Pirineismo invernal en Candanchú

Cuando oímos hablar de Candanchú, rápidamente pensamos en deslizarnos esquiando por sus heladas y empinadas pistas preparadas a tal efecto, utilizando los cómodos remontes que nos dejan en los puntos más altos de la estación de esquí. Pero no todo es esquiar aquí, en el mismo corazón de Candanchú podemos encontrar varias rutas de nieve, hielo y mixto, en las que pasar trepando una mañana, una tarde, y por qué no, una noche.

Lo podríamos denominar “pirineismo doméstico”, o incluso “pirineismo domesticado”, ya que a menos que se haya ido la corriente eléctrica o estén cerradas las instalaciones de la estación invernal, lo normal será aproximarnos viendo esquiadores alpinos y remontes mecánicos, escalar con la banda sonora de moda, y descender por terreno balizado.

Evidentemente, no estamos hablando de terreno salvaje y aislado. La descripción anterior es lo suficientemente reveladora como para no ir pensando en estar en soledad, pero puede que escalar solos sí sea posible, al ser recorridos poco “cotizados”. Para días en los que la inestabilidad meteorológica sea dominante, no tengamos mucho tiempo disponible, o no nos apetezca aproximar en exceso, puede ser una opción más que recomendable.

El terreno por el que nos movemos se presta a la perfección a la práctica de “esquí-alpinismo”, pudiendo escalar los 3 itinerarios que aquí describimos con los esquís a la espalda, con una corta, a la par que cómoda, aproximación por nieve tratada y agilizando de forma espectacular el descenso. Podemos llegar hasta los vehículos en minutos desde la salida de las vías. Incluso, si se dan las condiciones y se posee la técnica y destreza adecuada, es factible esquiar por alguno de ellos.

Como ya hemos indicado, en esta ocasión proponemos tres recorridos asequibles, teniendo en cuenta las características de este tipo de vías, en las que tanto por defecto como por exceso de nieve, puede pasar de PD a D, y de tener que rascar roca con las herramientas de hielo a poder esquiar la ruta. Las rutas en cuestión son:

Corredor Javichu (150 m. / AD /55º / S4.2 E2).

Corredor Carmen Rosique (280 m. / D / 75º / M4).

Corredor Intermission (300 m. / D+ / 80º / M4+).

GUÍA PRÁCTICA

APROXIMACIÓN

Tiempo: 30-45´

Desde el parking de Candanchú dirigirse hacia el edificio de la cafetería de Pista Grande, y siguiendo en dirección Oeste por el lateral de la pista Príncipe de Asturias intentando molestar lo menos posible a los esquiadores, franquear el colladito que da acceso a la zona denominada “Rinconada”, donde se encuentran las 3 rutas propuestas. La referencia para llegar a los pies de vía sin problemas es el telesilla “Tortiellas” que lleva desde la base del valle al collado del mismo nombre que la silla, y por donde bajaremos normalmente al finalizar las escaladas. Continuar por los laterales de las pistas bajo el telesilla, hasta la estación intermedia. Una vez allí, si nos dirigimos a Javichu, continuaremos ascendiendo hasta su entrada a mano izquierda en la rampa de acceso al collado de Tortiellas.

En caso de ir a Carmen Rosique o Intermission abandonar la pista y dirigirse de frente hacia la Muralla de Tortiellas, en el lado derecho del collado de Tortiellas, identificando bien las entradas antes de coger altura.

DESCENSO

Tiempo: 25-30´

Una vez salgamos de de los corredores, la opción más fácil es buscar la pista de esquí que tendremos a escasos metros, y localizar el camino de subida para deshacer la aproximación.

Si hemos subido los esquís la bajada se puede hacer en escasos minutos. Atención a la salida del Intermission hacia el Sur porque se forman placas con relativa facilidad con flujo de norte.

El Javichu es esquiable, y si se dan las condiciones adecuadas, es un descenso más que recomendable si tenemos el nivel. Atención: es un itinerario expuesto, que no conviene menospreciar pese a su corto recorrido y no excesiva inclinación. Entrar al corredor por su lado derecho, ya que el izquierdo puede presentar fuertes pendientes iniciales, cornisa incluida. Siendo una línea oblicua, nos obligará a esquiarlo por su parte central y deja muy poco margen de error.

VÍAS DE ESCALADA

Corredor Javichu (150 m/AD/55º/S4.2 E2)

Tiempo: 1-2h

Corredor de iniciación. Imprescindible saber el estado de la cornisa cimera y la muy probable placa de viento bajo ella. Suele ir aumentando paulatinamente a lo largo de la temporada, y cuando cae, la pista de esquí es atravesada de lado a lado. Por supuesto, después de haber barrido la totalidad del corredor.

Sin dificultades reseñables, y con un recorrido íntegro en nieve, es un sitio ideal para practicar la progresión y aseguramiento en el blanco elemento.

Corredor Carmen Rosique (280m/D/75º/M4)

Tiempo: 1,5-2,5h

Corredor de iniciación, un puntito más picante que el Javichu.

Tiene dos puntos clave: el primero es un corto resalte a 75º al poco de empezar la vía, que puede estar más juguetón si está seca la vía, y el segundo es el estrechamiento a mitad de ruta, bien por la izquierda (75º) o por la derecha (80º/IVº) del saliente de roca. Las partes entre resaltes, oscilan entre los 45 y 60º, con algún corto tramo a 65º, y suelen ser de nieve. No descartar que esté helado y se pueda proteger con tornillos de hielo.

Corredor Intermisión (300 m/D+/80º/M4+)

Tiempo: 1,5-3h

Corredor que puede oscilar de iniciación a Dificil Superior dependiendo de la innivación y estado de la nieve.

En condiciones óptimas tiene un resalte a 75º al inicio, y otro a 80º/M4+ a mitad de recorrido. El resto oscila entre 55º-65º.

Con exceso de nieve, que también se puede dar, llega a ser una rampa de nieve casi uniforme, en la que quizás encontremos en la mitad algo más de pendiente que en el resto, pero sin mayores complicaciones.

Sin embargo, si está seco o escaso de nieve, o con nieve hueca, las condiciones cambian drásticamente, encontrándonos una actividad “peleona” que nos hará luchar hasta para poner una pieza de protección. La roca, caliza frágil y muy descompuesta, será la nota dominante dándole un toque picante.

En esas condiciones salen 4 largos con reuniones montadas y una tirada de 100 metros fácil:

L1.- 60m. Largo clave si está seco. Roca de dudosa calidad. Tirada larga de difícil protección. 75º/M4+ .

L2.-50m. Largo de transición a 45/50º.

L3.-40m. Largo fino. 80º/M4+.

L4.-50m. Salida con resalte de hielo. El resto nieve a 50º.

L5.- 100m. Salida a cima, 45º, tubo-pala de nieve.

MATERIAL NECESARIO

2 piolets, crampones, 1 ó 2 tornillos, 3 friends pequeños y fisureros variados.

MEJOR ÉPOCA

De mediados de diciembre a finales de marzo, aunque en año de buena innivación se puede realizar hasta finales de abril.