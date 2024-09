38 millones, 50 medidas, un plan de choque... y menos autónomos en Cantabria que hace un año

Cantabria ha perdido en el último año seis autónomos, según los datos oficiales registrados, pasando de 41.546 a 41.540 empleados por cuenta propia. Estadísticamente no es una cifra significativa, pero políticamente sí es relevante, ya que el empleo autónomo no solo no ha crecido sino que se encuentra estancado, pese a que hace seis meses el Gobierno de Cantabria anunciaba un ambicioso Plan de Choque para revertir la situación con 50 medidas y 38 millones de euros de inversión, lo que ha provocado que el PRC exija la dimisión o el cese del actual consejero de Empleo, Eduardo Arasti (PP).

Este pasado mes de agosto, la Seguridad Social ganó una media de 972 afiliados en Cantabria, un 0,41% más, en su gran mayoría trabajadores por cuenta ajena. De los 239.969 trabajadores que había en agosto, según datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 197.143 cotizaban en el Régimen General de la Seguridad Social, mientras 41.540 lo hacían como autónomos.

Seis meses después del anunciado Plan de Choque para Autónomos, los trabajadores por cuenta propia en Cantabria son menos que cuando el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) tomó posesión en junio de 2023. De ahí que el PRC haya pedido nuevamente el cese del consejero de Empleo, Eduardo Arasti (PP), quien, junto a la presidenta, anunciaba a bombo y platillo, en febrero, 38 millones de euros de inversión y 50 medidas para revertir el estancamiento del autoempleo.

Petición de cese

No es la primera vez que el PRC pide el cese de Arasti. Ya lo hizo en junio y por el mismo motivo, pero entonces la propia presidenta de Cantabria le reprochaba al PRC las prisas por exigir resultados. Tres meses después de aquello, la situación no ha variado sustancialmente, pese a que la economía española tiene un ritmo de crecimiento que la sitúa al frente de Europa y el paro se encuentra en su nivel más bajo.

Pedro Hernando, portavoz regionalista, volverá a llevar a la palestra del Parlamento de Cantabria a la presidenta para preguntarle por “la razón para no cesar al consejero”. La pregunta que le ha formulado es la siguiente: “Si en junio de 2023, cuando usted llego al Gobierno, había en Cantabria 41.546 autónomos y a fecha de 31 de agosto de 2024, el número de autónomos es de 41.540, después de más de un año de gestión, un publicitado Plan de Autónomos, y una supuesta inversión millonaria, ¿cuál es la razón para no cesar al consejero responsable por conseguir tener menos autónomos que cuando asumieron la gestión del empleo en Cantabria?”.

Prisas y resultados

En junio, la jefa del Ejecutivo autonómico replicaba al portavoz regionalista que ya entonces se habían implantado 31 de las medidas contempladas en el Plan de Choque y movilizado 17 millones. Calculaba Buruaga que en julio estaría implantado el 98% de las ayudas previstas, dejando la ejecución de la oficina virtual para este mes de septiembre. La presidenta reprochaba hace tres meses a Hernando que tuviera tanta prisa a la hora de exigir resultados.

Las ayudas anunciadas por el Gobierno cántabro en febrero para el colectivo de autónomos de la comunidad se dividían en dos grupos: las previstas para nuevos autónomos mediante la bonificación de las cuotas sociales y ayudas al fomento del inicio de la actividad; así como las destinadas al mantenimiento del autoempleo con más de tres años de antigüedad.

Las primeras medidas, denominadas 'Cuota 0', estaban dirigidas a todo emprendedor que comience su actividad al darse de alta como autónomo en la Seguridad Social por primera vez, con el objetivo de bonificar el 100% de las cotizaciones durante el primer año (dos, en caso de haber prórroga). Hace unos días, el Gobierno cántabro anunciaba que destinaría 6,7 millones para quienes iniciaran una actividad por cuenta propia a este colectivo de nuevos autónomos. El total de ayudas de todo el plan para la 'Cuota 0' asciende a 10,6 millones de euros.

Se incrementaba también la dotación de ayudas ya existentes para el mantenimiento de los autónomos, un 14% más, hasta alcanzar 3,5 millones; así como otro 11% para los que emprendan proyectos industriales; y un 35% al alza del fondo para inversiones en el comercio mayorista, entre otras medidas.