Atrapados por la quiebra de Thomas Cook en Canarias: “Por ahora nuestra única solución es esperar”

“Por ahora nuestra única solución es esperar”. David y Leslie tenían previsto volver a Manchester desde Gran Canaria en el vuelo programado con Thomas Cook a las 21.20 horas de este lunes, pero, tras recibir la llamada de la quiebra uno de los turoperadores más importantes de las Islas, con 178 años de historia, decidieron acudir al aeropuerto de Gran Canaria para obtener información lo antes posible y poder regresar a sus casas.

Eran sobre las 12.00 horas y la oficina, sin letrero que anunciase el nombre de la empresa, estaba entreabierta y apenas se ofrecía información. “Cuando vayan llegando más pasajeros, los atenderemos”, decían desde ventanilla, remitiendo al número de prensa internacional. Los cuatro vuelos programados este 23 de septiembre con Thomas Cook desde la isla redonda estaban programados a partir de las 21.00 horas. Además, también estaban previstos otros cuatro de llegada, a los que se suman 10 trayectos -cinco de llegada y cinco de salida- en Lanzarote, dos en Fuerteventura y dos en Tenerife Sur.

David y Leslie, turistas afectados por la quiebra de Thomas Cook en el aeropuerto de Gran Canaria. Canarias Ahora.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que los vuelos que Thomas Cook tenía previsto operar este lunes desde Canarias se van a realizar, tal y como ha garantizado Aena, y, por ello, el día ha transcurrido con normalidad.

En total, en Canarias hay unos 30.000 turistas afectados, según el presidente de federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), José María Mañaricúa. Además, el desplome de la compañía hará perder a las Islas un 745.150 plazas aéreas hasta agosto de 2020, según datos de programación aérea recabados por la plataforma de información turística Mebrian, siendo Tenerife el destino más afectado de España, con 115.372 plazas menos este año y hasta 213.288 en el primer semestre del próximo.

Torres ha reconocido que hay turistas que no podrán volver a sus casas hasta dentro de dos semanas. Así, ha anunciado que se ha puesto en marcha un plan de contigencia con los siete cabildos del Archipiélago.

El presidente del Gobierno regional ha recomendado a los turistas afectados que están en los hoteles que "no vayan a los aeropuertos hasta que no tengan un vuelo confirmado", porque hasta que eso ocurra "no van a poder salir".





Dashiel, turista afectado por el quiebre de Thomas Cook. Ángel Sarmiento.



A Dashiel no le han dado ninguna información que le ayude a saber si podrá comprar otro pasaje para ir a Cuba por "problemas familiares". Su vuelo con Thomas Cook estaba fijado para el próximo domingo a las 10 de la mañana desde Londres; el día antes había comprado un pasaje con otra compañía desde la Isla hasta la capital inglesa, que no sabe si cogerá. "Desde el aeropuerto solo me dicen que están intentando repatriar primero a los ingleses", mientras tanto, intentará comunicarse con la compañía para "buscar otro pasaje".

La organización de consumidores y empresas especializadas en reclamaciones explica a los turistas afectados que es la compañía la que debe encargarse de adoptar las soluciones oportunas para continuar el viaje organizado que ya haya iniciado el comprador o devolver el dinero si se ha comprado, pero no se ha efectuado aún.

"Pérdidas económicas"

Aunque Torres ha afirmado que harán todo lo posible desde el Ejecutivo regional para que los paquetes turísticos ofertados por Thomas Cook los asuman otros operadores, ha reconocido que “va a haber pérdidas económicas” en aquellos hoteles que ofertaban estos productos en exclusiva con una de las empresas más antiguas del Reino Unido.

De hecho, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, estima que en invierno se perderán 13.000 turistas en esta Isla, el 7% del total previsto para la temporada alta.

Para evitar una situación que sería “dramática” por la destrucción de empleo que se produciría, el Gobierno canario consensuará con todos los sectores económicos medidas que ayuden a paliar esta situación. La Asociación Española de Usuarios, Empresarios y Profesionales del Transporte Aéreo estima que en Canarias se perderán unos 1.000 trabajos directos como consecuencia del desplome de Thomas Cook, mientras que UGT ha alertado de que se verá afectada la estabilidad laboral de más del 10% de los trabajadores del sector de la hostelería en el Archipiélago, unas 135.000 personas.

Colas frente a la oficina para atender a los afectados por la quiebra de Thomas Cook en el aeropuerto de Gran Canaria. Ángel Sarmiento.

Las cuatro patronales hoteleras de Canarias -FEHT; la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro; la Asociación Insular de Empresarios de Hoteles y Apartamentos de Lanzarote y la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura- han asegurado que Thomas Cook agrupa el 25% de movimientos de turistas en las Islas, donde este sector genera el 35% del PIB.

Por ello, han reclamado al Ejecutivo canario y al nacional en funciones un paquete de medidas que atenúe los posibles efectos sobre la economía canaria y un plan de atención, traslado y estancias en aeropuertos de Canarias para ofrecer el mejor servicio posible a todos aquellos usuarios de la compañía que pudieran verse afectados por retrasos en los vuelos o conexiones.

Por otro lado, Comisiones Obreras ha expresado su preocupación de que se utilice la quiebra de la compañía como medida de presión para precarizar más el empleo en el sector.

Ryanair y Norwegian

La quiebra de Thomas Cook se suma a la incertitumbre generada por Ryanair y Norwegian. Los tripulantes de cabina y los pilotos de la compañía irlandesa llevan varios días en huelga por el cierre de las bases de la compañía en Gran Canaria, Tenerife Sur, Lanzarote y Girona, que podría afectar a más de 500 trabajadores.

La compañía noruega estuvo a punto de cerrar sus bases en las Islas el año pasado alegando escasa rentabilidad y ante la millonaria deuda que mantiene con sus acreedores. Aunque estas bases se han mantenido, la compañía ha cancelado las conexiones de Oslo (Noruega) y Copenhague (Dinamarca) rumbo a Fuerteventura durante el invierno.