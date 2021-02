Sanitarios cántabros protestan por el retraso de la segunda dosis y amenazan con acciones judiciales si no se les vacuna antes del día 8

El sindicato CSIF ha pedido la dimisión del consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, por la "mala previsión y planificación" del programa de la vacunación, y ha avisado de que, si no llegan las segundas dosis al personal sanitario de los hospitales Sierrallana y Laredo, interpondrá una denuncia por vía judicial por atentado contra la salud pública. La petición de dimisión se ha hecho extensiva a los gerentes de los dos hospitales cuyo personal ha visto retrasado una semana la revacunación por lo que tendrán la segunda dosis a partir del 8 de febrero, 28 días después de la primera. Al menos la dirección del Hospital de Sierrallana está vacunada con las dos dosis desde que se iniciara el proceso.

El hospital Sierrallana de Torrelavega vacunó a directivos, al quiosquero y al encargado de los televisores antes que a algunos sanitarios de primera línea

Más de un centenar de sanitarios de los hospitales de Sierrallana y Laredo se han concentrado este miércoles a las puertas de sus respectivos centros para denunciar la "discriminación" y la "falta de previsión y planificación" de la Consejería de Sanidad en el plan de vacunación contra la COVID-19, que ha ocasionado que no vayan a recibir sus segundas dosis cuando les corresponde, a los 21 días de haberse administrado la primera.

UGT también se ha sumado este miércoles a la protesta, "como no podía ser de otra manera", ya que coincide con las "justas" reivindicaciones de CSIF.

Según la presidenta del sector de Sanidad de CSIF, Margarita Ferreras, hay profesionales que no han recibido ni la primera dosis y no saben "ni la fecha en la que se les va a iniciar la vacunación". A ellos se suman los sanitarios que están a la espera de la segunda dosis, entre 850 y 900 en Sierrallana y 450 o 500 en Laredo, que no la recibirán "cuando correspondía, a los 21 días", ha añadido en declaraciones a Europa Press.

Si se cumple la previsión de que les vacunen la próxima semana, la recibirán en torno a 28 días después de la primera, y aunque la Agencia Española del Medicamento lo admite, la ficha técnica del laboratorio marca 21 días, "con lo cual es un riesgo o una incertidumbre que no tenemos por qué padecer", ha criticado Ferreras.

"Trato discriminatorio"

Según CSIF, Sanidad y la gerencia del Servicio Cántabro de Salud (SCS) se han "saltado a la torera" el protocolo de vacunación marcado a nivel nacional y están realizando un "trato discriminatorio" a Sierrallana y Laredo, indicándoles que no hay 'stock' suficiente, mientras que el personal de Valdecilla y de Atención Primaria "se está vacunando en tiempo y forma"

Así lo han asegurado Margarita Ferreras, que ha participado en la concentración de Sierrallana junto a cerca de un centenar de profesionales, y la representante del sindicato en Laredo, Itziar Ortuondo, que lo ha hecho en Laredo con otras varias decenas de sanitarios.

Ambas han mostrado el "hartazgo" y "disgusto" de los sanitarios de estos dos hospitales porque "se están haciendo discriminaciones" teniendo al personal de Atención Primaria "perfectamente vacunado" mientras a estos centros hospitalarios se les ha suspendido el suministro de la segunda dosis, programada inicialmente para esta semana del 1 al 7 de febrero, y se ha pospuesto para la que comienza el día 8, aunque "sin tener la certeza de que llegarán".

"Se nos miente", han asegurado, recordando que el argumento para retrasar la campaña es que no hay dosis suficientes, y que sin embargo esta semana se van a poner las segundas dosis al personal de la prisión de El Dueso.

"Nos parece perfecto, todo el mundo tiene derecho, pero hay que priorizar", han opinado, destacando que personal de fuera del ámbito sanitario ya esté vacunado por una decisión arbitraria mientras "hay neumólogos que ven todos los días a pacientes COVID y que no están vacunados".

En esta línea, durante la concentración, los sanitarios han portado carteles con preguntas como '¿Dónde está nuestra segunda dosis?' o '¿Quién es personal de primera línea?', al tiempo que han gritado alguna proclama como '¿Dónde están nuestras vacunas?'.

Sanidad dice estar dentro de lo recomendado

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha garantizado que todos sus profesionales sanitarios recibirán las segundas dosis de vacunas contra la COVID-19 dentro del periodo de entre 21 y 28 días después de haber recibido las primeras, como establece la ficha técnica del producto y la Agencia Española del Medicamento.

Así lo ha dicho la gerente del SCS, Celia Gómez, que ha mandado un mensaje de "tranquilidad" al personal del sistema público de salud asegurando que recibirán la segunda dosis para completar la pauta de vacunación frente al coronavirus "en tiempo y forma".

Gómez ha dicho que ese es el "único objetivo" que persigue la reprogramación que se ha llevado a cabo en el plan de vacunación debido a la rotura del stock en el suministro de vacunas de Pfizer, que ha hecho que por el momento hayan dejado de inocularse primeras dosis "para garantizar la completa inmunización en los colectivos prioritarios" en la estrategia nacional de vacunación.

"Nuestra prioridad absoluta es que las personas institucionalizadas en residencias, los trabajadores sociosanitarios y los profesionales de primera línea de los servicios de salud completen la pauta de vacunación de forma reglada y en el tiempo establecido", ha asegurado Gómez.

De esta forma, ha insistido en que, aunque la reprogramación también implica dilatar "tan solo algunos días" la aplicación de segundas dosis, "en ningún caso se superará el período de cadencia para su administración recogido en las indicaciones técnicas de la vacuna".

Así, durante toda esta semana, al igual que la anterior y la próxima, se inocularán "un gran volumen" de segundas dosis tanto en residencias como en la plantilla del SCS y de las contratas que trabajan en los centros sanitarios, de modo que al finalizar la primera quincena de este mes de febrero habrá "más de 20.000 personas vulnerables y expuestas a un gran nivel de riesgo inmunizadas".

Protocolo ministerial

Según la estrategia de vacunación contra la COVID publicada por el Ministerio de Sanidad, se recomienda un plazo entre dosis de 21 días, en el caso de la vacuna de Pfizer, y de 28 días para la de Moderna.

"En el momento actual se recomienda mantener la pauta que ha demostrado la eficacia descrita en las fichas técnicas de las vacunas actualmente autorizadas, es decir, separación de al menos 21 días entre las dosis de Comirnaty (nombre comercial de la vacuna de Pfizer) y de 28 días en la vacuna de Moderna", dice el protocolo nacional.