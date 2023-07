El apagón de La Gomera activa al Ejército con dos grupos electrógenos y militares sobre el terreno

El apagón que sufre La Gomera desde la madrugada del pasado sábado al domingo ha obligado al Ministerio de Defensa a movilizar dos grupos electrógenos y a militares. Dos generadores eléctricos, uno de 140 KVA y otro de 135 KVA, y 20 efectivos partirán a primera hora de la mañana de este martes 1 de agosto hacía la isla.

Las unidades desplegadas en La Gomera pertenecen a la Agrupación de Apoyo Logístico 81 (AALOG 81) y de la BRICAN XVI del Ejército de Tierra. Junto a ellos, viajarán cuatro vehículos VEMPAR (tres con plataforma y uno cisterna), una grúa Luna y otros vehículos ligeros. Por otro lado, también irá un equipo de alumbrado que puede iluminar una zona reducida.

El cero energético se produjo en la madrugada del pasado sábado al domingo un apagón tras producirse un incendio en las instalaciones de la central térmica de El Palmar, en San Sebastián de La Gomera. Este lunes, 4.468 clientes de Endesa de los 15.313 con los que cuenta la compañía eléctrica en La Gomera han recuperado el suministro después de que Endesa haya repuesto poco más de dos megavatios de los más de nueve megavatios de potencia que necesita.

El despliegue ordenado por el Ministerio de Defensa se ha producido después de que el Gobierno canario, a través del consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, pidiera activar estos grupos electrógenos para usar la energía procedente de los aerogeneradores para poder suplir de manera parcial los daños sufridos en los sistemas e instalaciones.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha informado este lunes que se ha abierto un expediente de información reservada sobre el apagón, ante el cual el Gobierno va a ser “muy contundente”. Ha calificado la situación que vive La Gomera como “impresentable” y ha exigido al Gobierno de España y a Endesa que den “respuestas inmediatas a toda la población”. Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, también ha exigido “una respuesta más rápida aún” a la compañía energética.

Este lunes los puntos neurálgicos de la isla, como los puertos o el aeropuerto, ya han recuperado el suministro, aunque hay aún algún centro sanitario y sociosanitario sin conectar. Esto ha llevado a la suspensión hasta nuevo aviso de la actividad de analíticas de rutina prevista para el martes en los centros de salud de San Sebastián, Vallehermoso y Mulagua.

Los 11.000 clientes aproximadamente que aún no tienen servicio tendrán que esperar para recuperar el servicio mientras se van conectando grupos electrógenos. En la tarde de este lunes, está previsto que llegue una minicentral de seis megavatios desde la isla de La Palma que tardará unas 24 horas en ser instalada.

De los grupos electrógenos, por ahora se han conectado doce y está previsto que al final de este lunes haya hasta 27 en funcionamiento. Aunque se restablezca el servicio, la recuperación de la central tardará previsiblemente un mes de trabajo.

