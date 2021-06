La alcaldesa de Santander sobre el pacto con Ciudadanos: "No me planteo echarlos del equipo de gobierno"

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), no se da por enterada de las ya cotidianas quejas y protestas de su socio de gobierno en Santander y considera que se debe a polémicas "externas" y "malinterpretaciones" que, en todo caso, no conducirán a la ruptura de la coalición. Es más, si dependiera de ella, se mantendrá inalterable hasta el cierre de la legislatura en 2023. "No me he planteado echarlos del equipo de gobierno", ha comentado este martes la regidora del Partido Popular preguntada respecto a los concejales de Ciudadanos.

Javier Ceruti, líder de la formación naranja en la capital de Cantabria, en una entrevista concedida a elDiario.es Cantabria, abrió la puerta por primera vez a la ruptura de un pacto que califica de "suicidio político" porque "significaba llegar a un acuerdo con un partido que tenía todos los resortes controlados después de muchas legislaturas en el poder" y habló directamente de la posibilidad de apoyar una moción de censura. La alcaldesa, como respuesta, ha señalado que Ceruti "jamás se ha presentado en mi despacho a decir que va a romper el pacto", el cual, según ella, se ha cumplido al 50%.

"Hay una polémica externa que no es igual que la interna", ha afirmado, apuntando que "parece que entre Cs y PP todo se malinterpreta. Javier Ceruti jamás se ha presentado en mi despacho a decir que va a romper el pacto; yo jamás me he presentado en el suyo a decir que voy a romper el pacto, jamás me he planteado echar a Ceruti", ha remarcado.

"Tenemos un pacto de gobierno que ninguno de los dos ha dicho que esté roto. Estamos a mitad de legislatura y más del 50% está cumplido. A partir de ahí, somos dos grupos políticos", ha dicho, señalando que el día a día del Ayuntamiento "está para para colaborar entre nosotros".

Igual no contempla otro escenario que acabar la legislatura con Cs. "En este momento no hay ninguna razón por parte mía, y si la hay por la otra parte que me la diga, para romper ese pacto. Hay muchas razones para seguir trabajando por los santanderinos, dar estabilidad y seguir en la senda de ayudarlos", ha concluido.

La oposición por su parte no ve factible armar una moción de censura contra Gema Igual y recuerda a Ceruti que fue Ciudadanos quien eligió socio de gobierno. El edil naranja, sin embargo, mantiene el pulso y este mismo martes ha reiterado en rueda de prensa que "si Madrid autorizara que apoyáramos una moción de censura que presentara alguien, desde luego yo lo haría, pero no tengo esa autorización en este momento".

Nuevos incumplimientos

Ceruti se ha pronunciado así a preguntas de los medios en relación al proyecto de reordenación de las estaciones de Santander, donde PP y Ciudadanos vuelven a defender posturas antagónicas. Según adelantó elDiario.es, en una reunión celebrada este pasado lunes con ADIF, ambos socios trasladaron posibilidades distintas al operador ferroviario a pesar de que esta importante obra está recogida en el pacto de gobierno que convirtió en alcaldesa a Gema Igual.

Por ello, Ceruti ha afirmado que su partido "mantendrá la exigencia" incluida en el pacto de gobierno de convocar el concurso de ideas cuando esté el modelo de ciudad porque es "crucial" para Santander paralizar cualquier proyecto que pueda "condenarla" durante años. Según ha subrayado, la integración no es solo un proyecto ferroviario sino también urbanístico "esencial" y "obviar esto es inadmisible".

"Es fundamental para el futuro urbanístico de la ciudad, una posibilidad de recuperar aquello que se nos quitó hace más de 80 años", ha remarcado, y ha preguntado "a los que ahora hablan de urgencia, dónde estaba esa urgencia en los últimos 30 años gobernados por ese partido que ahora tiene muchas prisas". En este sentido ha puntualizado que su propuesta conlleva unos tiempos administrativos que el PP sabía cuando la aceptó como condición para formar gobierno.

"Así que va a haber un modelo de ciudad salvo que nos echen del Ayuntamiento. Si estamos nosotros aquí, va a haber un modelo de ciudad e inmediatamente se va convocar un concurso de ideas", ha insistido el portavoz de Ciudadanos, que ha calificado de "grosero incumplimiento" del pacto de gobierno por parte del PP en esta cuestión, "casi de ostentación", que le lleva a poder pensar "en casi cualquier salida de esta situación".