Elaborada con amplias zonas de contacto para mejorar el agarre y la citada tracción, lo que la hace perfecta para correr por senderos pedregosos, de arena e incluso mojados. Otro detalle interesante es que el espacio entre las marcas de la suela es lo suficientemente grande como para que no se nos quede el barro adherido.

El talón es firme, lo que asegura la pisada y favorece la estabilidad. Además lleva refuerzo de goma, al igual que la puntera, y donde la suela y la zapatilla se unen, lo que protege y garantiza una mayor durabilidad de la zapatilla en esas zonas en concreto que suelen sufrir tanto.

Finalmente, la lengüeta está muy bien acolchada, por lo que no molesta y es agradable, y el sistema de atado tradicional, con cordones planos, asegura un buen ajuste.

Por lo tanto, en líneas generales, y como ya hemos dicho, la Vitesse OutDry de Columbia es una zapatilla de trekking ligero que destaca, sobre todo, por su comodidad, resistencia y estabilidad. Un modelo con el que puedes estar todo el día y no sientes la necesidad de tener que quitártelas para descansar el pie.

Peso: 355 gramos

Precio: 119,99 euros