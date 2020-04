Lesión del supraespinoso del hombro. Parte II

Como vimos en el artículo anterior, la lesión del músculo localizado en la articulación del hombro, es una de las lesiones más frecuentes del organismo. El tendón del supraespinoso, responsable en concreto de esta afección, discurre por debajo del techo del hombro en el espacio subacromial y forma parte del manguito rotador. El manguito rotador se compone de los tendones de cuatro músculos que rodean estrechamente la articulación del húmero. De estos músculos y tendones, el tendón supraespinoso es el que está expuesto a los mayores esfuerzos, por lo que a menudo está relacionado con el dolor que se experimenta en la tendinitis del manguito de los rotadores.

Igualmente vimos la complejidad de la articulación del hombro debido tanto a la gran cantidad de músculos que la componen como la acción de los mismos.

Ante una articulación como ésta, las patologías que pueden surgir suelen tener orígenes multifactoriales. No presentando una única causa de origen.

Hoy en día existe una controversia para establecer la lesión esencial de la recidiva en las luxaciones de hombro. En la actualidad, teniendo muy en cuenta las lesiones óseas cuando existen, se considera que las lesiones cicatrizadas en elongación del complejo capsuloligamentoso-perióstico, son la principal causa de recidiva, aceptándose no obstante que se trata de una patología de etiología multifactorial.

Resulta obvio señalar que si las causas de lesión suelen presentarse con carácter multifactorial, hablar de la recuperación es hablar de soluciones y actuaciones en varios frentes, no basta con reforzar un complejo muscular debilitado o afecto, la importancia de la propiocepción toma en esta articulación una incidencia mayor que en otras, además la confluencia del aparato vasculonervioso en este segmento del cuerpo no hace más que añadir sintomatología asociada a la principal.

El análisis de la articulación del hombro

La importancia de todos estos datos radica en analizar siempre la articulación del hombro como lo que realmente es, cinco articulaciones íntimamente unidas. Si resulta complicado testar una articulación para comprobar o valorar la causa de lesión, la misión de explorar un hombro supone conocer cinco articulaciones con un juego articular común.

De nuevo os expondré un dato que no hace más que dificultar su compresión. Una de las lesiones más comunes del dolor de hombro es la tendinitis del supraespinoso. Estadísticamente se suele encontrar en cualquier ranking que podáis consultar.



Llama la atención, y desde un punto de vista deportivo, que el origen de la lesión en la mayoría de los casos sea insidioso. El perfil del deportista con lesión de supraespinoso suele presentar un historial de repetición en varios episodios más o menos agudos a lo largo de un año, cada vez más invalidantes y con períodos de recuperación más largos progresivamente. La forma de aparición no suele ser brusca e invalidante y suele estar relacionada con un gesto deportivo que reconoce con claridad como la causa de su problema y al que no prestó especial importancia inicialmente. Un ejemplo muy repetido en las consultas lo vemos en, persona que realizando el ejercicio de “press banca” en banco plano, al utilizar cargas elevadas nota dolor local en el hombro que no le imposibilita terminar la serie, pero ese mismo día nota disfunción articular inespecífica de forma moderada. A la mañana siguiente es cuando se presenta el dolor intenso, de localización intraarticular, con posible pérdida de fuerza en el brazo o sensación de hormigueo a lo largo del mismo, llegando el hormigueo incluso a los dedos de la mano, impotencia funcional, dolor a la movilidad, etc. El tratamiento medicamentoso y el reposo favorecen la resolución inicial en pocos días. Pero el problema no queda resuelto y al cabo de un tiempo de nuevo, y tras otra maniobra intempestiva, vuelve a aparecer el mismo dolor pero esta vez con un tiempo de curación mayor….

La repetición del gesto y la falta de curación definitiva provocan una lesión cronificada a lo largo del tiempo, que progresivamente imposibilitará la práctica deportiva.



Sólo basta analizar las tablas que registran las principales patologías relacionadas con el hombro, los procesos inflamatorios tienen una importancia vital como causa de dolor o lesión, bien sea de la cápsula, la bursa o alguno de los músculos que lo forman…

Los procesos mecánicos por repetición ganan con bastante diferencia a traumas directos sobre la articulación. Esto nos revela la importancia de una corrección postural al realizar cualquier tipo de ejercicio de musculación que comprometa el hombro, véase “contractor”, “press banca”, “jalón tras nuca”, “press hombro”, “elevaciones laterales”, “frontales”, etc.